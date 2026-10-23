Người lao động cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ

Từ thực tiễn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, tin giả, giúp công nhân sử dụng mạng xã hội an toàn, chủ động phòng ngừa lừa đảo và không bị kẻ xấu lợi dụng.

Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì Hội thảo khoa học và thực tiễn “Xây dựng thế trận an ninh công nhân vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Chủ động nhận diện thông tin xấu độc

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin giúp công nhân dễ dàng kết nối, trao đổi thông tin và cập nhật tình hình xã hội. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tin giả, thông tin xấu độc và các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Nếu thiếu kỹ năng kiểm chứng, người lao động có thể trở thành nạn nhân hoặc vô tình phát tán thông tin sai lệch.

Tại các khu, cụm công nghiệp, công nhân thường sử dụng mạng xã hội để liên lạc với gia đình, bạn bè, tìm kiếm việc làm và chia sẻ thông tin liên quan đến đời sống, công việc. Lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng xấu có thể giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, doanh nghiệp hoặc người quen để chiếm đoạt tài sản. Một số đối tượng còn sử dụng các hội, nhóm trên mạng để phát tán thông tin sai sự thật, kích động tâm lý đám đông, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại doanh nghiệp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vienergy Ninh Bình (trụ sở tại Khu công nghiệp Phúc Sơn, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) có 100% vốn nước ngoài, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất giày dép da, giày thể thao với trên 5.000 lao động thường xuyên. Trong sự việc ngày 12 - 14/4/2026, hàng ngàn công nhân đã ngừng việc tập thể để và đưa ra 29 ý kiến thuộc các nhóm nội dung đó là, tăng tiền chuyên cần, tiền hỗ trợ xăng xe, tiền ăn ca. Sau đó, Ban Chấp hành Công đoàn, ban lãnh đạo công ty đã chấp thuận thỏa thuận một số nội dung như: Tiền thưởng nội quy, quy định nếu người lao động làm việc đủ từ 1 năm đến 3 năm mức thưởng 100.000 đồng/tháng, từ năm thứ tư trở lên thưởng thêm 50.000 đồng/tháng, mức thưởng tối đa 650.000 đồng/tháng; tiền ăn ca tăng từ 24.000 đồng/ngày lên 26.500 đồng/ngày; tiền phụ cấp xăng xe tăng từ 15.000 đồng/ngày lên 20.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, một số công nhân bị kẻ xấu lợi dụng kêu gọi, kích động tiếp tục ngừng việc...

Anh Nguyễn.V. A (công nhân) cho biết, công ty đã đáp ứng 3 trong 4 nhóm nội dung chính nên các công nhân đã quay lại làm việc. Tuy nhiên, anh và nhiều anh chị trong công ty tiếp tục nhận được nhiều tin nhắn trên điện thoại xúi giục tiếp tục nghỉ việc để đòi quyền lợi cho người lao động. Anh nhận thấy việc này bất thường nên không tham gia. Tuy nhiên có nhiều người vẫn bị dao động.

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình và tổ chức công đoàn tuyên truyền phổ biếnpháp luật cho công nhân tại Công ty TNHH Vienergy Ninh Bình ở Khu công nghiệp Phúc Sơn, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Trước thực tế đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho công nhân có ý nghĩa thiết thực. Người lao động cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; không cung cấp dữ liệu cá nhân, mật khẩu, mã xác thực cho người lạ; không truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền theo yêu cầu chưa được xác minh.

Tương tự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Guang Han Lin Shoes có gần 1.500 lao động với quy trình sản xuất có tính tự động hóa cao. Do tập trung đông công nhân, là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên dễ xảy ra các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Do đó, phát huy vai trò của doanh nghiệp FDI trong bảo đảm an ninh công nhân, phòng ngừa, giải quyết từ sớm các vụ ngừng việc tập thể, chị Tạ Thị Hương (Chủ tịch Công đoàn công ty) cho biết, bài học kinh nghiệm trong phòng ngừa, giải quyết ngừng việc tập thể tại doanh nghiệp là lắng nghe và giải quyết kiến nghị chính đáng của người lao động; phát huy vai trò của tổ chức công nhân tự quản và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa doanh nghiệp với lực lượng Công an, các cơ quan quản lý nhà nước; quản lý các hội, nhóm trong công nhân, người lao động tại doanh nghiệp để phát huy vai trò của các hội, nhóm này trong bảo đảm an ninh công nhân, phòng ngừa nảy sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc bảo đảm việc làm, thu nhập và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động, doanh nghiệp cần quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân. Việc duy trì đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng sẽ góp phần hạn chế những bức xúc kéo dài, ngăn ngừa nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng trên không gian mạng. Từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp cần phối hợp với lực lượng Công an và tổ chức Công đoàn tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới. Nội dung tuyên truyền cần gần gũi, dễ hiểu, gắn với những tình huống công nhân thường gặp trong cuộc sống.

Phát huy vai trò của Công an và tổ chức Công đoàn

Tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất có 32 khu công nghiệp được thành lập; trong đó 20 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thu hút trên 1.600 dự án đầu tư, tạo việc làm cho hơn 600.000 công nhân, người lao động. Đây là địa bàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Lực lượng công an tỉnh Ninh Bình và tổ chức công đoàn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho công nhân tại Công ty Guang Han Lin Shoes ở Cụm công nghiệp Gia Phú (Ninh Bình).

Xác định rõ vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh tổ quốc, thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng giai cấp công nhân, chăm lo đời sống người lao động và bảo đảm an ninh công nhân. Các cấp, ngành, lực lượng Công an, tổ chức Công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp đã tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững. Công tác tuyên truyền cần tập trung giúp công nhân nhận biết thông tin giả, thủ đoạn lừa đảo, hành vi mạo danh và các hình thức lôi kéo, kích động; đồng thời tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, chính quyền cơ sở và tổ chức Công đoàn để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sự gia tăng lực lượng lao động tại các khu, cụm công nghiệp, những vấn đề về cư trú, nhà ở, môi trường sống, cùng với hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và những tác động tiêu cực trên không gian mạng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, phòng ngừa và bảo đảm an ninh công nhân. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ lao động hoặc các vụ việc phát sinh tại doanh nghiệp để xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự. Tình hình trên đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh công nhân phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; không chỉ tập trung xử lý vụ việc đã phát sinh mà phải chú trọng phòng ngừa, phát hiện “từ sớm”, “từ xa” và giải quyết ngay “từ cơ sở”.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cần đổi mới phương thức tuyên truyền, tận dụng các kênh thông tin phù hợp để đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đoàn viên, người lao động. Cán bộ Công đoàn cơ sở cần sâu sát, lắng nghe công nhân, kịp thời giải đáp những vấn đề liên quan đến quyền lợi, việc làm và đời sống. Khi có thông tin bất thường hoặc dấu hiệu bị lừa đảo, công nhân cần được hướng dẫn cách xác minh, báo tin và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Nguyễn Hải Long, công tác chăm lo đời sống cho người lao động và bảo đảm an ninh công nhân phải được quan tâm hàng đầu; đặc biệt cần phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở trong bảo đảm an ninh công nhân, trong đó quan trọng là phát huy vai trò chủ động, tích cực của cán bộ công đoàn nòng cốt và cơ chế phối hợp giữa Công đoàn với lực lượng Công an, cũng như các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng Công an, chính quyền cơ sở. Quan trọng hơn, mỗi công nhân cần hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm. Không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; không bình luận, phát tán nội dung xúc phạm danh dự cá nhân hoặc gây mất đoàn kết trong doanh nghiệp. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người lao động cần lưu giữ bằng chứng và thông báo kịp thời cho cơ quan Công an.

Nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội không chỉ giúp công nhân bảo vệ tài sản, thông tin cá nhân mà còn góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại doanh nghiệp và địa phương. Sự phối hợp giữa lực lượng Công an, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn sẽ tạo nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường lao động an toàn, ổn định, giúp người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.