Người lao động Transerco lan toả khí thế thi đua, tạo động lực nâng cao chất lượng phục vụ

Được phát động từ ngày 30/7/2026, đợt thi đua cao điểm năm 2026 được triển khai trong toàn Tổng công ty, từ Khối Văn phòng cơ quan đến các đơn vị trực thuộc, công ty con và trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Thi đua gắn với nhiệm vụ, tạo chuyển biến từ chính vị trí công việc

Với tinh thần “Đoàn kết – Trách nhiệm – Đổi mới – Sáng tạo”, phong trào thi đua đã được gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Transerco trong năm 2026 như nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đồng chí Nguyễn Thuỷ, Phó Tổng giám đốc Transerco và đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Chủ tịch Hiệp hội VTHKCC Thành phố Hà Nội trao các giải Nhất, Nhì, Ba Hội thi.

Điểm đáng chú ý của đợt thi đua năm nay là việc triển khai đồng bộ tại ba khối: Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị kinh doanh và các đơn vị vận tải hành khách công cộng, với hệ thống tiêu chí phù hợp đặc thù từng lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ.

Tại Khối Văn phòng Tổng công ty, công tác thi đua đã gắn với chất lượng tham mưu, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật lao động và văn hóa công sở. Nhiều nhiệm vụ quan trọng được tập trung triển khai như thu xếp nguồn vốn cho các dự án đầu tư, chuyển đổi xe buýt điện và đầu tư hạ tầng trạm sạc, triển khai hệ thống ERP, quản trị tài chính, chuyển đổi số, vé điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý chất lượng dịch vụ.

Đối với các đơn vị kinh doanh, năm 2026 là năm đầu tiên cả ba lĩnh vực kinh doanh vận tải, hạ tầng vận tải, thương mại dịch vụ và giá trị gia tăng cùng tham gia thi đua với bộ tiêu chí chấm điểm cụ thể. 11/11 đơn vị đã phát động và triển khai phong trào đến từng bộ phận, người lao động.

Hơn 3000 người lao động cùng thi đua vì chất lượng phục vụ

Trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng – trọng tâm của đợt thi đua, phong trào được triển khai trên 78 tuyến, nhánh tuyến với hơn 3.000 công nhân lái xe, nhân viên phục vụ trực tiếp trên mạng lưới xe buýt Transerco.

Các đại biểu tham dự Lễ Tổng kết và trao giải Thi đua cao điểm năm 2026 của Transerco.

Điểm mới của năm nay là nội dung thi đua được mở rộng tới cả đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ, đặc biệt các bộ phận kế hoạch điều độ, hành chính nhân sự. Với 103 tiêu chí thuộc 6 nhóm nội dung, kết quả được đánh giá, kiểm chứng từ nhiều nguồn: kiểm tra trực tiếp trên tuyến và tại đơn vị, dữ liệu từ cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, báo chí, mạng xã hội, tổng đài chăm sóc khách hàng, camera và thiết bị giám sát hành trình. Qua đó, tinh thần thi đua đã được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể trong từng chuyến xe, từng hành vi phục vụ và từng nhiệm vụ được giao.

Cũng trong thời gian diễn ra đợt thi đua, các đơn vị xe buýt đã khẩn trương hoàn tất các điều kiện để đưa hơn 50 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50 trong những ngày đầu tháng 10.

Cùng với đó, các đơn vị đang tiếp tục chuẩn bị để chuyển đổi hơn 20 tuyến với trên 275 xe buýt điện từ nay đến cuối năm, hướng tới mục tiêu đưa tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch của Transerco vượt 51% trong năm 2026.

Trong đó, Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên mở mới tuyến buýt điện số 83 kết nối bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên; Trung tâm Tân Đạt tiếp tục triển khai thay thế phương tiện diesel bằng xe buýt điện trên tuyến 35. Tất cả đã và đang góp phần đẩy nhanh chuyển đổi xanh ở Transerco.

Đoàn phương tiện tuyến buýt điện số 83 (Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên).

Những hành động đẹp góp nên hình ảnh xe buýt thân thiện

Cùng với chuyển đổi xanh, chất lượng phục vụ hành khách tiếp tục là một trong những điểm nhấn nổi bật của đợt thi đua. Báo cáo cho thấy, Tổng đài chăm sóc khách hàng Transerco ghi nhận 3.437 thông tin khen ngợi, tăng hơn 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 1.629 thông tin ghi nhận thái độ phục vụ ân cần, chào hỏi thân thiện và những hành động đẹp; 876 trường hợp nhân viên trả lại tài sản hành khách để quên trên xe.

Đặc biệt, 26 câu chuyện tử tế của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ Transerco được các cơ quan báo chí ghi nhận, tuyên truyền và lan tỏa. Tổng số thông tin báo chí, truyền thông ghi nhận trong năm 2026 tăng 2,6 lần so với năm 2025.

Nhiều câu chuyện đã tạo dấu ấn đẹp trong cộng đồng như hành động của phụ xe tuyến 54 cõng hành khách ngất xỉu vào bệnh viện cấp cứu; hay việc nhân viên phục vụ tuyến BRT01 trả lại hành lý cùng tiền mặt và tài sản trị giá 200 triệu đồng cho hành khách.

Các đại biểu tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội cắt băng khai trương tuyến buýt điện số 83 (Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên).

Những hành động giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đang góp phần làm cho hình ảnh xe buýt Transerco ngày càng thân thiện, trách nhiệm và gần gũi hơn với người dân Thủ đô. Theo đó, đã có11 công nhân lái xe, nhân viên phục vụ có những nghĩa cử cao đẹp trong quá trình phục vụ hành khách được các cơ quan báo chí tuyên truyền, khen ngợi; trong đó 4 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt – Việc tốt” cấp thành phố ngày 2/10/2026.

Đặc biệt, đợt thi đua cũng tạo động lực rõ nét trong việc nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn vận hành. Dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình cho thấy 78/78 tuyến buýt đều được cộng điểm thưởng, với tổng cộng 883 điểm, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, 61/78 tuyến đạt tỷ lệ điểm từ 100% trở lên, tăng 17 tuyến so với năm trước; 10 tuyến không phát sinh lỗi chấm điểm trong cả đợt thi đua, tăng 9 tuyến so với năm 2025.

Những kết quả này cho thấy kỷ luật vận hành đang từng bước được chuyển hóa thành ý thức tự giác của người lao động, góp phần bảo đảm mỗi chuyến xe được vận hành an toàn, đúng kế hoạch và đúng quy định.

Tạo nền tảng cho những chặng đường tiếp theo

Năm 2026 cũng là năm thứ 5 liên tiếp Transerco tổ chức bình xét các danh hiệu “Vô lăng vàng Transerco”, “Nhân viên phục vụ xe buýt tiêu biểu Transerco” và “Thợ sửa chữa giỏi Transerco” nhằm ghi nhận, tôn vinh những người lao động tiêu biểu, gắn bó lâu năm và có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất, vận hành và phục vụ khách hàng.

Các danh hiệu được bình xét trên hệ thống tiêu chí cụ thể, trong đó chú trọng thời gian gắn bó, ý thức chấp hành nội quy, quy trình nghiệp vụ và đặc biệt là chất lượng phục vụ, những đánh giá tích cực từ hành khách. Đối với đội ngũ thợ bảo dưỡng, sửa chữa, tiêu chí về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng được chú trọng.

Sự tập trung của các thí sinh trong phần thi tại Hội thi Xây dựng Văn hoá phục vụ xe buýtTranserco năm 2026.

Được biết trong đợt này đã có 77 cá nhân tiêu biểu được Transerco lựa chọn vinh danh, đại diện cho hàng nghìn người lao động đang ngày ngày miệt mài làm việc, cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đội ngũ Hanoibus. Khép lại đợt thi đua cao điểm, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tổng công ty đã quyết định khen thưởng 724 giải thưởng các loại dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Có thể nói, đợt thi đua cao điểm năm 2026 đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực trong toàn Transerco, đồng thời từng bước hình thành những cách làm hiệu quả, mô hình thiết thực và những hành động đẹp trong lao động, sản xuất và phục vụ hành khách.

Một phần thi tại Hội thi Xây dựng Văn hoá phục vụ xe buýt Transerco năm 2026.

Quan trọng hơn, thi đua đã trở thành một công cụ để các đơn vị tự soi, tự điều chỉnh và nâng cao chất lượng, từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, kỷ luật vận hành đến chất lượng phục vụ và phát triển nguồn nhân lực.

Những kết quả đạt được là nền tảng để Transerco tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết – Trách nhiệm – Đổi mới – Sáng tạo”, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân Thủ đô ngày càng tốt hơn.