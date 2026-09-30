Người kết nối những tấm lòng nhân ái

Anh Nguyễn Khắc Xuân (đứng giữa) cùng các thành viên trong CLB Thắp sáng niềm tin trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quý Hòa

Năm 2019, anh Xuân tham gia CLB Thắp sáng niềm tin và từ năm 2021 đến nay, anh là Chủ nhiệm CLB. Là người kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực sự kiện, công việc tạo điều kiện để anh có cơ hội kết nối với nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Anh Xuân chia sẻ: Mỗi hoàn cảnh mình gặp đều có những khó khăn riêng. Vì vậy, muốn giúp đúng và giúp thiết thực thì trước hết phải tìm hiểu kỹ, trực tiếp đến tận nơi để biết họ đang cần gì và vận động nguồn lực phù hợp. Điều tôi luôn trăn trở là làm sao để sự hỗ trợ đến đúng địa chỉ, mang lại hiệu quả và tạo được niềm tin đối với các nhà hảo tâm.

Với cương vị Chủ nhiệm CLB Thắp sáng niềm tin, anh Xuân luôn chủ động xây dựng kế hoạch, cùng ban chủ nhiệm và các thành viên khảo sát, nắm bắt những trường hợp khó khăn. Từ thực tế tại từng địa bàn, CLB xác định nội dung hỗ trợ, dự kiến nguồn lực rồi kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm đồng hành. Khi chương trình được triển khai, anh cùng các thành viên trực tiếp trao quà, hỗ trợ và công khai kết quả vận động, sử dụng nguồn lực. Cách làm đó giúp các hoạt động của CLB ngày càng nhận được sự tin tưởng, đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, CLB không chỉ tập trung vào những hoạt động hỗ trợ theo thời điểm mà duy trì nhiều chương trình thường xuyên, hướng đến những hoàn cảnh cần được trợ giúp lâu dài. Từ năm 2022 đến năm 2026, tổng giá trị các hoạt động từ thiện, nhân đạo do CLB tổ chức, phối hợp thực hiện đạt gần 3 tỷ đồng.

Em Hoàng Nhật Duy, học sinh lớp 9A, Trường THCS bán trú Thiện Thuật, xã Thiện Thuật cho biết: Giữa năm 2024, em phát hiện bị ung thư xương và buộc phải cắt bỏ một bên chân. Do điều trị bệnh, em phải nghỉ học một năm. Tháng 6/2026, nhờ có chú Xuân kết nối, em được CLB Thắp sáng niềm tin hỗ trợ xe ba bánh. Nhờ đó, em có thể chủ động đi học, việc đi lại thuận tiện hơn. Em rất vui và biết ơn các cô chú trong CLB và hứa sẽ cố gắng học tập ngày càng tốt hơn nữa.

Không chỉ quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, anh Xuân còn tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện. Từ lần hiến máu đầu tiên vào năm 2012, đến nay anh đã có 15 lần hiến máu. Trong 5 năm gần đây, anh đã vận động gần 30 lượt thành viên CLB tham gia hiến máu, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân cùng hưởng ứng.

Ngoài ra, anh Xuân luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực vận động gia đình, bạn bè, hàng xóm cùng người dân nơi cư trú chấp hành tốt các quy định, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.

Đánh giá về anh Xuân, bà Trần Thị Phương Trinh, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh cho biết: Anh Nguyễn Khắc Xuân luôn nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động trong công tác hội và hoạt động của CLB Thắp sáng niềm tin. Bằng sự tâm huyết, khả năng kết nối và vận động nguồn lực, anh đã quy tụ được nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng tham gia các hoạt động trợ giúp nhân đạo. Cách làm công khai, minh bạch, sát thực tế của anh góp phần đưa hoạt động của CLB Thắp sáng niềm tin ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Với những đóng góp đó, anh Xuân nhiều lần được các cấp, ngành ghi nhận, khen thưởng. Gần đây nhất, tháng 8/2026, anh vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2022 - 2027.