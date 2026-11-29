Ngày 28/11, Toàn quyền Úc Sam Mostyn công bố danh sách những người đầu tiên được trao Huân chương Dũng cảm Úc vì hành động bảo vệ cộng đồng trong vụ tấn công bài Do Thái tại bãi biển Bondi ngày 14/12/2025.

Trong đó, ông Ahmed al-Ahmed, 43 tuổi, trở thành người thứ sáu trong lịch sử Úc được trao Bội tinh Dũng cảm (Cross of Valour), phần thưởng cao nhất dành cho hành động dũng cảm của người dân thường.

"Hôm nay, chúng ta vinh danh sự dũng cảm và lòng vị kỷ phi thường của những người đầu tiên nhận Huân chương Dũng cảm Úc cho những hành động trong vụ tấn công bài Do Thái tại Bondi", Toàn quyền Sam Mostyn phát biểu.

Ông Ahmed al-Ahmed. Ảnh: thearabweekly

Vụ tấn công xảy ra khi đám đông tập trung tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney, tham dự sự kiện mừng lễ Hanukkah. Hai tay súng mang tư tưởng cực đoan bất ngờ nổ súng vào những người tham dự, khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Khi tiếng súng vang lên, ông al-Ahmed, người cha hai con chuyển đến Úc năm 2006, đã lao về phía một tay súng. Nấp sau những chiếc ôtô đang đỗ, ông chờ thời cơ tiếp cận Sajid Akram từ phía sau, quật ngã hắn và tước khẩu súng.

Cầm vũ khí vừa giành được, ông chĩa về phía kẻ tấn công và hét: "Rời khỏi đây, rời khỏi đây", đồng thời khẳng định "Tôi không muốn nổ súng". Hành động này buộc tay súng phải rút lui, nhưng ông al-Ahmed sau đó bị tên còn lại bắn trúng 5 phát.

Dù vẫn còn hai viên đạn trong cơ thể và chịu tổn thương thần kinh kéo dài, ông cho biết không hề do dự khi quyết định cứu người.

"Tôi không hề suy nghĩ về điều đó. Bởi vì để giải cứu mạng sống của con người thì không cần phải suy nghĩ", ông nói.

Ngoài ông al-Ahmed, ba người thiệt mạng khi tìm cách ngăn chặn những kẻ tấn công cũng được truy tặng huân chương.

Vụ thảm sát Bondi gây chấn động nước Úc, thúc đẩy chính phủ tăng cường kiểm soát súng đạn và siết chặt các biện pháp xử lý tội phạm thù ghét. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ca ngợi ông al-Ahmed là "một người rất, rất dũng cảm".