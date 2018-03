'Người hùng' hy sinh khi cứu hơn 40 người thoát khỏi đám cháy Carina

Anh An cùng 2 đồng nghiệp hỗ trợ cứu hơn 40 người thoát khỏi đám cháy tại chung cư Carina ở Sài Gòn. Tuy nhiên, do ngạt khói nên anh đã qua đời.

Nằm tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), chị Nguyễn Thị Thanh Lam (30 tuổi) vẫn đang thở máy ôxy. Chưa hết bàng hoàng sau đêm cháy, nhưng chị vẫn mong muốn được gặp lại nam nhân viên bảo vệ có dáng người nhỏ nhắn đã cứu 2 mẹ con chị cùng hơn 40 người khác thoát khỏi ngọn lửa trước khi lực lượng PCCC đến hiện trường.

'Ơn trời, họ đều bình an'

Chị Lam kể khi nghe tiếng nổ lớn, trời tối đen, toàn thân chị nhem nhuốc cầm tay dắt con trai chạy từ lầu trệt lên tầng 1 để thoát thân.

“Lúc này, tôi gặp một em bảo vệ trẻ tuổi. Em nói : Chị theo em. Sau đó, em ấy phá cửa một căn hộ có ban công, quăng nệm xuống đất, dùng dây bắc thang cho mọi người trèo xuống. Nhờ em mà hơn 40 người thoát nạn trước lúc PCCC đến ứng cứu. Thật may mắn khi gặp được em, chứ không thì tôi và con không biết có còn gặp lại chồng không”, chị Lam nhớ lại.

Quay lại hiện trường vụ cháy ở chung cư Carina, phóng viên gặp lại được người chị Lam nhắc đến.

Chàng trai tên An lộ vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ, tuy nhiên khi nghe nhắc lại việc chị Lam ở bệnh viện rất biết ơn mình, An liền bật dậy khỏi giường, hỏi: “Mẹ con chị ấy có sao không ạ? Em nghe nói hình như đang cấp cứu”.

Sau một đêm gần như thức trắng để hỗ trợ người dân tháo chạy, An lộ vẻ mệt mỏi. Ảnh: Phan Nhơn.

An kể lúc chữa cháy dưới tầng hầm nhưng bất lực, cậu ta chạy lên tầng 1 để hỗ trợ thì gặp 2 mẹ con chị Lam. “Em dẫn 2 mẹ con vào một tầng có ban công. Lúc này, ở phía dưới, bạn Sang dùng thang bắc qua Block C cho mọi người trèo xuống thoát thân. Ơn trời họ đều bình an”, An nói.

Trong trí nhớ của An, thanh niên này chỉ biết mình đã đưa một phụ nữ cùng con 10 tuổi xuống bằng thang chứ cũng không biết tên hai mẹ con là gì.

Cứu người, chết vì ngạt khói

Không chỉ hỗ trợ cứu dân cư ở tầng 1, An cùng một đồng nghiệp trẻ tuổi khác tên Sang còn chạy lên tầng 3 tri hô, hướng dẫn mọi người vào lối thoát hiểm để thoát khỏi đám cháy đang ngày một lan rộng.

“Khi em chạy lên tầng 8 thì thấy mấy người già đuối sức, đi không nổi, em cõng một cụ từ tầng 8 xuống đất rồi chạy lên cõng tiếp người khác xuống. Lúc đó, có nhiều trẻ em lắm, em tri hô thanh niên mỗi người cõng một bé. Thật ra chúng em cũng chỉ biết làm vậy thôi chứ không biết làm gì hơn", An quay nhìn Sang khi nói.

Khi lực lượng PCCC đến hiện trường thì có khoảng hơn 40 người kịp thoát khỏi đám cháy nhờ sự quả cảm của 2 thanh niên trẻ tuổi.

Là người rành rọt đường đi lối lại trong chung cư nên An đã giúp chỉ đường cho cứu hộ vào cứu cư dân. An đưa ra sáng kiến chia làm 2 đội, 1 đội lo chuyển người già, còn một lo chuyển trẻ em.

"Người hùng" này cũng nhờ các thanh niên trẻ phụ bế các bé xuống, những người khỏe hơn thì phụ trách cõng người già. Cả Sang và An, mỗi người cõng 4 người từ trên lầu xuống dưới đất.

Chân tay của 2 nhân viên bảo vệ vẫn còn lem luốc sau vụ cháy. An và Sang đau buồn khi biết tin người đồng nghiệp đã chết khi cứu người.Ảnh: Phan Nhơn.

Cùng phụ giúp cứu người khi đám cháy xảy ra còn có anh Trần Văn An (43 tuổi). Tuy nhiên, do ngạt khói nên anh đã tử vong.

“Lúc em còn dưới hầm, anh An đã chạy lên trên tri hô mọi người. Khi cứu được nhiều người ra ngoài, tụi em mới phát hiện không thấy anh, chia nhau đi tìm. Đến trưa mới hay tin anh mất", giọng An nghẹn lại, run run.

Theo lời An, nếu không có anh Trần Văn An hô hoán cho mọi người chạy thì chắc gì đã cứu được nhiều người. Người đàn ông này mới nộp đơn xin nghỉ phép 1 ngày để đi ăn đám cưới nhà bà con.

Công ty bảo vệ đang chờ hoàn tất thủ tục bên pháp ý sẽ cùng người nhà lo hậu sự anh Trần Văn An.

“Chúng tôi rất đau buồn trước sự ra đi của anh An. Anh đã hành động quả cảm, không màng thân mình. Mong anh ra đi thanh thản”, ông Trần Quang Ngọc, Giám đốc công ty bảo vệ nơi anh An công tác chia sẻ.

Rạng sáng ngày 23/3 vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM. Ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 90 người phải nhập viện.

Lúc 9h cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp khẩn. Tại cuộc họp, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe ở tầng hầm, chưa xác định được khả năng cháy hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ việc cài đặt để gây nổ.

