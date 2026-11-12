Người lao động nào được hỗ trợ 1 triệu đồng/người dịp Tết Nguyên đán 2027?

Theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 vừa được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội ban hành, hoạt động hỗ trợ nằm trong chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Đối tượng được xem xét hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; bản thân hoặc người thân (vợ, chồng, con) mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

Chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026.

Ngoài ra, chính sách cũng hướng tới người lao động bị giảm việc làm, mất việc làm, hoãn hợp đồng lao động, thu nhập giảm sút; làm việc tại các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội hoặc không có thưởng Tết.

Các trường hợp khác được ưu tiên chăm lo gồm người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc trong dịp Tết và công chức, viên chức, cán bộ công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh hỗ trợ tiền mặt, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” kết hợp “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp tại 4 địa điểm. Chương trình cấp thành phố dự kiến diễn ra ngày 22/1/2027 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, với khoảng 1.000 người tham dự, trong đó có 800 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ba địa điểm còn lại gồm Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh), sân vận động xã Thường Tín và khu vực Vườn hoa Phùng Khắc Khoan (xã Thạch Thất), dự kiến tổ chức trong khoảng từ ngày 18 đến 25/1/2027. Mỗi điểm có khoảng 800 người tham dự chương trình Tết Sum vầy, đồng thời bố trí khoảng 100 gian hàng phục vụ đoàn viên, người lao động, trong đó có 4 gian hàng “0 đồng” của LĐLĐ thành phố.

Ở cấp cơ sở, công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” và chăm lo cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Đáng chú ý, các cấp Công đoàn sẽ tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án sản xuất, thời gian nghỉ Tết, kế hoạch trả lương, thưởng Tết; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi người lao động. Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với doanh nghiệp công khai phương án trả lương, thưởng Tết trước kỳ nghỉ ít nhất 20 ngày.

Thông qua các hoạt động này, Công đoàn Thủ đô hướng tới chăm lo thiết thực đời sống đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp khó khăn, để mọi người đều có điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm.