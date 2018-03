Người hâm mộ tiếc nuối vì Bùi Tiến Dũng không được vào sân

Trong trận đá với Jordan mới đây, thủ thành bắt chính của Việt Nam là Đặng Văn Lâm không may gặp chấn thương. Ngay sau đó, HLV Park đưa Tuấn Mạnh trấn giữ khung thành trong phần thời gian còn lại.

Điều này khiến người hâm mộ của Tiến Dũng cảm thấy nuối tiếc bởi trở về từ vòng chung kết U23 Châu Á, ngoài tham gia phục vụ cho đội bóng chủ quản cấp CLB, Dũng chưa có nhiều cơ hội lớn để rèn nghề và thể hiện giá trị của bản thân.

Tuy nhiên, ý đồ trong sự thay đổi của "Guus Hiddink" Việt Nam là dễ dàng hiểu được. Rõ ràng, so với Văn Lâm và Tuấn Mạnh, người gác đền của FLC Thanh Hóa còn non về kinh nghiệm, sự ổn định và vững vàng tâm lí so với các anh. Tại AFC Cup, Tiến Dũng cũng bị mất điểm bởi một vài sai sót.

Thủ thành Việt Nam có thể tạm yên tâm với ba sự lựa chọn.

Và tất nhiên, ở trong tình huống sự chắc chắn đặt lên hàng đầu thì cho dù con tim có muốn chọn Tiến Dũng đi chăng nữa thì Tuấn Mạnh vẫn là cái tên mà lý chí gọi. Chưa kể thủ môn của Khánh Hòa cũng đã thể hiện rất tốt ở V.League.

Sau cùng thì chính Mạnh đã cản phá được nhiều pha bóng tấn công từ những chân sút nguy hiểm của Jordan, là câu trả lời xuất sắc cho sự kỳ vọng của HLV Park.

Nói như vậy không có nghĩa là phủ định khả năng của Bùi Tiến Dũng, anh có triển vọng tuy nhiên cần phải học hỏi thêm đàn anh nhiều hơn nữa.

NGUYÊN KỲ DUYÊN