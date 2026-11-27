Trẻ em khiếm thị học đọc, viết chữ nổi Braille.

Tự chủ sinh kế bằng nghề và công nghệ

Ở xã Giao Ninh, cơ sở tẩm quất, bấm huyệt của vợ chồng chị Phạm Thị Ngà và anh Đỗ Văn Linh mở cửa đều đặn mỗi ngày. Có tháng, nơi đây đón khoảng 400 lượt khách. Khi mới đến, ít ai biết rằng cả hai vợ chồng đều là người khiếm thị.

Chị Phạm Thị Ngà (xã Giao Ninh) thực hiện dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt cho khách tại cơ sở của gia đình.

Chị Ngà bị khiếm thị bẩm sinh. Gia đình đã đưa chị đi học văn hóa, chữ nổi Braille và nghề bấm huyệt tại Trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội). Tốt nghiệp, chị kết hôn cùng anh Đỗ Văn Linh, bạn học cùng trường, rồi về quê lập nghiệp.

Được gia đình và người thân hỗ trợ vốn, vợ chồng chị mở cơ sở tẩm quất, bấm huyệt. Thời gian đầu, lượng khách chưa nhiều, thu nhập khá thấp. Hai vợ chồng kiên trì bám nghề, lấy sự tận tâm và tay nghề làm uy tín. Ngoài dịch vụ xoa bóp, tẩm quất, cơ sở còn kết hợp chườm ngải cứu theo nhu cầu của khách hàng. Nhờ vậy, khách quen dần đông lên. Hiện ngoài hai vợ chồng là lao động chính, cơ sở còn tuyển thêm 5 nhân viên là hội viên khiếm thị với mức thu nhập bình quân 3,5 đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Chuyện người khiếm thị tự lập không còn hiếm ở Ninh Bình. Anh Nguyễn Văn Ánh, phường Nam Định, mất thị lực năm 16 tuổi. Được gia đình, bạn bè và tổ chức Hội động viên, năm 2013, anh ra Hà Nội học nghề xoa bóp bấm huyệt tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khiếm thị. Học xong, anh về làm việc tại cơ sở của Hội để vừa có thu nhập, vừa rèn luyện nâng cao tay nghề. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng, anh đứng ra mở cơ sở riêng. Đến nay, cơ sở của anh tạo việc làm ổn định cho 5 hội viên khiếm thị khác.

Đào tạo nghề xoa bóp, bấm huyệt mở ra cơ hội tự lập cho người khiếm thị.

Ở mảng nghề truyền thống, bà Nam Thị Tơ, phường Trung Sơn, gắn bó với nghề đóng gói tăm nhân đạo. Thấu hiểu nỗi vất vả của những phụ nữ cùng cảnh ngộ, bà tự đi tìm và học nghề. Để sản phẩm có đầu ra, bà chủ động đến nhiều cơ quan, doanh nghiệp và trường học trong tỉnh vận động, kết nối tiêu thụ rồi đưa nghề về làm tại nhà. Hơn 10 năm qua, bà trực tiếp hướng dẫn và tạo việc làm thường xuyên cho 20 phụ nữ khuyết tật tại địa phương và các xã, phường lân cận, thu nhập ổn định 50 đến 70 nghìn đồng/người/ngày. Việc thị trường đón nhận sản phẩm tăm nhân đạo giúp bà và nhiều chị em có thêm động lực gắn bó với nghề.

Với hộ sản xuất quy mô hơn, vốn tín dụng ưu đãi tạo lực đẩy rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Tuyên ở phường Mỹ Lộc bị thương tật, mất thị lực sau những năm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, ông kinh doanh luồng, cọc tre, phên nứa cung cấp trong tỉnh và các địa phương lân cận. Gia đình ông đạt thu nhập ổn định 200 đến 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Anh Vũ Bá Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người mù tỉnh xử lý công việc văn phòng trên máy tính.

Bên cạnh nghề thủ công và bấm huyệt, công nghệ thông tin mở ra hướng đi mới cho hội viên trẻ. Anh Vũ Bá Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người mù tỉnh, từng nhận Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Hội thi Tin học dành cho người khiếm thị toàn quốc do Hội Người mù Việt Nam tổ chức.

Anh Quyền chia sẻ: “Chuyển đổi số giúp người khiếm thị xóa bỏ sự phụ thuộc khi tiếp cận thông tin, đồng thời chứng minh chúng tôi có thể làm chủ tri thức chứ không dừng ở làm tăm chổi hay xoa bóp. Với sự hỗ trợ của công nghệ, người khiếm thị trẻ ngày nay có thể làm công nghệ thông tin, quản trị văn phòng, giảng dạy trực tuyến hay kinh doanh trên mạng để tự chủ kinh tế”.

Cũng từ nhu cầu thực tế này, năm 2026, Tỉnh hội đã tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động Hội cho 20 cán bộ, hội viên.

Kiện toàn cơ sở, mở rộng việc làm

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh duy trì 87 hợp tác xã, cơ sở, tổ nhóm sản xuất với 360 kỹ thuật viên, tổng doanh thu trên 30 tỷ đồng. Xoa bóp bấm huyệt là nghề mũi nhọn với thu nhập 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng, khu vực trung tâm đạt 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng; lao động thủ công đạt 700 nghìn đến 1 triệu đồng/người/tháng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, 87 cơ sở tập trung và bán tập trung tạo việc làm thường xuyên cho 372 lao động. Thu nhập bình quân nghề xoa bóp đạt 6.534.000 đồng/người/tháng; nghề thủ công đạt 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Hội viên khiếm thị thực hành đọc tài liệu bằng chữ nổi Braille.

Hoạt động tín dụng giải quyết việc làm được quan tâm. Nhiệm kỳ qua, Tỉnh hội triển khai 150 lượt dự án với tổng vốn hơn 5,5 tỷ đồng (trên 4,8 tỷ đồng kênh Trung ương và 780 triệu đồng kênh địa phương) cho hơn 700 lượt hội viên vay, không phát sinh nợ quá hạn hay nợ tồn đọng.

Công tác đào tạo nghề, nâng cao năng lực cho hội viên được Hội chú trọng. Nhiệm kỳ qua, Hội mở 10 lớp xóa mù chữ Braille, 12 lớp văn hóa cho trẻ em mù và 30 lớp dạy nghề xoa bóp, tin học văn phòng cho 100 lượt người; 100% học viên được cấp chứng chỉ và có việc làm ổn định. Trong 8 tháng đầu năm 2026, từ kinh phí UBND tỉnh và Sở Tài chính cấp, Tỉnh hội mở thêm 8 lớp dạy nghề tẩm quất xoa bóp và tin học văn phòng.

Trao đổi về mảng giáo dục hòa nhập và chăm lo cho hội viên nữ, chị Khương Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cho biết: “Với người khiếm thị, nhất là trẻ em và phụ nữ, học chữ nổi Braille, tiếp cận giáo dục hòa nhập và có nghề phù hợp là nền tảng để tự tin hòa nhập cộng đồng. Thời gian tới, Tỉnh hội tiếp tục lồng ghép dạy chữ Braille với ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh xã hội hóa để chăm lo cho phụ nữ khiếm thị và tạo điều kiện cho trẻ em mù được học tập hòa nhập. Hội cũng mong các cấp, ngành quan tâm bố trí kinh phí ổn định hằng năm cho công tác dạy chữ và đào tạo nghề theo Đề án trợ giúp người khuyết tật”.

Giảng viên hướng dẫn hội viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên điện thoại thông minh tại khóa tập huấn tháng 10/2026

Nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ thiết thực cho hội viên. Qua Quỹ Abilis và các nhà tài trợ, Hội tiếp nhận 630 triệu đồng tập huấn tay nghề; tiếp nhận 60 bộ máy vi tính và 620 cây gậy trắng từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị đồng hành.

Trong nhiệm kỳ, hơn 10,2 tỷ đồng được trao hỗ trợ 12.635 lượt hội viên khó khăn; 25 nhà Đại đoàn kết được xây dựng, sửa chữa trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Cuối năm 2025, 100% hội viên thuộc diện quy định có thẻ bảo hiểm y tế, 85% gia đình dùng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,77%. Riêng 8 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội trao quà hơn 1,62 tỷ đồng cho 2.853 lượt hội viên và tặng 47 suất quà học tập cho con em hội viên vượt khó.

Đạt được những kết quả tích cực, nhưng hoạt động Hội vẫn gặp nhiều khó khăn. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, hàng thủ công chậm tiêu thụ, nhiều cơ sở xoa bóp thiếu mặt bằng ổn định, trong khi năng lực một bộ phận cán bộ chưa theo kịp yêu cầu mới. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn và thành lập Hội Người mù cấp xã, phường tiến độ triển khai chậm.

Hội viên Hội Người mù tỉnh sử dụng tai nghe và phần mềm đọc màn hình trong giờ thực hành tin học.

Tháo gỡ những điểm nghẽn là trọng tâm được đặt ra ngay sau Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu vươn lên vì sự tiến bộ và hạnh phúc của người mù”.

Ông Phạm Quang Giang, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: “Trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh hội đặt mục tiêu thành lập thêm từ 30 Hội cấp xã, phường và chi hội trực thuộc, đồng thời kết nạp trên 100 hội viên. Toàn bộ cán bộ Ban Chấp hành Tỉnh hội sẽ được bồi dưỡng chuyên môn và tin học. Chúng tôi phấn đấu mở 10 đến 12 lớp dạy chữ Braille và đào tạo nghề. Về thu nhập, Hội hướng tới đưa nghề thủ công tiệm cận mức lương tối thiểu, giữ dịch vụ xoa bóp ổn định từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng và giảm 1% đến 2% hộ nghèo hằng năm”.

Thời gian tới, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong bảo đảm kinh phí hoạt động, giải quyết chế độ cho cán bộ chuyên trách và thực hiện kịp thời các chính sách đối với người khuyết tật, Hội Người mù tỉnh Ninh Bình tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ. Qua đó, tạo thêm cơ hội để hội viên phát huy khả năng, chủ động vươn lên trong học tập, lao động, từng bước cải thiện đời sống và hòa nhập cộng đồng.