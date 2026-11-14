Người lao công bất ngờ nổi vì quá đẹp trai: Diện mạo xuất sắc cỡ này!

Theo SCMP, nhân vật đang được cộng đồng mạng bàn tán là Chen Jingfu, nhân viên vệ sinh tại một trung tâm thương mại cao cấp ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc.

Người đàn ông bất ngờ nổi tiếng sau khi những đoạn video ghi lại cảnh ông làm việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét Chen có ngoại hình giống hai diễn viên nổi tiếng Trung Quốc là Hu Ge – ngôi sao của các bộ phim Phồn Hoa và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp – cùng diễn viên Yan Yikuan.

Thậm chí, một số cư dân mạng còn gọi ông là "T-Bag phiên bản Trung Quốc", liên tưởng đến nhân vật phản diện trong bộ phim truyền hình Mỹ Vượt ngục do diễn viên Robert Knepper thủ vai.

Những đoạn video lan truyền đã kéo theo hàng loạt bình luận hài hước, trong đó nhiều người xem đùa rằng ông trông giống một tỷ phú quyền lực đang bí mật cải trang để làm việc. Ảnh: Sina.

Trong những video lan truyền, Chen vẫn làm những công việc vệ sinh bình thường như bao nhân viên khác. Tuy nhiên, phong thái và ngoại hình của ông khiến dân mạng liên tưởng đến một vị lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực đang bí mật cải trang thành lao công.

Một người hài hước bình luận: "Trông ông ấy giống một chủ tịch tập đoàn sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ, cải trang thành nhân viên vệ sinh để bí mật kiểm tra xem bạn gái của con trai yêu con mình hay yêu tiền của gia đình".

Một người khác lại tưởng tượng: "Tôi không tin ông ấy thực sự là lao công. Chắc hẳn ông từng bị người em cùng cha khác mẹ hãm hại, buộc phải rời bỏ công ty và mất trí nhớ. Một ngày nào đó, ký ức sẽ trở lại và ông sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình".

Thậm chí, có người còn liên tưởng đến mô-típ phim ngắn đang thịnh hành tại Trung Quốc: "Một tỷ phú quyền lực đem lòng yêu cô gái lao công bình thường, rồi chính ông cũng cải trang thành nhân viên vệ sinh để tiếp cận cô".

Nhiều người nhận xét vẻ ngoài chỉn chu cùng phong thái lịch lãm của Chen khiến ngay cả những dụng cụ vệ sinh ông sử dụng cũng trông giống phụ kiện hàng hiệu.

Sự nổi tiếng bất ngờ còn giúp Chen nhận được lời mời tham dự một trận đấu thuộc giải bóng đá Liêu Ninh Super League. Tại sự kiện, phó thị trưởng thành phố Thẩm Dương được nhìn thấy đi bên cạnh ông và hài hước nói rằng nhiệm vụ của Chen hôm đó là "trông thật đẹp trai".

Cư dân mạng tiếp tục đùa rằng họ không thể phân biệt ai mới là thị trưởng và ai là nhân viên vệ sinh.

Nhiều người so sánh Chen với nam diễn viên Yan Yikuan (ảnh trên), người nổi tiếng với gương mặt được ví như một kiệt tác của tạo hóa. Ảnh: QQ.com.

Trước sự chú ý bất ngờ, Chen giữ thái độ khiêm tốn. Ông khẳng định không có ý định nghỉ việc mà sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình. Người đàn ông cũng tự nhắc bản thân phải sống "thực tế, khiêm nhường và không để bản thân bị cuốn theo sự nổi tiếng".

Chen cũng khá dè dặt khi nói về ngoại hình. Ông cho biết khi còn trẻ, nhiều người từng nhận xét mình không đẹp trai. Ông kết hôn khá muộn, ở tuổi 25.

Người đàn ông quê Liêu Ninh cũng khẳng định mình không mang dòng máu lai. Phần lớn đường nét trên khuôn mặt ông được thừa hưởng từ mẹ, người vốn quê ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Người hâm mộ nhận xét rằng phong cách chỉn chu cùng sức hút tự nhiên của ông khiến ngay cả những dụng cụ vệ sinh cũng trông chẳng khác nào phụ kiện hàng hiệu. Ảnh: Sina.

Theo SCMP, Chen được trung tâm thương mại tuyển dụng vào năm ngoái, đảm nhận công việc vệ sinh khu vực phía trước và không gian đón tiếp khách hàng.

Đáng chú ý, mức lương của ông cao hơn khoảng 1.000 nhân dân tệ so với mức trung bình của nhân viên vệ sinh, đạt tổng cộng 5.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 18,5 triệu đồng).

Chen cho biết bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ ông cũng thường xuyên nhắc nhở chồng giữ thái độ sống chân thành, không để sự nổi tiếng nhất thời làm thay đổi con người mình.

Cách ứng xử của người đàn ông tiếp tục nhận được lời khen từ cộng đồng mạng.

Một người bình luận: "Ông ấy rất tỉnh táo. Sự chú ý của mọi người chỉ là nhất thời, một cuộc sống bình yên và ổn định mới quan trọng hơn".