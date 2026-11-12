'Người không xương' Lưu Phi Quyết

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Lưu Phi Quyết là một chàng trai cao chừng 1,7m, dáng người mảnh khảnh, thể hiện sự vượt trội để giành giải nhất ở phần thi vượt vật cản tại Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026. Khi được hỏi về bí quyết đạt thành tích tốt ở môn thể thao khắc nghiệt, Đại úy QNCN Lưu Phi Quyết khiêm tốn: “Thực ra em không có bí quyết gì đâu, đơn giản là tập luyện, cải thiện thành tích rồi lại tập luyện. Từ một người chưa biết gì về môn vượt vật cản, sau 2 tháng tập luyện, em có thể nắm vững thành thạo kỹ thuật và không ngừng cải thiện thành tích. 58,52 giây là thành tích tốt nhất của em từ trước đến nay và chỉ kém một tích tắc so với kỷ lục 58 giây tại Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2025”.

Đại úy QNCN, vận động viên Lưu Phi Quyết sau khi hoàn thành phần thi vượt vật cản tại Hội thao thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026.

Đối với môn vượt vật cản, hai tháng tập luyện của Lưu Phi Quyết rõ ràng chưa đủ để tạo nên thành công. Sở dĩ anh có thể nhanh chóng quen nhịp với môn thể thao này đến từ nền tảng thể lực dẻo dai đã được mình tích lũy qua năm tháng. Một ngày tập thể lực của Quyết bắt đầu từ 7 giờ sáng. Anh khởi động với việc chạy bộ 2km, kéo xà, đẩy tạ, vừa chạy vừa chống đẩy, sau đó tập các kỹ thuật cả môn vượt vật cản. Buổi chiều, Quyết tiếp tục với các bài tập nước rút, ban đầu là 200m sau đó nâng lên thành 1.600m. Ngoài các nội dung tập luyện đòi hỏi thể lực, Quyết có thể thi đấu tốt các môn bóng chuyền, bóng đá... Suốt mấy năm qua, Quyết là một trong những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thể thao tại Trường Sĩ quan Đặc công.

Vậy biệt danh “người không xương” của Quyết đến từ đâu? Quyết cười tủm, chưa kịp trả lời, thì Đại úy Vi Kim Ước, Phó đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Đặc công, tiếp lời: “Biệt danh này do anh em thân mật đặt cho Quyết. Bởi mỗi lần thấy Quyết thi đấu thể thao, người cậu ấy rất dẻo, trông như người không xương vậy. Quyết đam mê chơi thể thao từ nhỏ nên có kỹ thuật và thể lực rất tốt. Ở đơn vị, nhiều chiến sĩ trẻ vẫn còn phải thua xa Quyết. Không chỉ vượt vật cản, cậu ấy còn thi đấu tốt ở môn chiến sĩ khỏe".

Câu chuyện rèn luyện của Lưu Phi Quyết để đạt thành tích cao ở môn vượt vật cản cũng giống như hành trình anh phấn đấu trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Sinh năm 1994 tại Nghệ An, từ nhỏ Quyết đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành bộ đội. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Quyết viết đơn xin nhập ngũ. Sau hai năm rèn luyện tại Lữ đoàn Đặc công 198, Quyết viết đơn xin được tiếp tục cống hiến lâu dài trong Quân đội. Nhờ thành tích rèn luyện và phấn đấu tốt, Quyết được cử đi học lớp trung cấp tại Trường Sĩ quan Đặc công và hiện đang công tác tại Đại đội 18, Trường Sĩ quan Đặc công. Trên cương vị nào, Quyết cũng luôn nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đánh giá về Lưu Phi Quyết, Thượng tá Lê Văn Khoa, Phó chủ nhiệm Khoa Quân sự chung, Trường Sĩ quan Đặc công cho biết: "Trong nhiệm vụ hằng ngày cũng như trong hoạt động thể thao, Quyết luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quyết là quân nhân có ý chí, luôn nỗ lực tập luyện và kiên trì để đạt được mục tiêu. Tại Trường Sĩ quan Đặc công, Quyết là một trong những nhân tố góp phần nhân rộng và lan tỏa phong trào thể thao".