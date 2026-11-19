Thạc sĩ Phạm Thị Lý (bên phải) cùng các đồng nghiệp tham quan mô hình ươm giống cây trồng.

Trên cương vị Trưởng phòng Phân tích và Thí nghiệm, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Thạc sĩ Phạm Thị Lý đảm nhiệm nhiều công việc chuyên môn, từ nghiên cứu, thử nghiệm đến hoàn thiện quy trình kỹ thuật và tổ chức sản xuất thực nghiệm. Trong hành trình gắn bó với khoa học nông nghiệp, công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật là một trong những lĩnh vực chị dành nhiều tâm huyết. Từ những mẫu mô nhỏ bé trong điều kiện phòng thí nghiệm, chị cùng đồng nghiệp kiên trì nghiên cứu, hoàn thiện quy trình nhân giống, mở ra khả năng tạo ra số lượng lớn cây giống trong thời gian ngắn.

Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật là cây giống được tạo ra trong điều kiện vô trùng, có độ đồng đều cao, sạch bệnh và giữ được những đặc tính tốt của cây mẹ. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn giống mà còn tạo điều kiện để nhân rộng các giống cây có giá trị, phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

Trong số các công trình nghiên cứu đã tham gia thực hiện, chị Lý đặc biệt tâm đắc với Dự án “Ứng dụng tiến bộ KHCN, xây dựng mô hình sản xuất giống nấm và nấm thương phẩm (nấm sò, nấm mộc nhĩ) tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào”. Đây là dự án do chị làm chủ nhiệm và được Hội đồng nghiệm thu KHCN tỉnh chấm xuất sắc. Dự án đã chuyển giao 7 quy trình công nghệ, trong đó có 3 quy trình nhân giống cấp 1, 2, 3; 2 quy trình công nghệ nuôi trồng nấm sò, nấm mộc nhĩ phù hợp với điều kiện tỉnh Hủa Phăn; 3 quy trình công nghệ bảo quản nấm tươi, sấy nấm và 1 quy trình công nghệ xử lý phế thải sau thu hoạch.

Không chỉ dành tâm huyết cho nghiên cứu, chị còn cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Viện Nông nghiệp Thanh Hoá tham gia hoàn thiện quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô đối với nhiều loại cây trồng như: keo lai, chuối tiêu hồng, lan kim tuyến...

Ngoài ra, chị còn cùng tập thể cán bộ kỹ thuật của Viện nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất các loại nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, mộc nhĩ, nấm sò, nấm rơm. Trong đó, các sản phẩm đông trùng hạ thảo dạng tươi, khô, rượu đông trùng hạ thảo và nấm linh chi đã phát triển thành sản phẩm mang thương hiệu của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật tại Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

Gần 25 năm công tác, chị Phạm Thị Lý đã tham gia thực hiện 15 công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh, gồm các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm tại đơn vị. Bên cạnh đó, chị còn tham gia lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật có giá trị, phục vụ công tác chọn tạo giống và phát triển nguồn gen.

Những đóng góp ấy của chị được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng như: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh dành cho “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” giai đoạn 2021 - 2025.

Vườn lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây trồng có giá trị tại Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

Từ những mẫu mô nhỏ bé đến các cây giống khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn đưa vào sản xuất là cả một hành trình nghiên cứu công phu, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và niềm say mê của người làm khoa học. Với Thạc sĩ Phạm Thị Lý, mỗi mầm xanh được nhân lên, mỗi quy trình nghiên cứu, khảo nghiệm được hoàn thiện không chỉ là thành quả chuyên môn mà còn là niềm vui khi những tiến bộ kỹ thuật từng bước được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Bởi vậy, hành trình gieo những mầm xanh từ phòng thí nghiệm không đơn thuần là câu chuyện về khoa học và công nghệ, mà còn là hành trình của tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, góp phần làm giàu thêm giá trị cho nền nông nghiệp quê hương.