Người lao động Đức biểu tình bảo vệ việc làm ngành ô tô

Công nhân lắp ráp ô tô tại một nhà máy của hãng Volkswagen ở Chattanooga, Đức. Ảnh: TTXVN phát

Theo công đoàn ngành kim loại IG Metall - công đoàn lớn nhất châu Âu và Đức - hàng chục nghìn người lao động trong ngành công nghiệp ô tô Đức dự kiến tham gia các cuộc biểu tình tại hơn 280 địa điểm trên toàn quốc, yêu cầu Chính phủ và ban lãnh đạo các doanh nghiệp có biện pháp bảo vệ việc làm và nhà máy trong bối cảnh ngành sản xuất ô tô nước này đang đối mặt cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng.

Phát biểu tại nhà máy của hãng Volkswagen (VW) ở Wolfsburg, Chủ tịch IG Metall Christiane Benner, đồng thời là thành viên Hội đồng Giám sát VW, cho rằng tình hình ngành ô tô Đức đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Bà Benner nhấn mạnh các tập đoàn như VW, BMW, Audi, Bosch, Mercedes và Porsche từng là những thương hiệu gắn với các dòng xe chất lượng cao của Đức nhưng ban lãnh đạo các doanh nghiệp hiện đang “đạp ga hết tốc lực đưa ngành công nghiệp ô tô đâm thẳng bức tường”, bà ví von.

Chủ tịch IG Metall kêu gọi Chính phủ Đức giảm chi phí năng lượng, hỗ trợ tài chính cho các nhà cung cấp trong quá trình thích ứng với những thách thức mới, đồng thời sử dụng các quy định về “Made in EU” nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước.

Nhiều chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện nay là các doanh nghiệp Đức đã chuyển đổi quá chậm sang xe điện. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng chính sách hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc đối với các nhà sản xuất trong nước đã tạo ra môi trường cạnh tranh không cân bằng.

Thuế quan của Mỹ cũng gây thêm sức ép đối với một trong những ngành công nghiệp chủ chốt của Đức, trong khi nhu cầu tiêu dùng trong nước suy yếu.

Volkswagen dự kiến cắt giảm 100.000 việc làm vào cuối thập niên này trong khuôn khổ chương trình tái cơ cấu được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Trong khi đó, Mercedes-Benz và BMW cũng đang tiến hành cắt giảm nhân sự trong bối cảnh ngành ô tô Đức đồng thời chịu sức ép từ chi phí cao, nhu cầu yếu và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xe điện.