Cuộc thi “Hiểu đồng nghiệp - Hiểu EVN” do EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức, là hoạt động thiết thực triển khai phong trào thi đua “Học tập suốt đời” giai đoạn 2026-2030. Qua ba vòng thi với nhiều hình thức thể hiện, cuộc thi tạo cơ hội để cán bộ, công nhân viên tìm hiểu sâu hơn về công việc, vai trò và trách nhiệm của đồng nghiệp tại các khối, đơn vị; từ đó tăng cường sự thấu hiểu, sẻ chia và phối hợp trong toàn Tập đoàn.

Anh Phạm Đông Phước - Kỹ thuật viên Phân xưởng Sửa chữa Điện tự động, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn tại đơn vị

Đặc biệt, tại Vòng 3, các tác giả được khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sáng tạo video, bài hát kể về đồng nghiệp và EVN. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 290 video và 222 bài hát, qua quá trình đánh giá, lựa chọn 16 tác phẩm tiêu biểu để trao giải.

Tham gia sân chơi này, anh Phạm Đông Phước mang đến tác phẩm “Bảo dưỡng số - Chạm vào tương lai”, tái hiện hành trình ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Với thời lượng 90 giây, video dẫn dắt người xem theo chân các kỹ sư Phân xưởng Sửa chữa Điện tự động qua từng công đoạn: chuẩn bị hồ sơ, tra cứu dữ liệu kỹ thuật, kiểm tra hiện trường, phân tích thông tin và xác nhận kết quả công việc.

Điểm nổi bật của tác phẩm là sự kết hợp giữa hình ảnh thực tế và công nghệ AI trong xây dựng nội dung, tạo hình ảnh minh họa và các phân cảnh video. Tác giả đã khai thác nhiều công cụ như ChatGPT, Gemini, Panana, Flow Veo3 và CapCut để hoàn thiện sản phẩm, qua đó thể hiện cách tiếp cận sáng tạo, chủ động làm chủ công nghệ và đưa những nội dung kỹ thuật đến gần hơn với người xem.

Không dừng lại ở việc giới thiệu công nghệ, tác phẩm còn gửi gắm thông điệp về giá trị cốt lõi của người làm kỹ thuật: công nghệ số là công cụ hỗ trợ, còn kinh nghiệm hiện trường, sự tuân thủ quy trình an toàn và tinh thần trách nhiệm vẫn là nền tảng bảo đảm độ tin cậy của thiết bị.

Một phân cảnh trong tác phẩm, tái hiện hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của kỹ sư Phân xưởng Sửa chữa Điện tự động

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Hiểu đồng nghiệp - Hiểu EVN” năm 2026

Chiều 18/11, tại Khánh Hòa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Hiểu đồng nghiệp - Hiểu EVN” năm 2026.

Được triển khai qua ba vòng thi, cuộc thi thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn. Vòng 1 có 5.631 thí sinh đến từ 28 đơn vị tham gia thi chính thức. Vòng 2 ghi nhận 1.310 bài dự thi viết. Đặc biệt, tại vòng 3, các tác giả đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để sáng tạo 290 video và 222 bài hát về đồng nghiệp và EVN. Tác phẩm “Bảo dưỡng số – Chạm vào tương lai” của anh Phạm Đông Phước được trao giải Khuyến khích. Kết quả này là sự ghi nhận đối với tinh thần tìm tòi, sáng tạo và nỗ lực ứng dụng công nghệ mới của người lao động Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi trong việc lan tỏa tinh thần thấu hiểu, sẻ chia, trân trọng những đóng góp của đồng nghiệp; đồng thời đề nghị tiếp tục duy trì các hoạt động tương tự với nhiều hình thức sáng tạo.

Thành tích tại cuộc thi không chỉ là niềm vui của cá nhân tác giả mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người lao động Nhiệt điện Duyên Hải năng động, ham học hỏi, sẵn sàng đổi mới và tích cực tham gia các hoạt động chung của Tập đoàn. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của mỗi cán bộ, công nhân viên trong việc xây dựng văn hóa EVN, thúc đẩy học tập suốt đời và đưa chuyển đổi số đi vào thực tiễn công việc hằng ngày.