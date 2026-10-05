Người khuyết tật nặng có phải chứng minh suy giảm khả năng lao động từ 81% để giảm trừ gia cảnh không?

Hỏi:

Theo Điều 4 Thông tư 87/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân: Hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 6 Điều 47 của Nghị định số 253/2026/NĐ-CP. Đối với đối tượng được qui định tại khoản 5 Điều này chỉ có sổ hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội do Phòng Thương Binh Xã Hội cấp ghi đối tượng là người khuyết tật nặng.

Như vậy đối tượng này có đủ điều kiện để đăng kí làm người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh không? Hồ sơ xác định người phụ thuộc cần có thêm giấy tờ chứng minh là người có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên xác định theo quy định của pháp luật là những giấy tờ gì? Là đối tượng khuyết tật như thế nào?

Trả lời:

Giải đáp vướng mắc trên, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

a) Đối với người phụ thuộc là người không có khả năng lao động

- Khoản 4, khoản 6 Điều 47 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

"4. Người không có khả năng lao động quy định tại Điều này là người có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên xác định theo quy định của pháp luật.

6. Hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính".

- Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 87/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

"5. Hồ sơ xác định người phụ thuộc là người không có khả năng lao động thì ngoài các hồ sơ chứng minh mối quan hệ tương ứng với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, hồ sơ xác định người phụ thuộc cần có thêm giấy tờ chứng minh là người có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên xác định theo quy định của pháp luật".

b) Đối với trường hợp người phụ thuộc làcon dưới 18 tuổi, con từ 18 tuổi trở lên là người khuyết tật, cụ thể như sau:

- Đối với con dưới 18 tuổi:

Điểm a khoản 2 Điều 47 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định: "2. Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng như sau:a) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật, con riêng của vợ, con riêng của chồng) dưới 18 tuổi".

- Đối với con từ 18 tuổi trở lên là người khuyết tật:

+ Điểm b khoản 2 Điều 47 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định: 2. Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng như sau:… b) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật, con riêng của vợ, con riêng của chồng) từ 18 tuổi trở lên trong các trường hợp sau: người mất năng lực hành vi dân sự; người khuyết tật;…".

+ Điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 87/2026/TT-BTC quy định:

"d) Đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật thì ngoài các hồ sơ chứng minh mối quan hệ là con tương ứng với các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, hồ sơ xác định người phụ thuộc cần có thêm bản chụp Giấy xác nhận mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật".

Bộ Tài chính đề nghị người nộp thuế đối chiếu trường hợp cụ thể với các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, người nộp thuế có thể liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn trên cơ sở hồ sơ và tình hình thực tế.