Người lao động dự kiến được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27/7 từ năm 2027
Cơ quan soạn thảo tiếp thu đề xuất bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương, dự kiến áp dụng từ năm 2027. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đưa ra tại phiên thảo luận tại hội trường về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-lao-dong-du-kien-duoc-nghi-huong-nguyen-luong-ngay-27-7-tu-nam-2027-246261109182910906.htm