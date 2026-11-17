Doanh nghiệp đồng thuận, công nhân phấn khởi

Với hàng trăm nghìn công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, tiền lương không chỉ quyết định mức sống hằng ngày mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Sở Nội vụ đánh giá việc chi trả tiền lương nhìn chung thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, tương ứng với ba nhóm vùng II, III và IV theo địa bàn hành chính sau sắp xếp. Mức lương cơ bản tại các doanh nghiệp bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Đặc biệt, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong khu công nghiệp thường có mức chi trả thực tế cao hơn mức sàn, kèm các khoản phụ cấp chuyên cần, xăng xe, nhà ở, tiền ăn ca và thưởng năng suất.

Dây chuyền sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Amphenol Advanced Connector Việt Nam.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Cooler Master (Việt Nam), Khu công nghiệp Gia Bình, gần 1,3 nghìn đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc với mức lương cơ bản 5,7 triệu đồng/người/tháng (cao hơn gần 1 triệu đồng so với quy định tại vùng II đang áp dụng). Chị Hoàng Thị Thảo, công nhân Công ty chia sẻ: “Tôi làm việc tại đây từ những ngày đầu. Dù thực tế việc chi lương cơ bản đã cao hơn quy định nhưng hằng năm, căn cứ vào điều chỉnh của Nhà nước, Công ty đều có thông báo tăng lương. Khoản tăng không quá lớn nhưng chúng tôi rất mừng bởi có thêm tiền để trang trải cuộc sống. Hiện với tổng thu nhập mỗi tháng gần 12 triệu đồng, tôi có thêm điều kiện lo cho các con ăn học”. Ngoài tiền lương, mỗi tháng, một công nhân được hưởng phụ cấp chuyên cần 500 nghìn đồng, thâm niên 500 nghìn đồng, đi lại 300 nghìn đồng và phụ cấp xăng xe, điện thoại 300 nghìn đồng. Doanh nghiệp duy trì thưởng tháng lương thứ 13 vào dịp Tết Nguyên đán, đồng thời xét thưởng theo kết quả đánh giá hiệu quả công việc hằng năm.

Ở mặt bằng thu nhập cao hơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Amphenol Advanced Connector Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong hiện áp dụng mức lương cơ bản của công nhân 6,5 triệu đồng/người/tháng; phụ cấp và thưởng hằng tháng từ 2-5 triệu đồng; thu nhập bình quân đạt 13-15 triệu đồng/người/tháng. Bà Trương Thị Hương Thảo, Trưởng bộ phận Nhân sự cho biết: Khi mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh, doanh nghiệp sẽ rà soát các quy định, nhất là hợp đồng lao động, quy chế trả lương và những khoản đã cam kết, bảo đảm thực hiện chính sách mới không làm ảnh hưởng quyền lợi hiện có của công nhân, duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Chủ động điều chỉnh, hài hòa lợi ích

Theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 2/11, từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng bình quân 7,8%, mức tăng cụ thể từ 310-390 nghìn đồng/tháng tùy theo từng vùng. Cụ thể tại thành phố Bắc Ninh, không có địa bàn áp dụng tại vùng I; còn lại vùng II tăng lên 5,08 triệu đồng/tháng, vùng III là 4,45 triệu đồng/tháng, vùng IV là 4,04 triệu đồng/tháng. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và các quyền lợi liên quan theo quy định nên với người lao động điều chỉnh lần này có ý nghĩa trực tiếp trong cải thiện thu nhập, cải thiện đời sống.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt may QT.

Theo ông Hoàng Văn Thắng, Trưởng Phòng Chính sách lao động (Sở Nội vụ), một vấn đề cần lưu ý là mức tăng lương tối thiểu 7,8% không đồng nghĩa thu nhập của tất cả người lao động đều tăng tương ứng. Mức tăng thực tế phụ thuộc tiền lương đang hưởng, vị trí việc làm, thỏa thuận trong hợp đồng lao động và quy chế trả lương của từng doanh nghiệp. Vì vậy, quá trình triển khai cần tránh tình trạng chỉ điều chỉnh lương cơ bản nhưng cắt giảm phụ cấp, hỗ trợ, khiến tổng thu nhập thực tế của công nhân không được cải thiện như kỳ vọng.

Theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 2/11, từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng bình quân 7,8%, mức tăng cụ thể từ 310-390 nghìn đồng/tháng tùy theo từng vùng. Cụ thể tại thành phố Bắc Ninh, không có địa bàn áp dụng tại vùng I; còn lại vùng II tăng lên 5,08 triệu đồng/tháng, vùng III là 4,45 triệu đồng/tháng, vùng IV là 4,04 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Việt Hưng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt may QT (xã Yên Thế) cho biết: Ảnh hưởng của bão số 4 vào tháng 8, Công ty bị gián đoạn sản xuất, một số máy móc, thiết bị bị hư hại. Yếu tố khách quan này cũng ảnh hưởng đến doanh thu, tiến độ đơn hàng và khả năng bảo đảm thu nhập của công nhân. Bởi vậy, để thực hiện quy định mới về tiền lương tối thiểu vùng sắp tới, Ban Giám đốc sẽ chủ động cân đối quỹ lương, điều chỉnh phù hợp, từng bước cải thiện đời sống công nhân.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP, ngày 4/11/2026, Sở Nội vụ đã ban hành công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và doanh nghiệp triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng mới, đề nghị doanh nghiệp không xóa bỏ hoặc cắt giảm chế độ tiền làm thêm giờ, làm việc ban đêm, bồi dưỡng độc hại khi điều chỉnh lương tối thiểu. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc tăng lương thực sự mang lại lợi ích cho người lao động, không chỉ thay đổi con số trên bảng lương mà còn duy trì những quyền lợi đã được pháp luật bảo đảm và doanh nghiệp cam kết.

Cùng đó, Sở Nội vụ yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thành báo cáo tình hình tiền lương năm 2026; căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh để xây dựng và công khai phương án thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Trên cơ sở dữ liệu báo cáo, đơn vị phân loại, nhận diện sớm những doanh nghiệp gặp khó khăn để có phương án hỗ trợ, kịp thời phòng ngừa tình trạng nợ lương dịp cuối năm.