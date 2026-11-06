Người kiếm sống bằng giọng nói bật khóc vì AI

Samantha Norbury bật khóc trong video cảnh báo AI đang đe dọa công việc của những người làm nghề đọc sách nói. Ảnh: Misterios do Mundo.

Samantha Norbury, người đọc sách nói và diễn viên lồng tiếng, bật khóc trong một đoạn đang lan truyền trên mạng xã hội khi cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang đe dọa công việc của cô và chồng.

Norbury cho rằng nhiều người không quan tâm đến việc AI sử dụng giọng nói của người khác mà không được phép. Cô bày tỏ: "Mọi người chẳng quan tâm rằng đây là hành vi đánh cắp", theo Nacionale.

Norbury là nghệ sĩ gốc California (Mỹ), hiện sinh sống tại Anh. Cô từng theo đuổi diễn xuất sân khấu trước khi chuyển sang lĩnh vực thu âm sách nói. Đến nay, cô đã tham gia sản xuất hơn 80 audiobook cho các nhà xuất bản lớn và tác giả độc lập.

Giọng đọc của Norbury thường được mô tả là ấm áp, ngọt ngào. Cô có thế mạnh trong việc thể hiện nhiều nhân vật, đặc biệt ở các tác phẩm dành cho thanh thiếu niên và người trẻ. Ngoài tên thật, cô còn sử dụng nghệ danh Dahlia Summers khi đọc các tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn.

Samantha Norbury đã thu âm hơn 80 cuốn sách nói và sáng lập phong trào #HumanVoicesOnly năm 2023. Ảnh: Samantha Norbury VO/Facebook.

Trong ngành, Norbury được giới thiệu là nghệ sĩ đọc sách nói từng được đề cử giải thưởng và là nhà sản xuất được nền tảng ACX của Audible phê duyệt. Đây là nền tảng kết nối tác giả, nhà xuất bản với người đọc và nhà sản xuất sách nói.

Năm 2023, Norbury sáng lập phong trào #HumanVoicesOnly sau khi ACX thông báo triển khai sách nói được tạo bằng AI. Chiến dịch tập hợp người đọc, tác giả và những người làm trong ngành nhằm bảo vệ vai trò của giọng đọc con người, đồng thời phản đối việc sử dụng giọng nói nhân tạo để thay thế lao động sáng tạo, theo Misterios do Mundo.

Theo Norbury, sự phát triển của công nghệ này có thể khiến nhiều người trong ngành mất việc, không chỉ nghệ sĩ đọc sách mà còn cả biên tập viên và nhà sản xuất. Một vấn đề khác khiến cô lo ngại là AI có thể sao chép giọng nói của con người khi chưa được chủ sở hữu đồng ý.

Clip bật khóc của Norbury một lần nữa thu hút sự chú ý đến những lo ngại của người làm nghề sáng tạo trước sự phát triển của công nghệ tổng hợp giọng nói. Với những người sống bằng giọng đọc, nguy cơ không chỉ nằm ở việc AI tạo ra sản phẩm thay thế mà còn ở khả năng giọng nói của họ bị sử dụng mà không được cho phép.