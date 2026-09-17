Người khuyết tật không chỉ cần được chăm lo, mà cần được trao cơ hội đóng góp

Cuối giờ chiều 17/9, tại Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp rà soát tiếp thu ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; đại diện các Bộ Công an, Giáo dục đào tạo, Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ...

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe Cục Bảo trợ xã hội - đơn vị đầu mối xây dựng dự thảo Chỉ thị báo cáo về những nội dung đã rà soát và tiếp thu ý kiến của Ban Bí thư, chỉnh lý dự thảo theo các nội dung đã góp ý. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp thêm ý kiến theo từng lĩnh vực phụ trách.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Chỉ thị phải bám sát luật, chiến lược và các chính sách đã có

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị để bảo đảm sự thống nhất giữa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện; trong đó cần thể hiện rõ hơn cách tiếp cận coi người khuyết tật không chỉ là đối tượng được chăm lo, hỗ trợ mà còn là những người có quyền, có năng lực, có khát vọng và tiềm năng đóng góp cho xã hội, cho đất nước.

Theo Thứ trưởng, trong dự thảo, quan điểm này đã được đề cập nhưng chưa được thể hiện đầy đủ trong phần mục tiêu.

Thứ trưởng cho rằng cần nghiên cứu bổ sung những mục tiêu thể hiện rõ việc tạo điều kiện để người khuyết tật, nếu đáp ứng đủ điều kiện, có cơ hội tham gia học tập, làm việc, khởi nghiệp, sáng tạo và cống hiến tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như trong đời sống xã hội.

Một nội dung khác được Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương lưu ý là Cục Bảo trợ xã hội tiếp tục rà soát dự thảo trên cơ sở các chiến lược, kế hoạch và quy định pháp luật hiện hành.

Chỉ thị có vai trò đôn đốc, tăng cường tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách, pháp luật đã có, không nên tạo ra những nội dung mới vượt quá phạm vi của các văn bản hiện hành mà chưa được nghiên cứu, đánh giá và xin ý kiến đầy đủ.

Theo đó, dự thảo cần được rà soát để bảo đảm các nội dung đề ra có cơ sở từ các chiến lược, kế hoạch và quy định pháp luật hiện hành; đồng thời thể hiện được quan điểm mới đã được đặt ra trong quá trình xây dựng dự thảo.

ĐạI diện Cục Bảo trợ xã hội báo cáo các nội dung liên quan đến dự thảo Chỉ thị. Ảnh: Trần Minh

Làm rõ vai trò tham gia và giám sát của người khuyết tật

Đối với phần tổ chức thực hiện, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Thứ trưởng lưu ý dự thảo đã xác định yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc tạo điều kiện để người khuyết tật và các tổ chức đại diện của người khuyết tật tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách liên quan trực tiếp đến người khuyết tật.

Từ đó, cần cụ thể hóa hơn nội dung "tạo điều kiện" để người khuyết tật và tổ chức đại diện của họ thực sự tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát chính sách.

Thứ trưởng đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung về hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các chính sách liên quan đến người khuyết tật, thay vì chỉ dừng ở nội dung nghiên cứu bổ sung cơ cấu đại biểu Quốc hội là người khuyết tật.

Theo Thứ trưởng, việc bảo đảm sự tham gia của người khuyết tật không chỉ được thể hiện ở khả năng đại diện mà còn cần được nhìn nhận trong toàn bộ quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát chính sách.

Đối với phân công trong tổ chức thực hiện, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần làm rõ hơn trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc tạo điều kiện để người khuyết tật và tổ chức đại diện của họ tham gia thực hiện, giám sát chính sách. Đây là nội dung cần được cụ thể hóa để tinh thần của dự thảo không chỉ dừng ở quan điểm mà được chuyển thành cơ chế thực hiện trên thực tế.

Các đại biểu thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành phát biểu ý kiến. Ảnh: Trần Minh

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tiến độ xin ý kiến

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị Cục Bảo trợ xã hội tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên tham dự, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, bảo đảm nội dung thống nhất từ quan điểm, mục tiêu đến nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng cho biết dự thảo Chỉ thị đã có những thay đổi trong quá trình hoàn thiện, do đó cần tiếp tục xin ý kiến Ban Thường vụ trước khi gửi các bước tiếp theo. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến, dự thảo cần được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất để bảo đảm tiến độ trình theo yêu cầu.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Văn phòng Trung ương để trao đổi, thống nhất những nội dung cần thiết trước khi hoàn thiện hồ sơ trình.

"Về cơ bản, các thành viên cũng đã nhất trí. Chúng ta cần soạn lại một chút để nội dung rõ hơn, thống nhất từ đầu đến cuối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện phải khớp nhau", Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh