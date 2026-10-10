Người lao động tại doanh nghiệp sẽ nghỉ Tết Nguyên đán, lễ Quốc khánh thế nào?

Bộ Nội vụ ngày 9/10 có công văn thông báo nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh năm 2027 với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh 2027 cho lao động như phương án với công chức, viên chức. Ảnh minh họa.

Với cán bộ công chức, viên chức khu vực nhà nước, dịp Tết Âm lịch nghỉ 5 ngày chính thức gồm hai ngày trước và ba ngày sau Tết. Do hai ngày nghỉ hàng tuần trùng với nghỉ Tết nên công chức được nghỉ bù. Kỳ nghỉ kéo dài liên tục 7 ngày từ thứ năm 4/2/2027 đến hết thứ tư 10/2/2027, tức 28 tháng chạp Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng Đinh Mùi.

Ngày Quốc khánh 2027, công chức nghỉ hai ngày chính thức 2/9-3/9. Cộng hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ kéo dài liên tục từ thứ năm 2/9/2027 đến hết chủ nhật 5/9/2027.

Với lao động khu vực doanh nghiệp, tùy điều kiện thực tế mà người sử dụng bố trí lịch sao cho số ngày nghỉ không thấp hơn quy định, đồng thời thông báo trước 30 ngày cho lao động biết khi thực hiện phương án.

Theo đó, dịp Tết Âm lịch có thể lựa chọn một trong ba phương án: nghỉ một ngày cuối năm Bính Ngọ và bốn ngày đầu năm Đinh Mùi (5/2-11/2/2027), nghỉ hai ngày cuối năm Bính Ngọ và ba ngày đầu năm Đinh Mùi (4/2-10/2/2027), hoặc nghỉ ba ngày cuối năm Bính Ngọ và hai ngày đầu năm Đinh Mùi (3/2-9/2/2027).

Dịp Quốc khánh, người sử dụng lao động bố trí cho lao động nghỉ hai ngày gồm 2/9 và một ngày liền kề trước (1/9/2027) hoặc liền kề sau (3/9/2027).

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh 2027 cho lao động như phương án với công chức, viên chức, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chế độ, khuyến khích thỏa thuận có lợi hơn.

Các bộ ngành, địa phương có biện pháp cụ thể về phát triển sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả, thị trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ Tết.