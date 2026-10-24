Người kể chuyện bằng âm nhạc

Nhạc sĩ Đỗ Diệp Hoài Anh (bìa trái) trao giải cho các em học sinh tham gia Hội thi Tiếng hát học sinh năm 2026 trên địa bàn phường Long Thành.

Với nhạc sĩ Hoài Anh, âm nhạc không chỉ là sự thăng hoa của cảm xúc cá nhân mà còn là nhịp cầu nối ký ức, hiện tại và khát vọng tương lai.

Mang hơi thở cuộc sống vào âm nhạc

Đối với những người làm công tác văn hóa tại Đồng Nai, nhạc sĩ Hoài Anh là gương mặt quen thuộc và gắn bó. Trải qua nhiều năm đảm nhiệm vai trò quản lý từ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Long Thành trước đây đến Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai, ông có điều kiện đi sâu vào đời sống văn hóa cơ sở, gặp gỡ các tầng lớp nhân dân, chứng kiến sức lan tỏa của nghệ thuật trong cộng đồng.

Nhớ lại quãng thời gian đồng hành với phong trào văn hóa cơ sở, nhạc sĩ Hoài Anh trải lòng: “Những năm tháng ấy giúp tôi nhận ra sức mạnh to lớn của nghệ thuật quần chúng. Những hội thi, hội diễn hay các đội văn nghệ tập luyện, biểu diễn không đơn thuần là hoạt động giải trí, mà chính là “mạch nguồn” nuôi dưỡng tình yêu quê hương, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân”.

Thực tiễn ấy đã bồi đắp cho ông vốn sống phong phú để ông sáng tác. Từ những con người bình dị, những hoạt động văn nghệ cộng đồng đến sự đổi thay của quê hương, ông chắt lọc chất liệu đời sống để đưa vào từng ca khúc. Năm 2011, ông trở thành hội viên Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai, mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi và giới thiệu các nhạc phẩm đến công chúng.

Hiện nhạc sĩ Hoài Anh sở hữu hàng chục ca khúc viết về tình yêu quê hương, đất nước, con người và vùng đất Đồng Nai. Ngoài những bài hát phổ thơ, phần lớn các ca khúc do ông viết nhạc và lời, được các nghệ sĩ trong và ngoài thành phố dàn dựng, công diễn, lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, YouTube. Có thể kể đến như: Bản hùng ca đất Việt, Đồng Nai - khát vọng vươn mình, Âm vang Đồng Nai mới, Chiến khu Đ trong tôi, Long Thành trong tôi, Ơn thầy, Lặng lẽ như những đóa hoa, Đi tìm đồng đội, Lời ru của mẹ, Tình đất - tình người khó phai nỗi nhớ trong tôi…

Trong số những sáng tác về quê hương, Âm vang Đồng Nai mới thể hiện niềm xúc động và tự hào của nhạc sĩ Hoài Anh trước bước chuyển mình của vùng đất. Ông cho biết: Ca khúc ra đời từ sự kiện Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 của cả nước. Hình ảnh quê hương vươn lên từ gian khó, những công trình hiện đại cùng nhịp sống đô thị sôi động đã trở thành chất liệu để ông sáng tạo, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới. Tác phẩm là lời tri ân dành cho vùng đất và con người Đồng Nai nghĩa tình, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh sáng tác, nhạc sĩ Hoài Anh còn tích cực tham gia các chuyến đi thực tế tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; đồng thời làm giám khảo tại các liên hoan, hội diễn văn nghệ ở nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Qua những hoạt động này, ông có dịp gặp gỡ, theo dõi sự trưởng thành của các giọng ca không chuyên, từ học sinh, giáo viên đến những người dân yêu văn nghệ. Hơi thở sinh động từ đời sống ấy góp phần làm phong phú thêm cảm xúc trong sáng tác của ông.

“Với tôi, sức hút của âm nhạc phong trào không nằm ở kỹ thuật biểu diễn hay chất giọng hoàn hảo. Đôi khi chính một tiết mục còn chút mộc mạc, vụng về lại chạm đến trái tim người nghe bởi sự chân thành và tình yêu nghệ thuật thuần khiết của người thể hiện” - nhạc sĩ Hoài Anh chia sẻ.

“Đỗ Diệp Hoài Anh là nhạc sĩ tâm huyết, gắn bó với phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở, có nhiều sáng tác về quê hương, đất nước và con người Đồng Nai. Hoài Anh cũng chủ động tiếp cận công nghệ, góp phần đưa các tác phẩm âm nhạc đến gần hơn với công chúng trong và ngoài thành phố”. Nhạc sĩ TRẦN TÂM, Trưởng ban Âm nhạc, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai

Lan tỏa âm nhạc trên nền tảng số

Không dừng lại ở những lối đi truyền thống, nhạc sĩ Hoài Anh là một trong những nghệ sĩ của Đồng Nai tiên phong ứng dụng công nghệ trong sáng tác, biểu diễn, quảng bá tác phẩm nghệ thuật. Hàng chục nhạc phẩm của ông sau khi ra đời được phổ biến trên nhiều nền tảng số, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng. Đặc biệt, với những ca khúc về Đồng Nai, không gian số còn mở ra cơ hội để người xa quê tìm lại ký ức, người trẻ hiểu thêm về vùng đất mình đang sống.

Theo nhạc sĩ Hoài Anh, công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo (AI) không làm mất đi tính nhân văn hay cảm xúc của nghệ thuật. Trái lại, đó là “đôi cánh” nối dài giúp người nghệ sĩ “bay” cao và xa hơn. Người nhạc sĩ có thể ứng dụng công nghệ để hòa âm demo, phục dựng âm thanh cũ, số hóa tiếng nhạc cụ dân tộc, lưu trữ ngân hàng dữ liệu dân ca hay dựng MV và quảng bá tác phẩm ra toàn cầu chỉ bằng một chiếc máy tính hoặc điện thoại thông minh.

“Nếu văn nghệ sĩ không bước vào không gian số, tác phẩm sẽ dần bị chìm trong thời đại số. AI có thể tạo ra âm thanh, nhưng chỉ có trái tim con người mới tạo ra linh hồn cho nghệ thuật. Người nghệ sĩ thời đại mới cần biết biến công nghệ thành công cụ để nâng tầm và lan tỏa giá trị văn hóa Đồng Nai nói riêng, Việt Nam nói chung” - nhạc sĩ Hoài Anh bộc bạch.

Ở tuổi lục tuần, đi qua những thăng trầm và sự chuyển động không ngừng của xã hội, nhạc sĩ Đỗ Diệp Hoài Anh vẫn giữ trọn tâm huyết của một nghệ sĩ trăn trở với quê hương. Chọn cách làm mới tư duy nghệ thuật trên nền tảng công nghệ số, ông vẫn đang miệt mài gieo vào lòng người nghe những nhịp điệu yêu thương. Mỗi ca khúc cất lên không chỉ đánh dấu một hành trình sáng tạo cá nhân mà còn lắng đọng thành nhịp cầu nối liền ký ức, hiện tại và khát vọng vươn xa của vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng.