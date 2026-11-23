Triển lãm do Làng gốm Thanh Hà, Công viên – Bảo tàng Đất Nung Thanh Hà và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hội An phối hợp tổ chức.

Khác với những không gian trưng bày khép kín, các tác phẩm ảnh về đời sống và nghề gốm Thanh Hà được sắp đặt dọc hai bên đường Phạm Phán – nơi bà con vẫn thường đi lại, làm việc mỗi ngày. Không gian trưng bày mở và thân thiện nên người dân có thể dừng chân, nhìn ngắm những hình ảnh gắn bó với sinh kế bao đời và để du khách hiểu hơn hành trình tạo nên một sản phẩm gốm Thanh Hà.

Không gian khai mạc triển lãm ảnh “Nếp làng – Lửa nghề” ngay trên đường Phạm Phán, con đường dẫn vào làng gốm Thanh Hà sáng 23.11.

Ở Thanh Hà, nghề gốm không chỉ là chuyện của riêng một người, mỗi nhà hay một lò nung, mà là sự tiếp nối và sẻ chia qua nhiều thế hệ. Từ khâu chuốt đất, phơi gốm dưới nắng, canh lửa đỏ lò đến lúc chuyển gốm vào lò, mọi công đoạn đều in dấu bàn tay lao động và sự đùm bọc của xóm giềng. Qua ống kính của các thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hội An, những khoảnh khắc ấy hiện lên mộc mạc mà giàu sức gợi: vệt nắng trên sân phơi, sắc đỏ của nồi, hũ sau khi ra lò, ánh lửa trong lò nung hay nhịp trao tay chiếc hũ bên thuyền gốm.

Trong phát biểu tại triển lãm, ông Ngô Nguyên Thọ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng, đã tri ân các nghệ nhân, những người thợ và bà con Thanh Hà đã đón các tác giả đến sân phơi, bên lò nung, để những công việc bình dị của làng được ghi lại qua từng khung hình.

Người dân và các tác giả nhiếp ảnh cùng dừng chân bên các bức ảnh trưng bày, nhận ra người quen, việc quen và chia sẻ những câu chuyện phía sau khung hình.

Cũng tại buổi khai mạc, KTS. Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Công viên – Bảo tàng đất nung Thanh Hà, cũng là người con được sinh ra, trưởng thành từ làng gốm, nói: “Công viên bảo tàng cũng là một người bạn của làng gốm Thanh Hà trong công việc gìn giữ gìn nếp nhà, lửa nghề. Giữ một chiếc hũ, chúng tôi mong còn kể được chuyện người làm ra nó. Giữ một tấm ảnh, chúng tôi mong mai này con cháu nhìn vào còn nhận ra bà mình, sân nhà mình, cái lò nơi ông cha từng thức lửa. Nghề gốm trước hết là kế sinh nhai của từng nhà. Rồi qua những buổi con ngồi cạnh mẹ, cháu học ông cách nhìn màu đất, coi ngọn lửa, nghề thành cái nghiệp mà người làng thương, đeo đuổi và trao lại cho nhau”.

Điều tạo nên nét riêng ấm áp của buổi sáng khai mạc nằm ở khoảnh khắc những người trong ảnh và người chụp ảnh – những nhân vật và các nghệ sĩ - cùng đứng chung một không gian. Dọc theo các tác phẩm treo trên và trưng bày hai bên đường làng, nhiều người dân và nghệ sĩ dừng lại rất lâu, chỉ cho nhau thấy gương mặt quen thuộc dưới vành nón, hay mỉm cười khi nhận ra chính mình, người thân hoặc công việc quen thuộc của làng trong từng khuôn hình. Bên cạnh bức ảnh, người cầm máy nhớ lại khoảnh khắc chờ nắng, bắt sáng, còn người thợ gốm lại nhắc chuyện cả nhà tất bật cho một mẻ gốm, tạo nên những cuộc trò chuyện tự nhiên, gần gũi ngay giữa đường làng.

Tác phẩm Chuyển gốm vào lò.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Kế Đức đã trao tặng tác phẩm Chuyển gốm vào lò cho người thợ gốm Nguyễn Thị Hường – nhân vật trong bức ảnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các tác giả nhiếp ảnh cũng trao tặng ảnh kỷ niệm cho các nghệ nhân, thợ gốm - những nhân vật đã góp phần làm nên hồn cốt cho tác phẩm - trước khi thực hiện nghi thức mở bức ảnh đầu tiên, chính thức mở cửa triển lãm đón khách tham quan.

Không dừng lại ở việc thưởng lãm thị giác, triển lãm ảnh “Nếp làng – Lửa nghề” mang đến một cách tiếp cận di sản nhẹ nhàng, gắn với đời sống thường nhật: đưa ký ức nghề trở lại đúng nơi nó sinh ra và lớn lên. Với người dân làng gốm Thanh Hà, đây là dịp nhìn lại chặng đường giữ lửa nghề; còn với người xem, mỗi bước chân đi qua khu vực trưng bày ảnh trên đường Phạm Phán là một lần chạm vào nhịp sống cần mẫn, nghĩa tình của một làng nghề truyền thống có bề dày nửa ngàn năm tuổi.

Triển lãm "Nếp làng – Lửa nghề” trưng bày 40 tác phẩm và diễn ra đến hết ngày 25.11.2026.