Đáng chú ý, Carlos Forbs, cầu thủ đang khoác chiếc áo số 7 của Ronaldo trong đợt tập trung này, trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 70.

Trên sân Cardiff, Bồ Đào Nha nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm có bàn mở tỷ số. Phút 11, Bruno Fernandes tung cú dứt điểm đẹp mắt, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, lợi thế của Bồ Đào Nha chỉ tồn tại trong khoảng hai phút khi David Brooks ghi bàn gỡ hòa cho Xứ Wales.

Bồ Đào Nha có chiến thắng đầu tiên trong kỷ nguyên hậu Cristiano Ronaldo khi đánh bại Xứ Wales với tỷ số 3-2 ở UEFA Nations League. Ảnh: Reuters

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao và liên tục có những màn đáp trả. Phút 40, Sorba Thomas giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 sau một pha tấn công nhanh. Dẫu vậy, Bồ Đào Nha không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 43, Pedro Neto ghi bàn gỡ hòa 2-2, khép lại hiệp một đầy kịch tính.

Bước ngoặt xuất hiện trong hiệp hai với sự tỏa sáng của Carlos Forbs. Được tung vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo 22 tuổi đã tạo nên khác biệt ở phút 70. Sau tình huống di chuyển thông minh, Forbs tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Xứ Wales và đưa Bồ Đào Nha dẫn 3-2.

Bàn thắng càng trở nên đặc biệt khi Forbs đang khoác áo số 7 từng gắn liền với Cristiano Ronaldo. Sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia, chiếc áo mang tính biểu tượng này thu hút sự chú ý lớn. Forbs được trao số áo trong đợt tập trung tháng 11, nhưng đây chưa phải quyết định chính thức về người kế thừa lâu dài di sản của Ronaldo.

Niềm vui của Bồ Đào Nha không kéo dài trọn vẹn. Phút 74, Pedro Neto nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, khiến đội khách phải chơi với 10 người trong khoảng thời gian còn lại. Xứ Wales gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Bồ Đào Nha đã đứng vững để bảo toàn chiến thắng 3-2.

Đây là trận thắng mang ý nghĩa quan trọng với Bồ Đào Nha, bởi đội tuyển có được kết quả tích cực đầu tiên sau khi Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia hôm 5/11. Trước đó, họ từng nhận thất bại 1-4 trước Đan Mạch. Bàn thắng của Forbs vì thế trở thành điểm sáng trong quá trình đội bóng tìm kiếm sự ổn định ở giai đoạn chuyển giao.

Bồ Đào Nha kết thúc vòng bảng UEFA Nations League với 15 điểm sau 6 trận, giành ngôi đầu bảng A4 và góp mặt ở vòng tứ kết. Chiến thắng trước Xứ Wales cũng giúp thầy trò HLV Jorge Jesus khép lại vòng bảng bằng một màn trình diễn giàu cảm xúc.

Ronaldo đã để lại dấu ấn rất lớn trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Vì vậy, việc một cầu thủ trẻ ghi bàn quyết định khi khoác chiếc áo số 7 mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Carlos Forbs chưa thể được xem là người thay thế Ronaldo, nhưng anh đã có một đêm đáng nhớ khi trở thành nhân vật chính trong chiến thắng đầu tiên của Bồ Đào Nha ở kỷ nguyên hậu CR7.