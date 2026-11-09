Người lao động dự kiến được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27/7 từ năm 2027

Ngày 9/11, tại phiên thảo luận ở hội trường của Quốc hội về dự án Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, một số đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương hằng năm của người lao động.