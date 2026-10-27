Người Jrai làng Plei Gao C gìn giữ lễ cúng giọt nước

Làng Plei Gao C hiện có 116 hộ, phần lớn là người Jrai. Hằng năm, vào ngày 26-10, dân làng cùng nhau đến giọt nước thực hiện nghi lễ cúng giọt nước nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với thiên nhiên, cầu mong nguồn nước dồi dào, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi người mạnh khỏe, cuộc sống bình an, no ấm.

Tại buổi lễ, thầy cúng Rơ Mah Hyơt tiến hành thực hiện các nghi thức truyền thống, gửi gắm đến thần linh những ước nguyện tốt đẹp cho cộng đồng.

Dịp này, người dân cũng nhắc nhở nhau nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt, ăn uống, góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng. Trước đó, ngày 25-10, làng Plei Gao C cũng đã tổ chức lễ cúng nhà rông, một nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh của đồng bào Jrai.

Việc bảo tồn, duy trì nghi lễ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ địa phương trân trọng và tiếp nối các phong tục truyền thống tốt đẹp của cha ông.