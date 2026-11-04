Người Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ

Ông Abdul El-Sayed. Ảnh: AFP

Ông Abdul El-Sayed, ứng viên đảng Dân chủ, đã đánh bại đối thủ Mike Rogers của đảng Cộng hòa để giành lấy chiếc ghế Thượng nghị sĩ Mỹ tại bang chiến địa quan trọng này.

Chiến thắng của ông càng trở nên có ý nghĩa hơn khi xét đến chiến dịch đầy ác ý với những luận điệu bài Hồi giáo nhằm phá hoại tư cách ứng cử của ông.

Ứng cử viên này đã đáp trả những công kích đó bằng thái độ kiên định, nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “gọi tôi là Thượng nghị sĩ sau tháng 11 này là được rồi”.

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông El-Sayed nói với đám đông đang hân hoan: “Tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi được đứng đây với tư cách là Thượng nghị sĩ đắc cử của quý vị, đại diện cho tiểu bang Michigan tuyệt vời”.

Tính đến thời điểm hiện tại, đảng Dân chủ đã giành được 54 ghế tại Thượng viện Mỹ (vượt qua con số 51 ghế cần thiết để giành lại thế đa số) và 225 ghế tại Hạ viện (vượt con số 218 ghế cần thiết để nắm quyền kiểm soát Hạ viện).

Theo Guardian