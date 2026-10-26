Người khiến Yamal 'tắt điện' tại El Clasico

Yamal bị Cucurella vô hiệu hóa. Ảnh: Reuters.

Trước cuộc đối đầu tại Camp Nou rạng sáng 26/10, Barcelona được đánh giá cao sau những màn trình diễn ấn tượng. Đáng chú ý, ngôi sao Lamine Yamal được xem là ngòi nổ quan trọng, có thể đe dọa hàng thủ bất ổn của Real Madrid. Nhưng sau 90 phút tại sân Camp Nou, tiền đạo 19 tuổi đã trải qua ngày thi đấu đáng quên khi bị theo sát bởi Marc Cucurella.

Theo phân tích của truyền thông Tây Ban Nha, dấu ấn chiến thuật của Jose Mourinho đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng này. Ngoài Kylian Mbappe nổi bật với cú đúp bàn thắng, Cucurella cũng là gương mặt được ca ngợi.

Hậu vệ trái này đã có màn trình diễn xuất sắc trong cuộc đối đầu trực diện với Yamal. Nhờ hiểu rõ thói quen chơi bóng của đối thủ trong quãng thời gian khoác áo tuyển Tây Ban Nha, Cucurella liên tục phán đoán chính xác ý đồ xử lý, đồng thời khóa chặt hướng di chuyển sở trường của tài năng trẻ Barcelona.

Cucurella khóa chặt Yamal. Ảnh: Reuters.

Theo AS, Yamal thường có xu hướng tìm cách đưa bóng về chân trái để thực hiện những pha đi bóng hoặc tạo đột biến. Tuy nhiên, Cucurella không cho phép cầu thủ đồng hương có đủ khoảng trống để phát huy điểm mạnh. Ngôi sao trẻ vì thế gặp nhiều khó khăn và gần như không thể tạo ra tầm ảnh hưởng như kỳ vọng.

Những gì diễn ra tại Bernabeu rạng sáng 26/10 đã được dự đoán từ trước bởi Rui Faria, quan sát viên kỹ thuật của UEFA. Một đoạn clip viral trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc Cucurella gây sức ép quyết liệt, khiến Yamal không có không gian và thời gian để xử lý và phối hợp.

Đây không phải lần đầu Cucurella gây khó cho Yamal. Ở vòng phân hạng Champions League mùa trước, cựu sao Chelsea cũng khiến Yamal "tắt điện" trong chiến thắng 3-0 của "The Blues" trước Barcelona.

Thay vì tìm cách đoạt bóng bằng mọi giá, Cucurella tập trung đẩy Yamal vào khu vực ít có khả năng gây đột biến. Anh tận dụng tốc độ, sự quyết liệt và khả năng tranh chấp tay đôi để hạn chế những pha đi bóng của tiền đạo Barca.

Chiến thắng này cho thấy Real vẫn sở hữu đủ bản lĩnh và chất lượng để cạnh tranh danh hiệu. Với Cucurella trở thành điểm sáng trong cuộc chiến hạn chế Yamal, đội bóng Hoàng gia đã chứng minh rằng sự khác biệt ở "El Clasico" không chỉ đến từ những bàn thắng của các ngôi sao tấn công, mà còn nằm ở khả năng vô hiệu hóa đối thủ.

CĐV Roma tri ân Mourinho Khoảnh khắc đẹp trong trận Real Madrid vượt qua AS Roma với tỷ số 4-3 tại Champions League 2026/27 rạng sáng 15/10 nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.