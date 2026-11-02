Người kết nối lòng dân ở thôn Bầu

Kiên trì tháo gỡ những khoảng cách trong cộng đồng

Thôn Bầu có địa bàn rộng, dân cư đông, thành phần đa dạng. Đáng lưu ý, tuyến đường Võ Nguyên Giáp cùng hệ thống giao thông chia cắt khu dân cư thành hai khu vực Đông Bầu và Tây Bầu, khiến công tác quản lý, tuyên truyền, vận động nhân dân có những đặc thù riêng.

Đáng chú ý, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong thôn từng xuất hiện tâm lý mong muốn chia tách thành hai thôn riêng biệt. Đây không chỉ là vấn đề tổ chức địa bàn mà còn đặt ra yêu cầu củng cố sự gắn kết, tạo đồng thuận giữa các khu dân cư.

Trưởng thôn Lê Thành Long chia sẻ, việc tập hợp nhân dân trên một địa bàn có những đặc điểm khác nhau đòi hỏi sự kiên trì, gần gũi và thấu hiểu. Dù đã có 6 năm tham gia Ban công tác Mặt trận, có điều kiện tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tích lũy kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp quần chúng, song kinh nghiệm thôi chưa đủ. Muốn tạo được sự đồng thuận, trước hết phải hiểu những băn khoăn của người dân, tôn trọng đặc điểm riêng của từng khu dân cư và có cách ứng xử phù hợp.

Anh Lê Thành Long (áo trắng) trao đổi cùng người dân thôn Bầu. Ảnh: PV

“Phía Tây thôn Bầu có lễ hội truyền thống riêng, gắn với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nơi đây. Việc duy trì những nét sinh hoạt riêng trong khi xây dựng tinh thần đoàn kết chung của toàn thôn đôi khi cũng tạo ra những tâm tư khác nhau, nhất là đối với các bậc cao niên” - anh Lê Thành Long chia sẻ. Đồng thời cho biết, những khác biệt ấy không thể giải quyết chỉ bằng các cuộc họp hay lời vận động chung chung. Điều quan trọng là phải tạo được sự tin tưởng để người dân sẵn sàng chia sẻ, cùng bàn bạc và thống nhất cách giải quyết những vấn đề liên quan đến cộng đồng.

Từ thực tế đó, anh Long cùng cấp ủy, lãnh đạo thôn xác định việc củng cố khối đại đoàn kết phải được thực hiện thường xuyên, từng bước, bắt đầu từ những việc gần gũi với đời sống hằng ngày của người dân. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, việc lắng nghe ý kiến của các bậc cao niên, tôn trọng phong tục, tập quán và phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng được chú trọng.

Theo anh Long, khi người dân cảm nhận được sự quan tâm, tôn trọng và thấy tiếng nói của mình được lắng nghe, những khác biệt về tâm lý sẽ dần được tháo gỡ. Sự đoàn kết vì thế không chỉ được vun đắp qua các cuộc họp mà còn hình thành từ những mối quan hệ gần gũi, sự chia sẻ và trách nhiệm chung đối với công việc của thôn.

Gần dân để tạo đồng thuận từ những việc nhỏ

Từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tình hình tại thôn Bầu từng bước ổn định. Theo Trưởng thôn Lê Thành Long, cùng với sự thay đổi trong phương thức hoạt động của chính quyền, niềm tin của người dân đối với đội ngũ cán bộ cơ sở dần được củng cố. Những khác biệt trong suy nghĩ giữa khu vực Đông Bầu và Tây Bầu từng bước được thu hẹp, tạo thuận lợi hơn cho việc triển khai các công việc chung.

Một trong những kinh nghiệm được anh Long đúc rút là phải duy trì sự gần gũi với nhân dân, nhất là các bậc cao niên, những người có tiếng nói và ảnh hưởng trong cộng đồng. Bên cạnh các cuộc họp, cán bộ thôn thường xuyên thăm hỏi, động viên người dân trong những dịp lễ, Tết. Sự hiện diện ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm của người cán bộ mà còn là cách bày tỏ sự trân trọng đối với phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng dân cư.

Theo anh Long, trước đây, do những khác biệt về địa bàn và tâm lý, việc vận động người dân ở hai khu vực đôi lúc gặp khó khăn. Nhưng khi cán bộ thôn chủ động đến với người dân, quan tâm đến những vấn đề thiết thực và tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống, sự gần gũi được hình thành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công việc chung.

Anh Lê Thành Long, Trưởng thôn Bầu, xã Thiên Lộc. Ảnh: PV

Những việc làm tưởng chừng giản dị như thăm hỏi người cao tuổi, động viên các gia đình trong dịp lễ, Tết hay lắng nghe ý kiến của người dân đã góp phần tạo dựng mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ với nhân dân. Qua đó, người dân có thêm cơ sở để đánh giá sự chuyển biến trong phương thức làm việc của chính quyền cơ sở, từ đó tăng cường sự tin tưởng và đồng thuận.

Với người làm công tác hòa giải ở cơ sở, đây cũng là điều kiện quan trọng để phòng ngừa những bất đồng phát sinh trong cộng đồng. Khi cán bộ nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư của từng nhóm dân cư, những băn khoăn có thể được phát hiện sớm; những khác biệt trong quan điểm được trao đổi, giải thích kịp thời, hạn chế nguy cơ trở thành mâu thuẫn kéo dài.

Thực tế tại thôn Bầu cho thấy, xây dựng sự đoàn kết không phải là yêu cầu có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Quá trình ấy cần sự kiên trì của cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và những người trực tiếp gắn bó với nhân dân. Mỗi việc làm thiết thực, mỗi lần lắng nghe và chia sẻ đều góp phần tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức, củng cố tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Chia sẻ về phương châm công tác, anh Lê Thành Long cho rằng, lấy dân làm gốc, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Khi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được quan tâm, bảo đảm; khi cán bộ thực sự gần dân, sát dân và tôn trọng nhân dân, người dân sẽ ghi nhận, đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ các công việc chung.

Câu chuyện ở thôn Bầu cho thấy, để làm tốt công tác hòa giải, người cán bộ cơ sở không chỉ cần nắm vững chủ trương, quy định mà còn phải có sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và khả năng kết nối cộng đồng. Niềm tin của người dân không hình thành từ những lời hứa mà được bồi đắp qua cách ứng xử, thái độ phục vụ và những việc làm cụ thể mỗi ngày.