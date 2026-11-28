Chương trình là dịp để người khuyết tật thể hiện tài năng, nghị lực và khát vọng vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng.

Các tiết mục do chính hội viên người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng dàn dựng, biểu diễn, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả

Đêm giao lưu diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Các tiết mục do chính hội viên người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng dàn dựng, biểu diễn, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Với những lời ca, tiếng hát và điệu múa sôi động, các tiết mục tập trung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, con người và những thành tựu trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Lâm Đồng mới. Hình ảnh một Lâm Đồng đoàn kết, năng động, đang từng ngày đổi mới được thể hiện sinh động qua từng phần trình diễn, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương trong mỗi người.

Chương trình là dịp để người khuyết tật tự tin thể hiện khả năng, khẳng định giá trị bản thân và gửi gắm những ước mơ, khát vọng trong cuộc sống

Không chỉ là sân chơi văn hóa, văn nghệ, chương trình còn là dịp để người khuyết tật tự tin thể hiện khả năng, khẳng định giá trị bản thân và gửi gắm những ước mơ, khát vọng trong cuộc sống. Mỗi tiết mục là một câu chuyện về nghị lực, sự kiên trì và tinh thần vượt lên hoàn cảnh, góp phần truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Thông qua chương trình, Hội Khuyết tật tỉnh Lâm Đồng mong muốn tạo thêm cơ hội để hội viên giao lưu, kết nối, phát huy năng khiếu, đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về khả năng đóng góp của người khuyết tật. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động văn hóa, xã hội.

Đêm giao lưu cũng là hoạt động gây quỹ phục vụ công tác hội và các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

Đêm giao lưu cũng là hoạt động gây quỹ phục vụ công tác hội và các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật. Sự chung tay, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng sẽ góp phần tiếp thêm động lực để hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập và phát triển.

Với chủ đề “Khát vọng tỏa sáng – Kết nối yêu thương”, chương trình gửi gắm thông điệp về một cộng đồng không rào cản, nơi mỗi người đều được tôn trọng, tạo điều kiện phát huy năng lực và theo đuổi ước mơ. Những giai điệu được cất lên trong đêm giao lưu không chỉ mang đến niềm vui, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khẳng định ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng.