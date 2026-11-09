Người lao động có thể được nghỉ thêm ngày 27/7 từ năm 2027

Sáng 9/11, giải trình trước Quốc hội về một số vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu ý kiến thẩm tra, góp ý của đại biểu Quốc hội và kết luận của cơ quan có thẩm quyền để bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) vào quy định về ngày nghỉ của người lao động.

Đề xuất thêm ngày nghỉ hưởng nguyên lương 27/7 từ năm 2027.

Theo phương án được Bộ trưởng thông tin, người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào ngày 27/7 hằng năm, bắt đầu áp dụng từ năm 2027 nếu được Quốc hội thông qua.

Việc bổ sung ngày nghỉ này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân người có công với đất nước, người có công với cách mạng, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Bên cạnh đó, dự thảo luật còn đề xuất ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, dự kiến áp dụng từ năm 2026. Nội dung này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Như vậy, nếu các đề xuất được thông qua, người lao động sẽ có thêm hai ngày nghỉ hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm ngày 24/11 và 27/7. Hai ngày nghỉ có thời điểm dự kiến áp dụng khác nhau, lần lượt từ năm 2026 và 2027.

Ngoài nội dung về ngày nghỉ lễ, Tết, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cũng giải trình một số vấn đề liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Về mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, cơ quan soạn thảo dự kiến giữ quy định hiện hành về cơ chế xem xét bổ sung đối tượng. Theo đó, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với những nhóm có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhưng chưa được luật quy định cụ thể.

Trong đó, người làm việc không có quan hệ lao động và lao động trên nền tảng số sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng diện tham gia khi đáp ứng đủ điều kiện. Nội dung này dự kiến được xem xét khi sửa đổi toàn diện Luật BHXH trong giai đoạn 2027-2028.

Đối với việc cắt giảm thủ tục hành chính trong giải quyết chế độ BHXH, Bộ trưởng nhấn mạnh chuyển đổi số phải đi đôi với bảo đảm quyền tiếp cận và thụ hưởng chính sách của người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và người ở vùng sâu, vùng xa.

Dự thảo nghị định về hồ sơ, thủ tục BHXH đang được xây dựng theo hướng giảm thành phần hồ sơ, đẩy mạnh giao dịch điện tử và khai thác dữ liệu. Tuy nhiên, việc chi trả chế độ tận nhà vẫn được duy trì đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu.

Về đầu tư quỹ BHXH, cơ quan soạn thảo dự kiến bổ sung các nguyên tắc bảo đảm an toàn, bảo toàn, bền vững, hiệu quả và minh bạch; đồng thời giao Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá, lựa chọn, giám sát và kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư quỹ.