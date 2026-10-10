Người lan tỏa yoga đến cộng đồng

Bà Đỗ Thị Én cùng các học trò lớn tuổi tại lớp học yoga buổi sáng

Mong muốn chia sẻ lợi ích của yoga

Yêu thích vận động từ khi còn trẻ, bà Đỗ Thị Én (sinh 1951) từng đi bộ, nhảy zumba, khiêu vũ; nhưng mãi đến năm 2023, khi đã ngoài 70 tuổi, bà mới có cơ hội tham gia một khóa học yoga. Bà nhận thấy môn này phù hợp với người cao tuổi nhờ các động tác kết hợp vận động với điều hòa hơi thở.

Ngay khi kết thúc khóa học, bà tập hợp chị em trong tổ dân phố để hướng dẫn tập miễn phí với mong muốn những người cùng độ tuổi có thêm phương pháp rèn luyện phù hợp, duy trì sức khỏe, tự chăm sóc bản thân, không phiền lụy con cháu. Khi số người tham gia tăng lên, bà mở thêm lớp buổi tối tại nhà để những người bận việc ban ngày cũng được học.

Lớp học Yoga miễn phí dành cho phụ nữ cao tuổi của cô Đỗ Thị Én diễn ra vào mỗi buổi sáng tại hội trường tổ dân phố Trần Quý Cáp

Bà Én tự xây dựng bài dạy theo hướng đơn giản, chú trọng hơi thở, khả năng vận động và độ an toàn. Bắt đầu từ các động tác khởi động mắt, xoa mặt, vỗ nhẹ cơ thể, xoay tay, vai và tập thở luân phiên. Sau đó, học viên thực hành những tư thế như chào mặt trời, con mèo, con bò, rắn hổ mang, cây, tam giác... kết thúc chuỗi động tác là nghỉ ngơi thư giãn.

Bà vừa hướng dẫn, làm mẫu, đếm nhịp, vừa giải thích tác dụng của từng động tác để học trò hiểu và thực hiện đúng. Những tư thế khó, đòi hỏi sức mạnh hoặc độ dẻo cao, bà không khuyến khích vì không phù hợp với lứa tuổi, có thể gây chấn thương. Theo bà Én, điều quan trọng không phải là thực hiện tư thế khó mà là lắng nghe cơ thể, tập vừa sức và duy trì đều đặn. Mỗi ngày dành khoảng 1 giờ tập luyện, buổi sáng giúp cơ thể tỉnh táo, buổi tối giúp thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ.

Cô Đỗ Thị Én tham dự các hoạt động ngày quốc tế Yoga diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên

Yoga gắn kết phong trào cộng đồng

Mỗi buổi học đều bắt đầu bằng lời mong cầu quê hương, đất nước thanh bình, gia đạo bình an, bản thân khỏe mạnh và kết thúc bằng lời cảm ơn những người sáng lập môn yoga, người hướng dẫn, những người cùng tập và chính bản thân đã dành thời gian rèn luyện sức khỏe. Cách duy trì này làm cho lớp học tràn đầy năng lượng tích cực và lòng biết ơn.

Không chỉ dạy miễn phí tại lớp, bà Én còn quan tâm đến những người cao tuổi không thể đến tập, hướng dẫn các động tác phù hợp với khả năng vận động của họ. Trường hợp bà Vân (ở khu vực dốc ga Đà Lạt) tuổi cao, đi lại khó khăn, bà Én đến tận nhà chỉ dẫn các động tác tay, vai, cổ kết hợp xoa, vỗ, xoay và hít thở, có thể thực hiện khi ngồi, khi nằm theo hướng yoga thích ứng.

Các học viên Yoga cùng bà Én tham gia các hoạt động vì cộng đồng

Học viên của lớp ở độ tuổi từ 50 - 80, sau thời gian tập luyện, nhiều người nhận thấy cơ thể linh hoạt hơn, sức khỏe dẻo dai, ngủ sâu giấc. Bà Nguyễn Thị Canh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Trần Quý Cáp, cũng là học viên của lớp cho biết: Lớp yoga giúp các bà, các mẹ có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe và gặp gỡ nhau thường xuyên. Sự hướng dẫn tận tình của cô Én là động lực để chị em duy trì tập luyện. Qua đó, mọi người có sức khỏe chăm sóc gia đình và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tại địa phương.