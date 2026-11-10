Người hút thuốc lá có nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn 31%

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Những người đang hút thuốc lá có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ (dementia) cao hơn đến 31% so với những người chưa từng hút. Đây là kết quả phân tích do các nhà khoa học Đại học Curtin (Australia) thực hiện, được đăng tải ngày 9/11 trên tạp chí eClinicalMedicine.

Nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ 61 nghiên cứu theo dõi đối với khoảng 2,8 triệu người tham gia theo thời gian. Khi xem xét từng dạng sa sút trí tuệ, nhóm nghiên cứu ghi nhận ở những người đang hút thuốc, nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn 40% và nguy cơ sa sút trí tuệ do mạch máu cao hơn 52% so với những người chưa từng hút.

Nguy cơ sa sút trí tuệ cũng cao hơn ở những người hút nhiều thuốc hơn. So với nhóm chưa từng hút, nguy cơ này cao hơn 16% ở những người hút 10 điếu mỗi ngày và 34% ở những người hút 20 điếu mỗi ngày.

Ở nhóm đã bỏ thuốc, các nhà nghiên cứu không ghi nhận nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn so với nhóm chưa từng hút. Kết quả này củng cố bằng chứng về lợi ích tiềm tàng của việc cai thuốc đối với sức khỏe não bộ.

Do đặc thù của phương pháp quan sát, phân tích hiện chỉ xác định được mối liên hệ. Nhóm tác giả cho biết cần nghiên cứu thêm để làm rõ nguy cơ thay đổi thế nào tùy theo độ tuổi khi bỏ thuốc và thời gian đã ngừng hút.

Theo nhóm nghiên cứu, Chiến lược quốc gia về thuốc lá giai đoạn 2023-2030 của Australia chưa đề cập trực tiếp đến sa sút trí tuệ và sức khỏe não bộ. Với kết quả nghiên cứu mới được công bố, các tác giả đề xuất bổ sung nội dung này vào các chiến dịch truyền thông về tác hại của thuốc lá, cảnh báo trên bao bì và các chương trình hỗ trợ cai thuốc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2021 có khoảng 57 triệu người sống chung với chứng sa sút trí tuệ trên toàn cầu và mỗi năm ghi nhận gần 10 triệu ca mới.

Alzheimer là dạng phổ biến nhất, có thể chiếm 60-70% số trường hợp. Trong hướng dẫn cập nhật tháng 7/2026, WHO khuyến nghị ngừng sử dụng thuốc lá như một trong những biện pháp giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ./.