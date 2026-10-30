Người hòa giải viên tận tâm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm

Gần dân để tháo gỡ mâu thuẫn

Nhiều năm tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, ông Nguyễn Văn Liệu luôn xác định, muốn hòa giải thành công, trước hết hòa giải viên phải gần dân, hiểu dân, tạo được uy tín và sự tin tưởng trong cộng đồng.

Các vụ việc ông và Tổ hòa giải Tổ dân phố Cổ Nhuế Hoàng tiếp nhận chủ yếu liên quan đến đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình, cùng những va chạm phát sinh trong đời sống hằng ngày. Có những mâu thuẫn bắt đầu từ lời ăn tiếng nói, khác biệt trong quan niệm sống giữa các thế hệ hay bất đồng giữa các hộ dân, nhưng nếu không được giải quyết kịp thời có thể trở nên phức tạp.

Từ thực tế đó, ông Liệu thường xuyên tuyên truyền, giúp người dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định về hòa giải ở cơ sở. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt hội, đoàn thể. Với những hộ ít có điều kiện tham gia, ông chủ động đến tận gia đình để trao đổi, vận động.

Khi phát sinh vụ việc hoặc nhận được đề nghị hòa giải, ông cùng các thành viên trong tổ tìm hiểu nguyên nhân, xác định vấn đề mấu chốt và thống nhất cách giải quyết. Ông trực tiếp gặp từng bên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phân tích sự việc, vận động các bên bình tĩnh và cùng tìm tiếng nói chung.

Với những vụ việc có liên quan đến các hội, đoàn thể, ông chủ động đề nghị các lực lượng cùng tham gia vận động. Trường hợp phức tạp, tổ hòa giải mời thêm người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng hoặc người có tiếng nói trong gia đình để cùng thuyết phục.

Theo ông Liệu, mỗi vụ việc có hoàn cảnh khác nhau nên hòa giải viên không thể áp dụng một cách giải quyết cứng nhắc. Bên cạnh việc phân tích trên cơ sở quy định pháp luật, người hòa giải cần chú trọng yếu tố tình cảm, quan hệ gia đình, tình làng nghĩa xóm để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Liệu (ngoài cùng bên trái) luôn gần gũi, lắng nghe và tích cực tham gia giải quyết các công việc tại khu dân cư. Ảnh: PV

Hòa giải dứt điểm ngay từ cơ sở

Đối với những vụ việc tranh chấp đất đai, ông Liệu cùng các thành viên Tổ hòa giải tìm hiểu nguyên nhân, xác định những vấn đề then chốt trước khi họp tổ thống nhất phương án. Sau đó, các bên được mời đến nhà văn hóa tổ dân phố để tiến hành hòa giải.

Các vụ việc được lập biên bản, ghi chép vào sổ theo dõi công tác hòa giải theo quy định. Bằng cách làm kiên trì, linh hoạt, từ ngày 1-7-2025 đến nay, ông Liệu đã tham gia tiếp nhận 7 vụ việc và hòa giải thành công cả 7 vụ.

Sau nhiều năm gắn bó với công tác hòa giải tại Tổ dân phố Cổ Nhuế Hoàng, ông Nguyễn Văn Liệu cho rằng, kết quả hòa giải phụ thuộc nhiều vào sự tâm huyết, trách nhiệm của hòa giải viên và sự đoàn kết giữa các thành viên trong tổ.

“Hòa giải ở cơ sở thành công là nhờ sự tâm huyết, nhiệt tình của các hòa giải viên, sự đoàn kết, đồng lòng, đồng sức, làm việc tận tâm vì giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Người hòa giải phải nêu gương, làm đúng chức năng, nhiệm vụ và đối xử công bằng giữa các bên liên quan”, ông Liệu chia sẻ.

Theo ông, hòa giải viên phải giữ được sự công tâm, biết phân tích sự việc thấu tình, đạt lý và hài hòa lợi ích giữa các bên. Trong từng tình huống, có lúc cần dựa vào quy định pháp luật, có lúc cần chú trọng đến tình cảm gia đình, quan hệ xóm giềng để các bên hiểu, đồng thuận và tự nguyện giải quyết mâu thuẫn.

Nhờ làm tốt công tác hòa giải, nhiều tranh chấp, bất đồng phát sinh tại Tổ dân phố Cổ Nhuế Hoàng được giải quyết kịp thời, hạn chế kéo dài; những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân được quan tâm; tình làng nghĩa xóm được giữ gìn, an ninh, trật tự trên địa bàn được bảo đảm.

Trong những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của ông Nguyễn Văn Liệu. Khi khu dân cư phát sinh mâu thuẫn, ông cùng các hòa giải viên đều cố gắng có mặt, kiên trì tìm hiểu sự việc và tháo gỡ từng khúc mắc.

Sự tận tâm, trách nhiệm và gương mẫu của ông Nguyễn Văn Liệu đã góp phần cùng Tổ hòa giải Tổ dân phố Cổ Nhuế Hoàng giải quyết nhiều mâu thuẫn ngay từ cơ sở, củng cố sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư và đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với người dân.