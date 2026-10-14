Người làm báo chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nội dung này được ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đặt ra tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sáng 14/10.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức và năng lực số của người làm báo

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Theo ông Lê Quốc Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục tăng cường giáo dục và thực hiện đạo đức nghề nghiệp người làm báo; phát huy vai trò của hội viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động tham gia phòng, chống tin giả, thông tin sai sự thật và các biểu hiện lệch chuẩn trong hoạt động báo chí. Hội cần xây dựng quy chế chặt chẽ về văn hóa phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh sai phạm.

Ông Lê Quốc Minh cũng yêu cầu Hội Nhà báo Thành phố nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng số, kỹ năng tác nghiệp trên môi trường truyền thông đa nền tảng; xây dựng đội ngũ người làm báo có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí hiện đại. Hội cần đẩy mạnh đào tạo báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu; hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI); tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về AI trong báo chí, kiểm chứng thông tin số, bảo mật dữ liệu và kỹ năng tác nghiệp trên nền tảng số.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đề nghị Hội Nhà báo Thành phố quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người làm báo; hỗ trợ hội viên thích ứng với yêu cầu mới về tổ chức, mô hình hoạt động và môi trường truyền thông số. Hội cần xây dựng cơ chế hỗ trợ pháp lý và quy trình phản ứng nhanh để kịp thời bảo vệ hội viên khi bị cản trở tác nghiệp hoặc xâm phạm quyền hành nghề hợp pháp.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cũng nhấn mạnh yêu cầu này, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Hội Nhà báo Thành phố cần chú trọng bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền pháp luật cho hội viên, giúp người làm báo luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trách nhiệm xã hội cao, thực sự là lực lượng xung kích, tin cậy trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

“Hội cần xây dựng một định hướng lớn để mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí tích cực, chủ động hơn nữa trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhận diện và ngăn chặn tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng”, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh khóa I tại Đại hội.

Thời gian qua, Hội Nhà báo Thành phố đã có nhiều sáng kiến, mô hình hay trong việc tập hợp đội ngũ người làm báo, tạo sự đoàn kết, gắn bó, xây dựng môi trường hoạt động Hội lành mạnh, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số của báo chí và tác nghiệp đa nền tảng. Hội viên bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh trung thực, khách quan, nhân văn các vấn đề của đất nước và Thành phố; cổ vũ nhân tố mới, cách làm hay, lan tỏa giá trị tốt đẹp, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Diễn ra trong hai ngày 13 - 14/10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh lần thứ I có sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa mới gồm 13 ủy viên. Ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các Phó Chủ tịch gồm bà Lý Việt Trung, ông Nguyễn Khắc Văn và ông Nguyễn Thanh Quang.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh khóa I ra mắt Đại hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, ông Lê Văn Minh cho biết Hội sẽ xây dựng tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; chủ động thích ứng với quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Hội sẽ làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người làm báo; xây dựng đội ngũ người làm báo Thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trách nhiệm xã hội cao, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ mới; phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống thông tin xấu độc và tin giả trên không gian mạng.