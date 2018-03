'Người hùng' vụ cháy chung cư Carina Plaza: Thà chết chứ không bỏ mọi người

'Chứng kiến cảnh các em bé, người già đang kêu cứu chúng tôi không đành lòng. Cứu người lúc này không còn là trách nhiệm công việc nữa. Thà chúng tôi chết chứ không bỏ mọi người'- bảo vệ chung cư Catina Plaza nơi xảy ra vụ cháy 13 người chết chia sẻ.

“Chú An xin nghỉ đi đám cưới cũng là ngày chú mất…”

Chiều 24/3, nhóm bảo vệ Gia Khang, đơn vị nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho chung cư Catina Plaza (phường 16, quận 8, TP.HCM) đã đến viếng, thắp nén nhang tiễn biệt người đồng nghiệp Trần Văn An tại nhà ở hẻm 72/11, An Dương Vương (P.16, Q.8).

Đám tang nam bảo vệ cứu 40 người vụ cháy Carina Plaza

Nam bảo vệ Trần Văn An là người dũng cảm đến kêu cửa từng phòng báo cháy, cứu người dân nhưng khi đến tầng 5 thì anh bị ngạt thở, tử vong.

Có mặt trong đám tang, những thanh niên trong tổ bảo vệ trực ca tối 22, rạng sáng 23/3 cùng nạn nhân đã có những chia sẻ đầy xúc động.

Trong kí ức của Lê Gia An (20 tuổi), bảo vệ Trần Văn An là người hiền lành, dễ gần gũi.

Nhóm bảo vệ chung cư Catina Plaza đến viếng, thắp nhang tiễn biệt đồng nghiệp Trần Văn An

Theo lời Gia An, lúc xảy ra cháy, nam bảo vệ cùng đồng nghiệp chạy xuống tầng hầm hỗ trợ dập lửa còn chú An chạy lên trên các tầng thông báo sự cố cháy và hỗ trợ cư dân thoát ra ngoài.

“Chú An cứu được một nhà, đưa ra bên ngoài rồi thì nghe tiếng nhiều người khác cầu cứu nên chú quay trở lại. Trong khoảng khắc quay lại đó, khói bốc lên dày đặc, chú bị ngợp thở và gục xuống. Phần tôi và các anh em khác không ngăn được đám cháy, phải chạy ngược lên tầng trên, tìm cách hỗ trợ cư dân”- Gia An kể.

Nam thanh niên 20 tuổi kể tiếp, khi lên các tầng trên, nhóm bảo vệ có đi tìm kiếm chú An nhưng không thấy.

Bảo vệ Trần Gia An đến viếng tang lễ người đồng nghiệp lớn tuổi cùng tên

“Chúng tôi tìm kiếm tới sáng và hỏi thông tin nhưng không ai hay biết về chú An. Đến trưa, bên bệnh viện gọi qua bảo gia đình tới nhận dạng chú, mọi người mới biết sự việc...”- Gia An nghẹn lời thuật lại.

Cũng theo nam bảo vệ này, hôm xảy ra vụ cháy, chú An có xin nghỉ phép đi đám cưới vào ngày 23/3 nhưng chính ngày đó chú...ra đi, sau sự cố cháy tại chung cư Carina.

“Dự định hôm đó, chú An trực ca đêm đến sáng rồi nghỉ phép luôn, nào ngờ xảy ra chuyện bi thương như vậy”, Lê Gia An cố nén cảm xúc kể tiếp.

‘Chúng tôi thà chết chứ không bỏ chạy’

Ngồi lặng lẽ trong đám tang, bảo vệ Sang buồn bã cho biết, lúc xảy ra cháy anh đã cùng đồng nghiệp tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Theo Sang, đám cháy ở khu vực tầng hầm và lan rất nhanh. Khói độc tỏa ra nghi ngút, gây ngạt.

“Biết không thể khống chế được ngọn lửa, tôi cùng nhóm anh em khác chạy khỏi tầng hầm, lên các tầng trên hỗ trợ cư dân nhanh chóng thoát ra”- Sang kể.

Bảo vệ Sang cho biết cứu người trong cụ cháy chung cư Catina không còn là trách nhiệm công việc nữa

Cũng theo bảo vệ này, anh đã leo lên khu vực tầng 1 rồi tầng 2 để đưa các em nhỏ, người già thoát ra ngoài trước. Tiếp đến, khói bốc ra quá nhiều nên chỉ còn cách đưa người ngược lên tầng thượng.

“Đến khi cứu hỏa đến, tôi và anh em đã ở các tầng trên của chung cư rồi. Gia đình nào ở tầng thấp, chúng tôi hỗ trợ đưa lên tầng sân thượng. Khu vực này an toàn và chỉ đứng đó chờ khi đám cháy được dập tắt thì di chuyển theo lối thang bộ để thoát ra ngoài”- Sang thuật lại.

“Chứng kiến cảnh các em bé, người già kêu cứu chúng tôi không đành lòng. Cứu người lúc này không còn vì trách nhiệm với công việc nữa. Thà chúng tôi chết chứ không bỏ mọi người””- bảo vệ Sang khẳng định.

Liên quan đến vụ cháy tại chung cư Carina Plaza, chiều 24/3 UBND quận 8 cho biết có tất cả 163 xe máy và ô tô bị cháy ở tầng hầm.

Theo cơ quan chức năng ở tầng hầm có 1000 xe máy và 150 ô tô các loại. Đám cháy xảy ra ở khu vực để xe máy rồi lan sang xe ô tô.

Qua công tác triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được Bloc A, Bloc C chung cư Carina Plaza gồm 14 tầng, Bloc B gồm 20 tầng; tổ chức hướng dẫn thoát nạn 1.000 người dân; trực tiếp cứu, đảm bảo an toàn trên 200 người dân...

Ông Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy Quận 8 cho biết, hiện cơ quan chức năng đang gấp rút triển khai công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy, để trong thời gian ngắn nhất, người dân sớm trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường.

Tuấn Kiệt