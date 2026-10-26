Người kỹ sư dầu khí tận tâm với hành trình lao động sáng tạo

Bền bỉ tìm lời giải từ thực tiễn

Hơn 20 năm gắn bó với ngành dầu khí, kỹ sư Trần Thế Hùng, Giám sát hoàn thiện giếng, Phòng Khoan, Chi nhánh Điều hành Dầu khí Trong nước (PVEP-POC), luôn coi những khó khăn trong thực tiễn sản xuất là động lực để nghiên cứu, tìm tòi và đổi mới. Từ những vướng mắc trong quá trình thi công đến các bài toán kỹ thuật phức tạp, anh đã cùng đồng nghiệp nghiên cứu, triển khai 13 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và bảo đảm an toàn công trình.

Kỹ sư Trần Thế Hùng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí.

Niềm đam mê với ngành dầu khí đến với kỹ sư Trần Thế Hùng từ những năm học tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Sau khi theo học chuyên ngành lọc hóa dầu tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, anh trúng tuyển chương trình du học tại Liên bang Nga theo Hiệp định Chính phủ. Giai đoạn 1997-2003, anh được đào tạo chuyên ngành công nghệ khai thác dầu khí, tạo nền tảng để trở về nước công tác tại Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Trải qua nhiều vị trí từ kỹ sư khai thác, kỹ sư dự án đến lĩnh vực hoàn thiện giếng, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm chuyên môn. Đặc biệt, từ năm 2006, khi tham gia dự án phát triển mỏ Đại Hùng, những điều kiện địa chất phức tạp, vị trí xa bờ cùng yêu cầu kỹ thuật khắt khe đã đặt ra không ít thách thức.

Thực tiễn công việc giúp anh nhận ra rằng, không phải vấn đề nào cũng có sẵn phương án xử lý tối ưu. Nhiều tình huống đòi hỏi người kỹ sư phải nghiên cứu, đánh giá và kiên trì tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Theo kỹ sư Trần Thế Hùng, sáng kiến không nhất thiết bắt đầu từ những ý tưởng lớn lao mà có thể xuất phát từ chính những bất cập trong công việc hằng ngày. Điều quan trọng là người lao động phải chủ động tìm hiểu nguyên nhân, trao đổi với đồng nghiệp và kiên trì nghiên cứu để tìm ra giải pháp hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

Chính tinh thần ấy đã giúp anh từng bước tháo gỡ những bài toán kỹ thuật tại mỏ Đại Hùng, đồng thời hình thành phương pháp làm việc lấy hiệu quả thực tiễn và an toàn công trình làm thước đo cho mỗi sáng kiến.

Dấu ấn từ 13 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật

Trong số 13 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của Trần Thế Hùng, nổi bật là việc nghiên cứu, ứng dụng thiết bị Swell Packer nhằm tăng cường khả năng cách ly trong giếng khoan tại dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3.

Xuất phát từ những khó khăn trong công tác bơm trám xi măng tại dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 2, anh cùng nhóm kỹ thuật nghiên cứu giải pháp sử dụng Swell Packer như một hàng rào cách ly thứ cấp, hỗ trợ kiểm soát nguy cơ khí xâm nhập vào vành xuyến giữa các ống chống.

Đây là giải pháp chưa có tiền lệ tại mỏ Đại Hùng, đòi hỏi nhóm nghiên cứu phải đánh giá kỹ điều kiện địa chất, khả năng tương thích của thiết bị và các yếu tố rủi ro trước khi triển khai.

Sau quá trình nghiên cứu, giải pháp được ứng dụng thành công tại giếng DH-21XPST2, góp phần tăng cường khả năng cách ly, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác và hủy giếng. Sáng kiến mang lại giá trị làm lợi khoảng 23,67 tỷ đồng, đồng thời mở ra khả năng áp dụng tại những giếng khoan có điều kiện tương tự.

Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng của người làm kỹ thuật, anh Hùng cho rằng cần tiếp tục theo dõi động thái của giếng trong suốt quá trình khai thác đến cuối đời mỏ để có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả lâu dài của giải pháp.

Một công trình khác được anh dành nhiều tâm huyết là nghiên cứu, ứng dụng vật liệu LOCKCEM tạo nút chặn trong ống khai thác giếng ngầm DH-3P, phục vụ công tác treo, hủy giếng mỏ Đại Hùng.

Để đưa giải pháp vào thực tế, nhóm nghiên cứu phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, xây dựng mô hình mô phỏng và đánh giá khả năng thi công. Những kết quả chưa đạt yêu cầu ban đầu buộc nhóm liên tục điều chỉnh công thức pha chế, trao đổi với chuyên gia và hoàn thiện phương án kỹ thuật.

Quá trình ấy không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn cần sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và ý thức kiểm soát rủi ro trong từng công đoạn.

Với anh Trần Thế Hùng, giá trị của sáng kiến không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh tế mà quan trọng hơn là khả năng ứng dụng thực tế, góp phần giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho người lao động, công trình.

"Mỗi người cần không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức và mạnh dạn trao đổi ý tưởng với đồng nghiệp, chuyên gia. Một ý tưởng ban đầu có thể chưa hoàn thiện, nhưng qua nghiên cứu, thử nghiệm và điều chỉnh nghiêm túc, hoàn toàn có thể trở thành giải pháp mang lại giá trị thiết thực", anh Hùng chia sẻ về kinh nghiệm lao động sáng tạo.

Với những đóng góp trong lao động sáng tạo, anh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, tuyên dương. Đồng nghiệp gọi anh là “cây sáng kiến”, không chỉ bởi số lượng giải pháp kỹ thuật mà còn bởi tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm.

Nhìn lại hơn 20 năm gắn bó với ngành dầu khí, anh Trần Thế Hùng lựa chọn hai từ “đam mê” và “trách nhiệm” để nói về hành trình nghề nghiệp. Đam mê giúp anh bền bỉ trước những bài toán khó, còn trách nhiệm thôi thúc anh tìm kiếm những giải pháp an toàn, hiệu quả.

Từ những giếng khoan ngoài khơi đến các sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất, hành trình của kỹ sư Trần Thế Hùng là minh chứng cho tinh thần lao động sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam.