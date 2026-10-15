Người lái xe lâu năm vẫn dễ gặp tai nạn giao thông vì lý do này

Nhiều người cho rằng lái xe lâu năm, thông thuộc đường sá sẽ giúp hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan có thể khiến người điều khiển phương tiện đối mặt với nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), tâm lý chủ quan khi tham gia giao thông thể hiện qua nhiều hành vi như phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ hoặc chỉ chấp hành quy định khi có lực lượng chức năng.

Những biểu hiện chủ quan dễ gặp khi lái xe

Một trong những biểu hiện thường gặp là quá tin tưởng vào kinh nghiệm lái xe và mức độ thông thuộc đường sá. Khi cho rằng mình đã quen đường, người điều khiển phương tiện có thể chủ quan, không giảm tốc độ hoặc thiếu quan sát tại các nút giao, ngã ba, ngã tư, đường giao cắt và khu vực đông dân cư.

Bên cạnh đó, một số người chỉ chấp hành nghiêm quy định khi thấy lực lượng CSGT hoặc camera giám sát. Tâm lý đối phó này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bởi các tình huống bất ngờ có thể xảy ra ngay cả trên những tuyến đường vắng hoặc không có lực lượng chức năng.

Nhiều người cho rằng lái xe lâu năm, thông thuộc đường sá sẽ giúp hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan có thể khiến người điều khiển phương tiện phải đối mặt với nguy cơ tai nạn. (Ảnh Cục CSGT)

Cục CSGT cũng cảnh báo việc mất tập trung khi điều khiển phương tiện, chẳng hạn sử dụng điện thoại, nghe nhạc bằng tai nghe hoặc trò chuyện gây xao nhãng. Những hành vi này có thể làm giảm khả năng quan sát, nhận biết và phản ứng trước các tình huống phát sinh trên đường.

Đáng chú ý, việc sử dụng rượu, bia nhưng vẫn cho rằng bản thân đủ tỉnh táo để lái xe cũng là tâm lý nguy hiểm. Đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, phản xạ và xử lý tình huống, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, các hành vi như chuyển hướng không bật tín hiệu, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định hoặc cho rằng vi phạm một chút sẽ không gây hậu quả cũng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm.

Làm gì để tránh tai nạn vì tâm lý chủ quan?

Khi gặp tình huống bất ngờ như phương tiện phía trước phanh gấp, người đi bộ sang đường hoặc xe từ đường nhánh đi ra, người điều khiển phương tiện thiếu tập trung, chạy quá tốc độ hoặc không giữ khoảng cách an toàn có thể không kịp xử lý.

Tai nạn giao thông có thể gây thiệt hại về người và tài sản. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt hành chính và áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung theo quy định. Trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để bảo đảm an toàn, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần tự giác chấp hành quy tắc giao thông trong mọi tình huống, không có tâm lý đối phó hoặc chỉ tuân thủ khi có lực lượng chức năng giám sát.

Người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện giao thông, giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc độ khi đi qua các nút giao, khu vực đông dân cư. Đồng thời, không sử dụng điện thoại gây mất tập trung và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, kinh nghiệm lái xe là yếu tố quan trọng, nhưng không thể thay thế sự tập trung và ý thức chấp hành pháp luật. Mỗi người cần loại bỏ tâm lý chủ quan, chủ động phòng ngừa rủi ro để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.