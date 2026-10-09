Người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết TikTok Shop nộp thuế thế nào?

Thu nhập từ tiếp thị liên kết chịu thuế thu nhập cá nhân 5%

Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 7403/CT-TMĐT hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số và tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử.

Văn bản được gửi đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Công ty TNHH TikTok Shop Việt Nam, nhằm làm rõ việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế đối với thu nhập từ hoạt động tiếp thị liên kết (affiliate).

Theo hướng dẫn, việc xác định nghĩa vụ thuế đối với cá nhân sáng tạo nội dung số, quảng bá sản phẩm và làm tiếp thị liên kết phụ thuộc vào bản chất của khoản thu nhập mà cá nhân nhận được.

Cụ thể, trường hợp cá nhân nhận thu nhập theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể được ký với tổ chức, cá nhân chi trả theo quy định của pháp luật về lao động, khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Khi chi trả thu nhập, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Hoạt động tiếp thị liên kết trên nền tảng thương mại điện tử được áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân 5%, theo quy định dành cho nhóm cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số và quảng cáo số (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, nếu cá nhân thực hiện hoạt động sáng tạo nội dung số, quảng bá sản phẩm hoặc tiếp thị liên kết trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số và nhận thu nhập từ nền tảng hoặc nhãn hàng thông qua hoạt động kinh doanh, không phải tiền lương, khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ kinh doanh.

Với trường hợp này, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Về mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế dẫn quy định của Luật Thương mại điện tử, trong đó xác định dịch vụ tiếp thị liên kết là hoạt động quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông qua đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự được liên kết với nền tảng thương mại điện tử.

Từ cách xác định này, cơ quan thuế cho biết hoạt động tiếp thị liên kết trên nền tảng thương mại điện tử được áp dụng thuế suất dành cho hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số thuộc các nhóm giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số và quảng cáo số.

Theo điểm đ Khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm hoạt động nêu trên là 5%.

TikTok Shop phải khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế

Bên cạnh việc hướng dẫn cách xác định nghĩa vụ thuế của người làm tiếp thị liên kết, Cục Thuế còn làm rõ trách nhiệm của đơn vị vận hành nền tảng thương mại điện tử.

Căn cứ theo Điều 43 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, trường hợp TikTok Shop là chủ quản nền tảng thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán, đơn vị này có trách nhiệm khấu trừ, khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Quy định này xác định rõ trách nhiệm của nền tảng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động kinh doanh diễn ra trên hệ thống, thay vì chỉ đặt trách nhiệm kê khai và nộp thuế lên cá nhân có thu nhập.

Theo quy định, TikTok Shop có trách nhiệm khấu trừ, khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Ảnh minh họa: SCMP).

Ngoài nghĩa vụ thuế của người làm tiếp thị liên kết, Cục Thuế cũng hướng dẫn việc sử dụng chứng từ đối với các khoản chi trả dịch vụ này khi doanh nghiệp xác định chi phí được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 và Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP, các khoản chi phí chỉ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Đối với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tiếp thị liên kết do hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp, chứng từ cần có được xác định căn cứ vào doanh thu của bên cung cấp dịch vụ.

Cụ thể, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu vượt 1 tỷ đồng/năm phải đăng ký sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn do hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát hành làm chứng từ trong hồ sơ ghi nhận chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng, hồ sơ ghi nhận chi phí phải có chứng từ chi trả tiền theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê này phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm theo quy định tại Khoản 1b Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP.

Đáng chú ý, đối với trường hợp giá trị mua hàng hóa, dịch vụ trong ngày của từng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cục Thuế cũng lưu ý về việc lập hóa đơn điện tử đối với hàng hóa, dịch vụ được cung cấp thông qua nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.

Theo đó, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu chủ quản nền tảng cung cấp thông tin người mua, thông tin liên quan đến giao dịch, thời điểm giao hàng và xác nhận trạng thái hoàn tất đơn hàng trên hệ thống để lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 254/2026/NĐ-CP.

Ở chiều ngược lại, chủ quản nền tảng có trách nhiệm cung cấp những thông tin này để người bán thực hiện việc lập hóa đơn điện tử theo quy định.