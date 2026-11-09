Người lao động chật vật mưu sinh trong mưa lạnh ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, trời chuyển lạnh.

Trong mưa lạnh, công nhân vệ sinh môi trường vẫn duy trì thu gom rác, quét dọn đường phố để bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tại các công trường, công nhân phải trang bị thêm áo mưa, nón, găng tay để chống chọi với mưa lạnh, cố gắng duy trì công việc, bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch.

Trên các tuyến phố, người bán hàng rong vẫn rong ruổi mưu sinh trong mưa lạnh, những chiếc áo mưa trùm kín người, đôi bàn tay co ro vì giá lạnh, nhưng vẫn chịu khó gồng gánh bán hàng qua từng tuyến phố.

Thời tiết mưa lạnh khiến lượng khách giảm, nhưng những người lái xe xích lô quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vẫn kiên trì bám trụ, chờ đợi khách. Với nhiều người, việc nghỉ làm đồng nghĩa với mất đi nguồn thu nhập vốn đã bấp bênh...

Theo cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Hà Nội có khả năng kéo dài từ ngày 9/11 đến khoảng ngày 13/11/2026. Người dân, đặc biệt là những người thường xuyên làm việc ngoài trời, cần chủ động trang bị quần áo ấm, áo mưa và các vật dụng giữ nhiệt cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, những người lao động bình dị vẫn lặng lẽ góp sức duy trì hoạt động thường nhật của thành phố. Phía sau những gánh hàng rong, chuyến xe, ca làm việc ngoài trời... là nỗi lo cơm áo và sự chắt chiu từng đồng thu nhập...