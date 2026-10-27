Người Hàn Quốc lo lắng khi pháo Triều Tiên chĩa nòng về phía nam

Kể từ tháng 9, sau khi một vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương, hai nước đã liên tục đưa ra những lời lẽ chỉ trích gay gắt và tăng cường vị thế quân sự dọc theo khu vực này. Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên phải xin lỗi, trong khi Bình Nhưỡng lại cáo buộc Seoul dàn dựng vụ việc.

Ngày 22/10, bà Kim Yo-jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ sớm triển khai các hệ thống loa phóng thanh phát nội dung tuyên truyền chống Hàn Quốc dọc theo toàn bộ biên giới, đồng thời đặt các biện pháp đối phó mới vào trạng thái sẵn sàng.

Hoạt động của các binh sĩ Triều Tiên trên biên giới. (Ảnh: Reuters)

Ngày 23/10, truyền thông Hàn Quốc bắt đầu ghi nhận sự xuất hiện của một chiếc xe bọc thép Triều Tiên gần biên giới.

Theo một nhân chứng của hãng tin Reuters, đến ngày 26/10, đã có ba chiếc xe như vậy xuất hiện với nòng pháo hướng về phía Nam.

Pháo được Triều Tiên triển khai trên biên giới. (Ảnh: Reuters)

"Tôi chỉ mới thấy Triều Tiên triển khai pháo 122mm trên truyền hình, nhưng khi tận mắt chứng kiến ​​tại hiện trường, tôi mới nhận ra mối nguy hiểm này chân thực đến mức nào”, cư dân Jang Gil-seong (83 tuổi) chia sẻ bên ngoài đài quan sát Aegibong - nơi nhìn ra quận Kaephung của Triều Tiên ở khoảng cách khoảng 1,4 km. "Tôi thực sự lo ngại về việc Hàn Quốc sẽ phải chuẩn bị và ứng phó như thế nào trước mối đe dọa này trong tương lai”.

Mặc dù căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên thường xuyên bùng phát, nhưng Khu phi quân sự vẫn là điểm đến thu hút cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

Hannah Robbins - một du khách 28 tuổi đến từ Canada - nói rằng nhóm của cô chỉ biết về sự hiện diện của các khẩu pháo này sau khi được hướng dẫn viên thông báo tại đài quan sát.

"Tất nhiên là chúng tôi thấy hơi sợ”, cô nói. "Hướng dẫn viên nói rằng 'đừng lo, họ sẽ không khai hỏa đâu', nhưng thực lòng thì hiện tại chúng tôi vẫn cảm thấy khá lo lắng”.

Các du khách nhìn về phía Triều Tiên từ Gimpo (Hàn Quốc). (Ảnh: Reuters)

Các nhà phân tích xác định đây là loại lựu pháo tự hành 122 mm M-1981, một hệ thống pháo binh cũ của Triều Tiên được cho là đã đưa vào biên chế từ cuối thập niên 1970.

Theo ông Yang Uk - một chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan ở Seoul, các loại vũ khí này có tầm bắn tối đa khoảng 24 km, đủ để vươn tới những khu vực như thị trấn Gimpo của Hàn Quốc. Mặc dù vậy, chúng có uy lực kém hơn so với các hệ thống pháo binh hiện đại.

"Tôi coi đây là hành động thiên về phô diễn hỏa lực hơn là sự gia tăng đáng kể về năng lực chiến đấu”, ông Yang nhận định. "Việc đặt khí tài ở vị trí dễ dàng quan sát được cho thấy mục đích là để gây chú ý”.

Quân đội Hàn Quốc cũng mô tả các loại vũ khí này là một hệ thống cũ. "Mặc dù Triều Tiên đã đề cập đến các hệ thống vũ khí mới trong những tuyên bố gần đây, chúng tôi cho rằng những vũ khí này không thể được coi là vũ khí mới”, Jang Do-young - người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc - cho biết tại một cuộc họp báo ngày 27/10.