Người hòa giải viên tận tụy ở Tổ dân phố 11, phường Cầu Giấy

Gần dân, hiểu việc

Tổ dân phố số 11, phường Cầu Giấy (trước là phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) nằm trong khu vực có hoạt động giải phóng mặt bằng, dân cư đông, số người thuê trọ tăng. Những vấn đề liên quan đến nhà ở, quyền lợi của người dân, quan hệ giữa các hộ gia đình vì thế cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

Bà Đỗ Hoài Thanh (thứ 5 từ trái qua) đón nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong số những người tích cực tham gia công tác này, bà Đỗ Hoài Thanh được cán bộ và người dân địa phương tin tưởng. Sinh năm 1952, từng là Tiến sĩ y khoa công tác tại Bệnh viện Phổi Trung ương, sau khi nghỉ hưu năm 2007, bà tiếp tục tham gia các hoạt động tại địa phương. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí như cấp ủy chi bộ, Phó ban Công tác Mặt trận địa bàn, Chi hội trưởng Phụ nữ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ phường.

Năm 2020, bà nhận nhiệm vụ thành viên Tổ hòa giải Tổ dân phố số 11. Với bà, đây không chỉ là công việc được phân công mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Bà chủ động tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải do phường, quận tổ chức, nghiên cứu các quy định pháp luật để vận dụng vào thực tiễn.

Sự gần gũi, chân thành cùng kinh nghiệm sống và quá trình công tác giúp bà trở thành người được nhiều hộ dân tin cậy. Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, người dân thường tìm đến bà để chia sẻ, nhờ tư vấn, tháo gỡ. Từ những bất đồng trong sinh hoạt thường ngày đến các vụ việc phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng, bà đều kiên trì lắng nghe, tìm hiểu hoàn cảnh, nguyện vọng của các bên trước khi phân tích, vận động.

Theo ông Nguyễn Minh Bình, Trưởng ban Công tác Mặt trận địa bàn số 11, bà Thanh là hòa giải viên có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, được cán bộ và nhân dân tin yêu, quý trọng.

Kiên trì tháo gỡ, giữ gìn đoàn kết

Đặc thù địa bàn có các dự án giải phóng mặt bằng khiến một số vụ việc hòa giải liên quan đến nhà ở, quyền lợi và sinh hoạt của người dân có tính chất phức tạp. Trong quá trình giải quyết, bà Thanh cùng các thành viên tổ hòa giải luôn quán triệt nguyên tắc công tâm, khách quan, phân tích rõ đúng, sai, kết hợp giữa quy định pháp luật với phong tục, quy ước cộng đồng để các bên hiểu và tìm được tiếng nói chung.

Với những vụ việc cần làm rõ các quy định chuyên môn, Tổ hòa giải chủ động phối hợp với các bộ phận địa chính, tư pháp, công an khu vực, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của chi bộ để tìm hướng giải quyết. Phương châm được tổ thực hiện là “đúng sai phân minh, lý tình trọn vẹn”, không áp đặt, không thiên vị, kiên trì vận động để người dân tự nguyện tháo gỡ bất đồng.

Nhờ cách làm bài bản và sự phối hợp của các lực lượng tại địa bàn, nhiều năm liền, Tổ hòa giải đạt 100% vụ việc hòa giải thành, được công nhận là Tổ hòa giải “5 tốt” và được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Không chỉ tham gia hòa giải, bà Thanh còn tích cực đóng góp vào các hoạt động chung của khu dân cư. Gần 20 năm gắn bó với địa phương sau khi nghỉ hưu, bà luôn gương mẫu trong sinh hoạt, tham gia công tác đoàn thể, góp phần xây dựng tổ dân phố văn hóa. Những đóng góp của bà được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận qua nhiều lần biểu dương, khen thưởng.

Ở tuổi 74, bà vẫn dành sự quan tâm cho công tác hòa giải và các hoạt động cộng đồng. Bà cho rằng, cuộc sống bình yên, ổn định là nền tảng để người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần; trong đó, hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, giải quyết mâu thuẫn ngay từ khu dân cư.

Bà mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các tổ hòa giải hoạt động hiệu quả hơn, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.