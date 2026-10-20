Người lặng thầm kết nối những sân chơi âm nhạc quốc tế với Việt Nam

Bên cạnh hoạt động biểu diễn và đào tạo, nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung còn là người lặng thầm kết nối, đưa các sự kiện âm nhạc quốc tế đến Việt Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mỹ Dung bắt đầu học piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2000. Đó là khởi đầu của một hành trình kéo dài 18 năm, từ những năm học chuyên nghiệp đầu tiên cho đến bậc thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn piano.

Những năm đầu, cô học với giảng viên Nguyễn Thị Lan, sau đó là nguyên Chủ nhiệm Khoa Piano Trần Thị Thục Anh, trước khi tiếp tục được đào tạo dưới sự hướng dẫn của Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà – một trong những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật piano chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Năm 2016, Mỹ Dung tốt nghiệp chuyên ngành piano với điểm số cao nhất rồi học tiếp sau đại học và hiện là giảng viên chuyên ngành piano tại Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Nhưng với Mỹ Dung, bên cạnh hoạt động biểu diễn và công việc trên bục giảng chưa phải là tất cả bởi trong cô ấp ủ nhiều khát vọng và mong muốn kết nối việc đào tạo và biểu diễn âm nhạc của Việt Nam với quốc tế.

Khát vọng đưa Việt Nam thành điểm đến âm nhạc thế giới

Nghệ sĩ piano Mỹ Dung được mời tham gia làm giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế và trong nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mỹ Dung chia sẻ: “Khi tham gia sâu vào các chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế, đảm nhiệm vai trò giám khảo hoặc dẫn các đoàn thí sinh dự những cuộc thi nước ngoài, rồi làm đại diện, đầu mối kết nối cho nhiều sân chơi nghệ thuật quốc tế tại nước ta, tôi thấy Việt Nam hoàn toàn có thể làm được như họ về cơ sở vật chất, nhân lực và trình độ”.

Nữ nghệ sĩ Mỹ Dung đang là đại diện tại Việt Nam của nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế như: Fujairah Piano International Competition của Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE), TSP International Arts Competition của Trung Quốc cùng một cuộc thi piano quốc tế của Hồng Công (Trung Quốc) và giám khảo nhiều Liên hoan âm nhạc uy tín trên thế giới.

Cùng với đó, Mỹ Dung cũng là người sáng lập và tổ chức Liên hoan Âm nhạc quốc tế Crescendo (Crescendo International Music Festival & Competition – CIMFC), một sự kiện âm nhạc và cuộc thi nghệ thuật hằng năm tại Hà Nội quy tụ các tài năng trẻ Việt Nam và quốc tế. Trong ba năm qua, số lượng thí sinh tăng lên rất nhanh, có năm gần 1.400 thí sinh trong nước và quốc tế tham gia. Đây cũng là cuộc thi âm nhạc Việt Nam đầu tiên tổ chức vòng loại tại các nước như: Trung Quốc, Brunei, Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Áo,...

Nghệ sĩ Mỹ Dung (bên trái) tại sự kiện Liên hoan Âm nhạc quốc tế Crescendo 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Khi đưa sự kiện về tổ chức tại Việt Nam, Mỹ Dung kỳ vọng một điều ý nghĩa hơn. Cô cho biết: “Tôi muốn Việt Nam trở thành một điểm đến, một cầu nối văn hóa trong khu vực. Các thí sinh trong nước không nhất thiết phải ra nước ngoài mới được tiếp cận một cuộc thi quốc tế có chất lượng và thí sinh quốc tế có thể đến Việt Nam để thi. Không chỉ mang tính chuyên môn, cuộc thi còn góp phần nâng vị thế âm nhạc Việt Nam và tạo thêm một điểm đến văn hóa, du lịch, sáng tạo cho Hà Nội”.

Trong quá trình làm việc và được mời tham gia hội đồng giám khảo tại nhiều cuộc thi quốc tế, Mỹ Dung có cơ hội quan sát cách những sân chơi âm nhạc ở nhiều quốc gia được tổ chức và vận hành. Càng đi nhiều, cô càng nhận thấy khoảng cách giữa Việt Nam và nhiều trung tâm âm nhạc trong khu vực không hoàn toàn nằm ở năng lực chuyên môn.

Theo Mỹ Dung, Việt Nam có những nhà giáo giàu kinh nghiệm, những nghệ sĩ có chuyên môn, những tài năng trẻ nổi bật và ngày càng có nhiều cơ sở biểu diễn đáp ứng yêu cầu của các chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Tôi cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước hình ảnh các bạn sinh viên và cả những thí sinh nhỏ tuổi hòa mình cùng dàn nhạc. Những gương mặt dễ thương, trong trẻo ấy khiến tôi nghĩ rằng phía trước là cả một tương lai rất dài của các em và của nghệ thuật nước nhà. Nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung

Thí sinh Việt Nam và các nước tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Crescendo 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Điều khó nhất, ngoài việc mời được những tên tuổi âm nhạc quốc tế hay tổ chức một cuộc thi có đông thí sinh, thách thức thật sự nằm ở việc xây dựng một sân chơi đủ chuyên nghiệp, minh bạch và công bằng, đồng thời liên tục đổi mới để mỗi mùa tổ chức đều mang lại một trải nghiệm mới cho người tham dự.

Bởi vậy, thay vì chỉ tập trung vào kết quả và giải thưởng, Liên hoan Âm nhạc quốc tế Crescendo được phát triển theo hướng kết hợp giữa thi đấu, biểu diễn, đào tạo chuyển tiếp tại các cấp học chuyên nghiệp, chuyển soạn tác phẩm và xuất bản sách dàn nhạc riêng cho cuộc thi, các chương trình masterclass, trải nghiệm cùng dàn nhạc giao hưởng và giao lưu với các nghệ sĩ, nhà giáo quốc tế.

Ý nghĩa sâu xa hơn từ các sự kiện

Mỹ Dung nhớ lại những năm tháng còn là sinh viên piano, như nhiều người học nhạc cổ điển, một trong những mong muốn lớn nhất là có cơ hội bước lên sân khấu và biểu diễn concerto cùng một dàn nhạc giao hưởng thực thụ. Tuy nhiên, điều trải nghiệm đó với sinh viên gần như không thể bởi một chương trình như vậy đòi hỏi về nguồn kinh phí, thời gian tập luyện và cả một hệ thống tổ chức phức tạp, từ nhạc trưởng, nghệ sĩ dàn nhạc và nhiều bộ phận chuyên môn phía sau sân khấu.

Phần biểu diễn cùng dàn nhạc của một thí sinh tại CIMFC 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Vì thế, khi xây dựng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo, Mỹ Dung quyết định đưa việc biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng trở thành một trong những trải nghiệm đặc biệt của chương trình. Các thí sinh trẻ sẽ được làm việc với các nhạc trưởng trong nước và quốc tế, tập luyện cùng những nhạc công chuyên nghiệp và trực tiếp cảm nhận phần trình diễn của mình hòa vào âm thanh của cả một tập thể.

Mỹ Dung kể lại, cô đã trào dâng cảm xúc khi thấy ước mơ sinh viên ngày nào của mình thành hiện thực với Crescendo. “Lúc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước hình ảnh các bạn sinh viên và cả những thí sinh nhỏ tuổi hòa mình cùng dàn nhạc. Những gương mặt dễ thương, trong trẻo ấy khiến tôi nghĩ rằng phía trước là cả một tương lai rất dài của các em và của nghệ thuật nước nhà”, Mỹ Dung xúc động chia sẻ.

Với các nghệ sĩ chuyên nghiệp, đó có thể chỉ là một vài phút biểu diễn, nhưng với một sinh viên hay học sinh theo đuổi âm nhạc, khoảnh khắc ấy có thể trở thành một ký ức theo các em trong rất nhiều năm sau.

Một thí sinh nhỏ tuổi biểu diễn tại CIMFC 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đằng sau sự kiện Crescendo là một guồng công việc của những người tổ chức như Mỹ Dung. Trong thời gian liên hoan, có những lúc cô chỉ được ngủ khoảng ba giờ mỗi ngày và có đêm gần như thức trắng, vừa hoàn thành công việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã di chuyển về Hà Nội rồi tiếp tục ra sân bay để đến Huế cho chương trình kế tiếp.

Một cuộc thi quốc tế đồng nghĩa với hàng trăm đầu việc liên quan, từ chăm lo nghệ sĩ, giám khảo, thí sinh, lịch tập, phòng thi, dàn nhạc, tác phẩm, chuyển soạn, visa, khách quốc tế, truyền thông và vô số tình huống phát sinh.

Vất vả, song với Mỹ Dung niềm hạnh phúc thật giản dị, đó chính là ánh mắt rạng rỡ, là những ấn tượng, kỷ niệm không phai mờ của các bạn nhỏ quốc tế hay Việt Nam sau đêm diễn họ kể lại, là cơ hội thật sự của một sinh viên, một học sinh trong nước lần đầu được bước lên một sân khấu âm nhạc quốc tế ngay trên quê hương mình và đây chính là “những thứ không thể tính được bằng những con số”.

Việc tổ chức một cuộc thi hay liên hoan âm nhạc quốc tế đòi hỏi nguồn lực tài chính rất lớn, nhưng nếu chỉ nhìn một hoạt động nghệ thuật dưới góc độ chi phí và doanh thu, theo Mỹ Dung, sẽ rất khó lý giải vì sao có những người sẵn sàng dành nhiều năm để xây dựng một sân chơi cho thế hệ sau và điều họ mong muốn là việc một tài năng trẻ có thêm một cánh cửa để bước tiếp.

Và xa hơn, là một ngày nào đó, khi nhắc đến những điểm đến của các cuộc thi và liên hoan âm nhạc quốc tế tại châu Á, Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến mà các nghệ sĩ, nhà giáo và những gia đình có con theo học âm nhạc nghĩ tới.

Nữ nghệ sĩ, giảng viên piano Nguyễn Thị Mỹ Dung. (Ảnh: HAA)

Một trong những điều Mỹ Dung đặc biệt mong muốn trong những năm tới là kết nối với thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc và trưởng thành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cô tin rằng, việc kết nối được những nguồn lực ấy, họ sẽ có một không gian, cùng đóng góp chuyên môn, kinh nghiệm và những mối quan hệ quốc tế của mình để Việt Nam có thể từng bước hình thành một cộng đồng nghệ thuật vững mạnh hơn.