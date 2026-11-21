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Bổ sung ngày nghỉ 27/7 và 24/11

Với 461/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung 2 ngày nghỉ lễ hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Cụ thể, ngày 27/7 được xác định là Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ. Người lao động được nghỉ 1 ngày và chính sách này bắt đầu áp dụng từ năm 2027.

Ngày nghỉ thứ hai là 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày. Quy định này được thực hiện ngay từ năm 2026, theo chủ trương thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Như vậy, người lao động sẽ có thêm hai ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm, bên cạnh các dịp nghỉ lễ, Tết hiện hành.

Từ năm 2027, có 13 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương

Theo quy định hiện hành, người lao động Việt Nam được nghỉ 11 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm: Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, ngày Chiến thắng 30/4 một ngày, Quốc tế Lao động 1/5 một ngày và Quốc khánh 2 ngày.

Khi bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương tăng lên 13 ngày mỗi năm kể từ năm 2027. Riêng năm 2026, người lao động đã được áp dụng ngày nghỉ 24/11 theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, nâng tổng số ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm lên 12 ngày.

Việc bổ sung ngày nghỉ 27/7 nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân, tưởng nhớ các thế hệ đi trước và người có công với cách mạng, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trong khi đó, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được xác định là dịp để người dân, đặc biệt là thanh niên và trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Chủ động thông báo lịch nghỉ lễ hằng năm

Một nội dung đáng chú ý khác của luật sửa đổi là quy định về việc thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm. Theo đó, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết. Trước ngày 30/9 hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm tiếp theo trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định này nhằm giúp người lao động, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, sản xuất, kinh doanh cũng như sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi lại từ sớm, hạn chế tình trạng công bố lịch nghỉ sát thời điểm diễn ra kỳ nghỉ.