Người Lâm Đồng bay… Lâm Đồng

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Thông tin từ cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới đây cho thấy, quý I/2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực, khi bức tranh kinh tế - xã hội của Lâm Đồng đang vận hành theo đúng quỹ đạo kỳ vọng.

Một điều có thể thấy, quốc lộ 28B sau khi nâng cấp, dòng xe qua lại ngày càng nhộn nhịp. Từ Phan Thiết, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam… phương tiện có thể nhanh chóng kết nối với cao tốc Bắc - Nam, rồi theo quốc lộ 28B đi lên Đà Lạt và sân bay Liên Khương. Đáng nói là lâu nay, khi cần đi máy bay đến Hà Nội, Đà Nẵng hay nhiều tỉnh, thành khác, không ít người dân khu vực phía Đông Nam tỉnh vẫn có thói quen nghĩ ngay đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng nay, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách nghĩ ấy và người Lâm Đồng hoàn toàn có thể bay từ Lâm Đồng.

Theo đó, nếu tính từ các địa phương khu vực Đông Nam tỉnh, với quốc lộ 28B đã hoàn thiện và kết nối thuận lợi với các tuyến cao tốc, khoảng cách đến sân bay Liên Khương đã trở nên gần hơn đáng kể, khi tiết kiệm được hơn 30 phút. Bởi so với việc đi Tân Sơn Nhất, người dân không chỉ phải đi quãng đường dài hơn mà còn phải tính đến tình trạng ùn tắc giao thông, thời gian di chuyển vào khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh và cả thời gian làm thủ tục lên máy bay cũng lâu hơn.

Đông đảo du khách ngày sân bay Liên Khương hoạt động trở lại. Ảnh: Hoàng Sa

2. Sân bay Liên Khương nằm ngay trong địa bàn tỉnh. Tuy nhiên đó không chỉ là chuyện tiện hay bất tiện, mà còn là câu chuyện chọn sử dụng hạ tầng của chính tỉnh mình. Hiện các đường bay từ Liên Khương đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng được khai thác thường xuyên. Cụ thể: Hà Nội - Lâm Đồng: 4 - 6 chuyến khứ hồi/ngày, TP Hồ Chí Minh - Lâm Đồng: 4 chuyến khứ hồi/ngày. Đà Nẵng - Lâm Đồng: 1 chuyến khứ hồi/ngày. Dù số lượng chuyến bay chưa thể phong phú như các sân bay lớn, nhưng nếu người dân chủ động tìm hiểu, lựa chọn khung giờ và hình thành thói quen sử dụng, những đường bay này sẽ có thêm hành khách, doanh nghiệp hàng không cũng sẽ có thêm cơ sở để duy trì và mở rộng khai thác. Bởi một đường bay được người dân sử dụng thường xuyên có thể trở thành một sản phẩm giao thông ổn định. Khi giao thông thuận lợi, dòng người, tiền, hàng hóa và cơ hội đầu tư cũng sẽ thuận lợi hơn.

3. Sau sáp nhập, điều chúng ta nói nhiều là “mở rộng không gian phát triển”. Nhưng không gian ấy sẽ không tự nhiên trở thành một thị trường thống nhất nếu người dân vẫn giữ thói quen di chuyển theo những ranh giới cũ. Vì vậy, kết nối giao thông không chỉ là chuyện của ngành giao thông, khi người ở vùng biển vẫn nghĩ Đà Lạt, Gia Nghĩa là nơi xa xôi và ngược lại, trong khi đã cùng nằm trong một mái nhà Lâm Đồng.

Một đoạn Quốc lộ 28B tuyệt đẹp qua xã Phan Sơn, dưới chân đèo Đại Ninh Ảnh: Đ. Phú - B. Nha

Chúng ta đang có biển, cao nguyên, đô thị du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, những vùng nguyên liệu lớn với nhiều tiềm năng phát triển. Nhưng muốn biến những lợi thế ấy thành sức mạnh, trước hết phải kết nối được các vùng đất và những người đang sống trên những vùng đất ấy. Do vậy, mỗi người dân đi một chuyến bay, hay doanh nghiệp đưa khách đi từ Liên Khương… đều góp một phần vào việc tạo dựng thị trường hàng không của tỉnh. Và biết đâu từ những lựa chọn nhỏ ấy, sẽ có thêm những đường bay mới, với những doanh nghiệp đến đầu tư cũng như thêm du khách đến với Lâm Đồng.

Hi vọng, thời gian tới sẽ thêm nhiều người Lâm Đồng bay sân bay Liên Khương và đó không phải chỉ để thuận tiện cho một chuyến đi, mà đó còn là cách cùng nhau biến một tỉnh Lâm Đồng rộng lớn thành một không gian kinh tế thực sự thống nhất, năng động và phát triển.