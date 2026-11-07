Người lao động Ấn Độ đang đổ xô đi học AI

Đối với ngày càng nhiều người trẻ Ấn Độ, AI không còn đơn thuần là câu chuyện về công nghệ mà đang trở thành vấn đề sống còn đối với sự nghiệp

Đối với ngày càng nhiều người trẻ Ấn Độ, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn đơn thuần là một xu hướng công nghệ mà đang trở thành vấn đề gắn trực tiếp với cơ hội nghề nghiệp. Sinh viên đại học sử dụng công cụ AI để luyện phỏng vấn trước các đợt tuyển dụng; người đã đi làm đăng ký các khóa đào tạo chuyên sâu về AI tạo sinh sau giờ làm; sinh viên ngành thương mại học kỹ thuật viết câu lệnh (prompt engineering), trong khi ngay cả học sinh phổ thông cũng bắt đầu được tiếp cận với AI và tư duy tính toán.

Những con số cho thấy quy mô đáng kể của xu hướng này. Theo dữ liệu từ nền tảng Coursera, Ấn Độ hiện có 34,2 triệu người học, trở thành thị trường lớn thứ hai toàn cầu của nền tảng, với số lượng người học tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, người Ấn Độ đăng ký các khóa học AI tạo sinh với tốc độ trung bình 3 lượt mỗi phút, tăng mạnh so với năm 2023.

Tại các trường đại học và doanh nghiệp, AI ngày càng được xem là kỹ năng nền tảng đối với người tìm việc, thay vì chỉ là lợi thế bổ sung. Các chuyên gia nhận định thị trường đang chuyển từ giai đoạn học AI vì tò mò sang nhu cầu trang bị kỹ năng phục vụ trực tiếp cho công việc. AI đang dần trở thành năng lực cơ bản tại nơi làm việc, tương tự vai trò của Excel hay lập trình trước đây.

Những con số đằng sau sự bùng nổ của việc học tập AI tại Ấn Độ: 34,2 triệu người học, người dân đăng ký các khóa học AI tạo sinh với tốc độ trung bình 3 lượt mỗi phút... Nguồn: NDTV

Từ giảng đường đến nơi làm việc

Làn sóng học AI không còn giới hạn trong sinh viên các ngành kỹ thuật. Theo ông Ankit Aggarwal, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành nền tảng Unstop, sinh viên các ngành quản trị và thương mại, kể cả tại những trường đại học ở các thành phố nhỏ, cũng đang tìm hiểu AI vì coi đây là kỹ năng quan trọng cho sự nghiệp.

Ông Prateek Shukla, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Masai School, cho biết khoảng 20-30% học viên mới đăng ký các chương trình của đơn vị này đến từ những ngành không liên quan đến công nghệ. Người học không còn xem AI là kỹ năng kỹ thuật chuyên biệt mà là công cụ hỗ trợ nâng cao năng suất và khả năng ra quyết định.

Nhu cầu này xuất phát một phần từ lo ngại thị trường lao động tương lai sẽ ưu tiên những người biết làm việc cùng AI. Với nhiều sinh viên, học công nghệ mới trở thành cách tăng khả năng cạnh tranh trong tuyển dụng.

Chứng chỉ AI chưa bảo đảm khả năng có việc làm

Một trong những thay đổi quan trọng của thị trường đào tạo là AI đang được kết hợp với kiến thức chuyên ngành. Theo các chuyên gia, lợi thế lớn nhất thuộc về những người biết kết hợp năng lực sử dụng AI với chuyên môn sẵn có, chẳng hạn tài chính kết hợp AI hoặc tiếp thị kết hợp AI. Cách tiếp cận này giúp người lao động ứng dụng công nghệ vào những vấn đề cụ thể, thay vì chỉ học AI một cách riêng lẻ.

Tuy nhiên, số lượng khóa học tăng nhanh không đồng nghĩa với chất lượng nhân lực được cải thiện tương ứng. Một báo cáo năm 2026 ở Ấn Độ cho biết chỉ 36% lãnh đạo nhân sự đánh giá ứng viên có khả năng đáp ứng công việc ngay từ ngày đầu tiên. Khoảng cách giữa kiến thức được đào tạo và năng lực thực tế đang trở thành thách thức đối với thị trường lao động Ấn Độ.

Doanh nghiệp không tìm kiếm những người chỉ hiểu AI là gì, mà cần ứng viên biết sử dụng công nghệ để giải quyết vấn đề thực tế. Vì vậy, các dự án thực hành, bài kiểm tra mô phỏng, hồ sơ năng lực cá nhân sẽ ngày càng có vai trò quan trọng trong đào tạo.

Làn sóng học AI không chỉ phản ánh một xu hướng giáo dục mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách người Ấn Độ chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp. Nếu trước đây, kỹ năng lập trình từng mở ra cơ hội việc làm cho hàng triệu người thì hiện nay, năng lực sử dụng AI đang dần giữ vai trò tương tự. Dẫu vậy, giá trị thực sự của xu hướng này sẽ không được đo bằng số lượng khóa học hay chứng chỉ được cấp, mà bằng khả năng vận dụng kiến thức vào công việc. Mục tiêu cuối cùng không phải là đào tạo thật nhiều chuyên gia AI, mà là xây dựng lực lượng lao động có khả năng thích ứng, học hỏi liên tục và làm việc hiệu quả cùng công nghệ.