Người khiến nhà sản xuất Việt phá lệ phút chót?

Khi tất cả hạng mục giải thưởng phụ đã được trao, tên của 17 nghệ sĩ hiện diện ở Gia tộc anh tài toàn năng cũng xướng lên, Huỳnh Lập vẫn không có tên.

Nam nghệ sĩ đứng ở dưới khán đài, nhìn các đồng nghiệp lần lượt bước lên bục nhận giải.

Ở những giây phút cuối cùng của đêm chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai, MC Anh Tuấn công bố về giải thưởng Thủ lĩnh xuất sắc (X-Leader) với hai điều kiện: Là một trong 4 thủ lĩnh của Liên minh bước vào chung kết; thuộc danh sách 17 thành viên của Gia tộc anh tài toàn năng. Giải này cũng được trao cho người dẫn dắt nhiều thành viên nhất vào Gia tộc.

Nếu căn cứ vào các dữ liệu trên, Mew Amazing (Thủ lĩnh của Liên minh Kỳ tích) là người thỏa mãn những yêu cầu của luật chơi ban đầu.

Song “cú twist” của chương trình đã xảy đến.

Lý do Huỳnh Lập được vinh danh

Khi MC Anh Tuấn tiếp tục chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy một thủ lĩnh xuất sắc dẫn dắt các thành viên của mình an toàn qua các vòng công diễn, liên tục tạo ra những tiết mục đặc sắc, thú vị cho khán giả, kết nối các thành viên. Do đó, nhà sản xuất quyết định thay đổi các điều kiện để trao giải thưởng này cho người xứng đáng nhất”, ngay trên sân khấu, các anh tài còn lại đồng loạt hô tên của Huỳnh Lập. Ở phía dưới, nhiều khán giả cũng gọi lớn tên của thủ lĩnh Liên minh Khải Hoàn.

Huỳnh Lập được vinh danh với Thủ lĩnh xuất sắc.

Huỳnh Lập được trao cúp vinh danh Thủ lĩnh xuất sắc tại mùa hai Anh trai vượt ngàn chông gai. Trên sân khấu, anh xúc động cho biết bản thân hoàn toàn bất ngờ với kết quả. Bởi khi biết tiêu chí lọt vào Gia tộc Anh tài toàn năng được dựa phần lớn bảng điểm hỏa lực, Huỳnh Lập chắc chắn khó có cơ hội góp mặt trong đội hình ra mắt.

"Điều may mắn nhất của tôi là được làm việc với các đồng nghiệp giỏi qua các công diễn. Cảm ơn các anh em. Tôi cũng bất ngờ vì giữ chuỗi làm thủ lĩnh qua các công diễn. Nếu như không có sự tin tưởng của anh em thì sẽ không có chuỗi thủ lĩnh. Và không có chuỗi thủ lĩnh, tôi sẽ không có được chiếc cúp ngày hôm nay", Huỳnh Lập nói.

Sau đó, anh gửi lời tri ân tới mẹ ở dưới hàng ghế khán giả cùng những người đứng sau sân khấu, các thành viên trong ê-kíp đã góp phần tạo nên các tiết mục và giúp nghệ sĩ tỏa sáng. Theo anh, thành công của chương trình không chỉ đến từ những gương mặt xuất hiện trước khán giả mà còn được tạo nên bởi sự đóng góp thầm lặng của cả một tập thể.

Sự ghi nhận của nhà sản xuất đối với Huỳnh Lập là xứng đáng và có cơ sở. Tại hành trình ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai, đạo diễn của Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là người duy nhất nhận được sự tín hiệu từ tất cả đồng đội cho vai trò thủ lĩnh, ở tất cả công diễn.

Theo thống kê, Huỳnh Lập đảm nhận vai trò thủ lĩnh ở cả 5 công diễn và vòng chung kết, với tổng cộng 6 lần dẫn dắt đội hình. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn ghi dấu với một lần nhận nhẫn Chiến tướng ở công diễn đầu tiên và 5 lần được vinh danh trên con đường danh vọng ở Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ngay từ công diễn 1, Huỳnh Lập đã được bình chọn là thủ lĩnh của Nhà làm mạnh. Tiết mục Nhong nhong nhong với sự xuất hiện của bộ ba Thái VG - Huỳnh Lập - Thái Lê Minh Hiếu nhanh chóng giữ vị trí top 1. Tiết mục này sau đó cũng viral trên nhiều nền tảng mạng và hiện diện ở danh sách thịnh hành âm nhạc. Đến công diễn 3, Nhà Bồng Bềnh do Huỳnh Lập dẫn dắt tiếp tục giành chiến thắng, bảo toàn các thành viên. Ở công diễn 5, Huỳnh Lập tiếp tục được trao vai trò thủ lĩnh của Nhà Lẫy Lừng. Hai tiết mục Như ngày đầu và Xinh nhận bình chọn cao từ khán giả, qua đó giúp Nhà Lẫy Lừng đi tiếp.

Tại vòng chung kết, các tiết mục Trốn tìm (vòng đấu Tiên Phong); Cơm nhà (vòng đấu Khải Hoàn); Tóc ngắn (vòng Tiến công) và Thăng hoa (Vòng Đại chiến) đều cho thấy mức độ đầu tư lớn, thay đổi, sáng tạo về ý tưởng dàn dựng concept, cách kể chuyện. Trong đó, Tóc ngắn và Cơm nhà đang dần thăng hạng trong top thịnh hành âm nhạc trên YouTube.

Từ trường hợp của Huỳnh Lập

Sự đóng góp của Huỳnh Lập còn được thể hiện qua khả năng kết nối các thành viên và việc chia line đồng đều cho đồng đội ở mỗi tiết mục. Những sự thay đổi, làm mới trong cách kể chuyện, dàn dựng sân khấu khiến các tiết mục có sự "nhúng tay" của Huỳnh Lập đều thu hút 350 khán giả tại trường quay và nhận bình chọn cao từ "hội đồng giám khảo" trực tiếp.

Nam đạo diễn đảm nhận vai trò thủ lĩnh ở cả 5 công diễn và vòng chung kết, với tổng cộng 6 lần dẫn dắt đội hình.

Đáng nói, những thành tích tập thể kể trên lại trái ngược với điểm hỏa lực cá nhân của Huỳnh Lập. Dù nhiều lần cùng đồng đội giành chiến thắng, anh vẫn thuộc nhóm anh tài có điểm số thấp, khiến cơ hội góp mặt ở Gia tộc anh tài toàn năng luôn đối diện nhiều bấp bênh. Thậm chí, đạo diễn luôn trong tình cảnh là người có thể phải kết thúc hành trình Chông gai sau nhiều công diễn do điểm hỏa lực ở mức báo động. Cụ thể, ở công diễn 1, Huỳnh Lập chỉ nhận 210 điểm và xếp hạng 17. Đến công diễn 2, anh tụt xuống hạng 25 với 150 điểm. Ở công diễn 3, anh đứng vị trí 27 với 180 điểm. Công diễn 4, Huỳnh Lập chỉ dừng lại ở 170 điểm bình chọn và xếp hạng 24. Tới công diễn 5, thủ lĩnh của nhóm đứng thứ 20 với 250 điểm.

Ở sân khấu cuối cùng, Huỳnh Lập là người duy nhất đi đến chung kết nhưng lại không có tên trong đội hình ra mắt.

Nhìn lại, vai trò của Huỳnh Lập lại hiện diện ở sau cánh gà, nơi chỉ có các đồng nghiệp, ê-kíp nhìn thấy sự cống hiến của anh. Trên sân khấu, khả năng hát, vũ đạo và visual của anh đều lộ nhiều hạn chế, bị lu mờ trước những ngôi sao khác. Hiệu ứng về truyền thông và lượng fan của Huỳnh Lập ở Anh trai vượt ngàn chông gai cũng không đông đảo như nhiều anh tài khác.

Việc hoàn toàn trao quyền bình chọn, quyết định kẻ ở người về cho 350 người xem ở trường quay, đã tạo ra nhiều bất cập cho chương trình, sự bất mãn đối với dàn anh tài ngay từ vòng công diễn đầu tiên đến tận chung kết. Thời điểm ấy, đại diện nhà sản xuất cho biết "đây là format bắt buộc và các anh tài phải chấp nhận luật chơi". Dù vậy, một bộ phận khán giả liên tiếp bày tỏ sự bức xúc khi tài năng của các anh tài không được công nhận đúng mức, toàn diện.

Huỳnh Lập không có tên trong danh sách Gia tộc anh tài toàn năng.

May mắn, ngay đêm chung kết, phía nhà sản xuất đã có động thái kịp thời, phá lệ luật chơi ngay phút chót để công nhận những đóng góp của anh tài Huỳnh Lập. Nhưng lúc này, điều khó hiểu khác lại xảy ra khi nam đạo diễn được trao danh hiệu Thủ lĩnh xuất sắc nhưng lại không phải là người giành chiến thắng chung cuộc. Quán quân theo đó thuộc về Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh (hai Chiến tướng của năm).

Trước câu hỏi về việc không góp mặt trong đội hình Gia tộc toàn năng, Huỳnh Lập cho biết: "Tôi biết mình không có lợi thế về ca hát, điểm hỏa lực cũng không cao, nhưng điều hạnh phúc nhất là vẫn được anh em tin tưởng chọn làm đội trưởng nhiều lần. Dù có những lúc áp lực, mệt mỏi, cả đội vẫn cùng nhau tạo nên những sân khấu đáng nhớ. Dù không vào đội hình cuối cùng, tôi vẫn cảm thấy mình nhận được rất nhiều. X-Leader là món quà ngoài mong đợi, nhưng quý giá hơn cả vẫn là tình cảm, sự tin tưởng của anh em và những kỷ niệm không thể nào quên".

An Anh