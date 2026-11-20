Người hiệu trưởng tâm huyết và giàu lòng nhân ái | Người tốt quanh ta | 20/11/2026
Bằng sự tâm huyết đổi mới giáo dục và tấm lòng nhân ái, Cô giáo Nguyễn Thị Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Khai đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tình yêu thương, nơi không chỉ những mầm non được chăm sóc, nuôi dưỡng mà những giá trị tốt đẹp cũng được lan tỏa mỗi ngày.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-hieu-truong-tam-huyet-va-giau-long-nhan-ai-nguoi-tot-quanh-ta-20-11-2026-246261120205802562.htm