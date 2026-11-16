Người huyết áp cao khó vận động khớp, cần đi khám ngay

Ảnh minh họa: RICE Media

Hai năm trước, bệnh nhân Q. bắt đầu nhức mỏi tay chân, đặc biệt ở bên trái. Cánh tay ngày càng yếu, khó giơ cao quá đầu hay mang đồ vật nặng. Chân trái ông thường xuyên tê, mỏi, chỉ đi bộ khoảng 10 phút đã đau, phải dừng lại nghỉ. Ông nghĩ mình bị thoái hóa khớp nên uống nhiều loại thuốc xương khớp, nhưng triệu chứng hầu như không cải thiện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh, ThS.BS.CKI Nguyễn Đức Nghĩa, Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, cho biết huyết áp bệnh nhân lên đến 190/130 mmHg (bình thường 120/80 mmHg) kèm rối loạn lipid máu. Ông có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị, đồng thời hút một gói thuốc lá mỗi ngày trong nhiều năm.

Hình ảnh CT mạch máu phát hiện xơ vữa lan tỏa ở nhiều động mạch. Đáng chú ý, động mạch dưới đòn trái hẹp trên 80%, lòng mạch chỉ còn dưới 2 mm (bình thường khoảng 10 mm). Động mạch chậu chung trái tắc một đoạn dài 40 mm. Một số động mạch khác, gồm động mạch cảnh và động mạch thận, cũng có mảng xơ vữa gây hẹp khoảng 20 - 30%.

Theo bác sĩ Nghĩa, động mạch dưới đòn khi bị thu hẹp nghiêm trọng, lượng máu cung cấp cho cơ bị hạn chế, khiến người bệnh đau mỏi, yếu cơ, giảm khả năng vận động. Tương tự, động mạch chậu chung là một trong những đường dẫn máu giàu oxy nuôi hai chi dưới. Khi mạch bị tắc, lượng máu đến chân giảm, gây đau mỏi khi đi lại. Đây là dấu hiệu dễ bị nhầm với bệnh lý cơ xương khớp.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị, đồng thời hút một gói thuốc lá mỗi ngày trong nhiều năm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hội chẩn, êkíp quyết định ưu tiên can thiệp tái thông động mạch dưới đòn và động mạch chậu trước. Theo bác sĩ Dũng, thách thức lớn nhất nằm ở đoạn động mạch chậu chung trái bị tắc đoạn dài 40 mm, nguy cơ dây dẫn không thể xuyên thủng mảng xơ vữa, thậm chí làm rách mạch máu rất cao.

Để tăng khả năng tái thông, ê-kíp sử dụng kỹ thuật luồn dây dẫn hai chiều: một dây luồn từ động mạch đùi đi lên, dây thứ hai đi từ động mạch tay xuống. Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch, bác sĩ phối hợp hai dây dẫn cùng nhau để xuyên thủng mảng xơ vữa. Sau khi vượt qua tổn thương, êkíp nong và đặt stent tái lập lòng động mạch chậu, khôi phục dòng máu xuống chân trái.

Tương tự, người bệnh N.T.T.N, 64 tuổi, trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, có tiền sử tăng huyết áp đang điều trị ổn định, ngoài ra không phát hiện bệnh lý khác. Khoảng 20 ngày trước khi nhập viện, bà đột ngột xuất hiện tình trạng yếu và tê bì tay chân. Cho rằng đây chỉ là biểu hiện thông thường của bệnh xương khớp, người bệnh tự đi châm cứu tại một cơ sở gần nhà. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, triệu chứng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, kết quả thăm khám, xét nghiệm chuyên sâu giúp xác định người bệnh mắc viêm đa rễ dây thần kinh (hội chứng Guillain-Barré). Người bệnh được điều trị tích cực bằng corticoid liều cao, kết hợp thuốc tăng dẫn truyền thần kinh, thuốc tái tạo bao myelin, vitamin nhóm B cùng các phương pháp điện xung, điện phân.

Cho rằng đây chỉ là biểu hiện thông thường của bệnh xương khớp, người bệnh tự đi châm cứu tại một cơ sở gần nhà. Ảnh: Bệnh viện đa khoa Phú Thọ

TS.BS. Lê Thị Bích Thủy, Trưởng khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết viêm đa rễ dây thần kinh (hội chứng Guillain-Barré) là bệnh lý tự miễn cấp tính, trong đó hệ miễn dịch tấn công các dây thần kinh ngoại biên, thường sau nhiễm virus, vi khuẩn hoặc một số tác nhân khác. Những biểu hiện điển hình gồm tê bì bàn tay, bàn chân; yếu cơ hai chân rồi lan dần lên hai tay; đi lại khó khăn và giảm hoặc mất phản xạ gân xương.

Theo bác sĩ, người dân cần cảnh giác khi xuất hiện tình trạng tê bì tay chân tăng dần, yếu cơ hai chân hoặc hai tay, đi lại khó khăn, không thể đứng lên, ngồi xuống hoặc cảm giác yếu tăng nhanh chỉ trong vài ngày. Đây là những dấu hiệu cần được thăm khám sớm tại cơ sở y tế. Việc tự điều trị hoặc chỉ áp dụng các biện pháp như xoa bóp, châm cứu khi chưa xác định nguyên nhân có thể làm chậm quá trình chẩn đoán, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Tại Hội nghị Khoa học thường niên Hội Lão khoa Việt Nam lần thứ VII với chủ đề "Lão khoa trong kỷ nguyên mới: Dự phòng - Tích hợp - Cá thể hóa" mới đây, PGS.TS. Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, cho biết trung bình một người Việt Nam trên 60 tuổi mắc 3 - 4 bệnh, trong khi người trên 80 tuổi có thể mắc hơn 6 bệnh.

PGS.TS. Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bệnh viện Lão khóa Trung ương

Cùng với số lượng bệnh lý gia tăng, nhiều người cao tuổi còn suy giảm khả năng vận động, sức khỏe thể chất và khả năng tự chăm sóc. Với những trường hợp mắc đồng thời tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp mạn tính hoặc các rối loạn thần kinh, quá trình điều trị trở nên phức tạp do phải phối hợp nhiều loại thuốc, theo dõi nhiều chỉ số sức khỏe và thường xuyên điều chỉnh phác đồ.

Ở góc độ hệ thống y tế, TS.Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho rằng sự gia tăng của tình trạng đa bệnh lý, đa thuốc và các hội chứng lão khoa đòi hỏi hệ thống y tế phải thay đổi phương thức tiếp cận, thay vì chỉ tập trung xử lý từng bệnh lý riêng biệt như trước đây.

Theo đó, mục tiêu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần chuyển sang mô hình toàn diện, tích hợp, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm. Hoạt động điều trị phải được kết hợp với dự phòng, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, vận động thể lực, chăm sóc sức khỏe tinh thần và duy trì khả năng sống độc lập.

Với các bệnh lý vận động, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Hùng, Viện trưởng Viện Cơ xương khớp - Bệnh viện Bạch Mai, cho biết không phải mọi bệnh lý cơ xương khớp đều có thể phòng tránh triệt để bằng việc thay đổi lối sống. Nhưng thay đổi thói quen sinh hoạt và dinh dưỡng có thể giúp giảm thiểu đáng kể các yếu tố nguy cơ ở nhóm bệnh lý không viêm (như thoái hóa khớp do quá tải hoặc chấn thương).

Mục tiêu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần chuyển sang mô hình toàn diện, tích hợp, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm. Ảnh: Bệnh viện Lão khóa Trung ương

Ngoài ra, hạn chế các thói quen có hại như hút thuốc lá (làm giảm lưu lượng máu nuôi xương) và uống nhiều rượu bia (làm giảm mật độ xương, tăng nguy cơ gãy xương) là rất quan trọng để bảo vệ hệ vận động. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, người bệnh cần chủ động đến cơ sở y tế có chuyên khoa Cơ xương khớp để khám và chẩn đoán. Điều này cũng giúp phát hiện sớm những bệnh lý về động mạch, thần kinh nhưng dễ bị hiểu nhầm là là bệnh xương khớp thông thường.