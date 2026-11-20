(PLM) - Sáng ngày 20/11/2026, tại phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Trường THCS Trần Duy Hưng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026) và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập trường (2021 – 2026). Trong không khí ấm áp của ngày hội tri ân nghề giáo, những người làm giáo dục, phụ huynh và học sinh nhà trường cùng nhìn lại hành trình 5 năm đầy nỗ lực trên mảnh đất giàu truyền thống khoa bảng của Thủ đô.