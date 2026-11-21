Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, trong đó Người lao động chính thức được bổ sung 2 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương. (Nguồn: chinhphu.vn)

Theo luật mới, người lao động được nghỉ thêm một ngày vào dịp Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7) và một ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đều hưởng nguyên lương.

Trong đó, ngày nghỉ 24/11 đã được áp dụng từ năm 2026 theo Nghị quyết 28/2026 của Quốc hội.

Ngày nghỉ 27/7 bắt đầu áp dụng từ năm 2027, khi luật sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1/3.

Như vậy, từ 1/3, người lao động có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm 5 ngày Tết Âm lịch, 2 ngày Quốc khánh và mỗi dịp một ngày đối với Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, Ngày Tổ quốc tri ân 27/7 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Việc bổ sung ngày nghỉ Ngày Tổ quốc tri ân 27/7 từng được Chính phủ đề xuất khi sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2019 nhưng chưa được Quốc hội chấp thuận. Sau 7 năm, đề xuất này được luật hóa nhằm tôn vinh người có công, thể hiện truyền thống tri ân của dân tộc.

Một nội dung khác là quy định mới về thông báo lịch nghỉ lễ, Tết. Theo đó, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết.

Trước ngày 30/9 hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm tiếp theo.

Trước đó, cơ quan chủ trì soạn thảo nêu rõ việc này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh việc thông báo sát ngày nghỉ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc nghỉ lễ, Tết như hiện nay.