Người hâm mộ săn lùng sách theo thần tượng

Việc người hâm mộ quan tâm đến sở thích của thần tượng không còn giới hạn ở thời trang hay âm nhạc mà ngày càng mở rộng sang lĩnh vực văn học. Họ chủ động tìm kiếm những cuốn sách nghệ sĩ từng nhắc đến.

Thậm chí, không chỉ tìm đọc các tác phẩm được người nổi tiếng giới thiệu, một bộ phận khán giả còn xây dựng những giá sách trực tuyến, tập hợp các đầu sách thần tượng từng đọc hoặc nhắc đến, theo tờ Munhwa.

Thần tượng biến sở thích đọc sách thành nội dung riêng

Hiện tượng người nổi tiếng góp phần thúc đẩy doanh số sách tiếp tục diễn ra trong năm nay ở Hàn Quốc. Theo dữ liệu từ Yes24, doanh số cuốn After That của nhà văn Guillaume Musso tăng 200% trong tháng được giới thiệu so với tháng trước đó. Tác phẩm được Sungchan, thành viên nhóm RIIZE, nhắc đến hồi tháng 2, tờ Newsis đưa tin.

Tương tự, Obsession của Annie Ernaux, được nữ diễn viên Go Ah Sung giới thiệu vào tháng 3 ghi nhận mức tăng doanh số 158,3%. Cuốn The Eleven Steps của Chae Sa Jang được V (BTS) giới thiệu hồi tháng 4, tăng 61,9%. Trong khi đó, doanh số Cathedral của Raymond Carver tăng 21,1% sau khi được ca sĩ Lee Seung Yoon nhắc đến.

V có sở thích đọc sách. Ảnh: Big Hit Music.

Trong khi đó, trên giá sách của RM (BTS) có Demian của Hermann Hesse, trong khi Martin, trưởng nhóm Cortis, từng đọc Goethe Said Everything của Suzuki Yui, tờ Insight viết. Ngoài ra, Karina, Han So Hee, Jang Won Young... cũng rất yêu thích sách và thường giới thiệu tới khán giả những cuốn họ tâm đắc. Karina thậm chí tiết lộ cô luôn mang theo sách trong mỗi chuyến công tác.

Gần đây, các ngôi sao không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sách mà còn chủ động sản xuất nội dung xoay quanh sở thích và trải nghiệm đọc của bản thân. Ga Eul, thành viên nhóm nhạc nữ IVE, dành riêng một danh sách phát mang tên "Câu lạc bộ đọc sách của Ga Eul" trên kênh YouTube cá nhân Ga-eul's Temperature. Tại đây, cô thường xuyên chia sẻ các nội dung về sách, từ giới thiệu tác phẩm đến trò chuyện với tác giả.

Trong video đăng tải ngày 26/8, Ga Eul gợi ý 5 cuốn sách phù hợp để đọc vào mùa thu, gồm Animal Farm của George Orwell, Mặt sau của vạn vật của Ahn Kyu Chul, Ngôi nhà kỳ quái của Uketsu, cùng Bảy năm bóng tối và Nguồn gốc các loài của Jung Yoo Yung.

Ga Eul đã gợi ý nhiều cuốn sách, bao gồm Ngôi nhà kỳ quái của Uketsu. Ảnh: Dispatch, Goodreads.

Những nội dung như vậy giúp khán giả tiếp cận sách thông qua sở thích cá nhân của nghệ sĩ, thay vì chỉ biết đến các tác phẩm qua những lời giới thiệu ngắn.

Nam diễn viên Park Jung Min cũng kết nối với công chúng thông qua văn học. Anh điều hành nhà xuất bản Muje và mời các tác giả xuất hiện trên kênh YouTube để trò chuyện về tác phẩm mới cũng như thế giới sáng tác của họ. Gần đây, nhà văn Park Sang Young tham gia chương trình để giới thiệu cuốn sách Người phụ nữ đội vương miện rơm.

Trước đây, người nổi tiếng từng xuất hiện trên các kênh YouTube của các nhà xuất bản để giới thiệu sách. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay cho thấy họ chủ động hơn trong việc chia sẻ sở thích đọc trên các nền tảng cá nhân, biến hoạt động này thành một dạng nội dung giải trí riêng.

Người hâm mộ tập hợp sách thần tượng từng đọc

Cùng với xu hướng trên, người hâm mộ bắt đầu xây dựng những không gian trực tuyến để tập hợp thông tin về các tác phẩm thần tượng từng đọc hoặc giới thiệu.

Ví dụ là trang web Favorbook, chuyên tổng hợp những cuốn sách được người nổi tiếng nhắc đến trên truyền thông và mạng xã hội. Nền tảng này xây dựng các giá sách trực tuyến, cho phép người dùng tìm kiếm tác phẩm theo tên thần tượng, từ ca sĩ đến diễn viên, theo tờ Insight.

Diễn viên Park Jung Min thường trò chuyện với các tác giả sách trên kênh YouTube cá nhân. Ảnh: YTN.

Tính đến ngày 1/9, trang web đã lập danh sách sách của 368 nghệ sĩ. Người dùng có thể tra cứu các tác phẩm từng được thần tượng đọc hoặc giới thiệu, đồng thời xem nguồn thông tin liên quan. Danh sách tiếp tục được cập nhật, trong đó người hâm mộ cũng có thể đóng góp thông tin về những cuốn sách nghệ sĩ từng nhắc đến.

Sự phát triển của những nền tảng này cho thấy cách người hâm mộ tiếp cận sở thích của thần tượng đang thay đổi. Thay vì chỉ tìm mua một cuốn sách được giới thiệu, họ có thể theo dõi cả danh mục đọc, tìm hiểu những tác giả và chủ đề nghệ sĩ quan tâm, rồi chia sẻ, khám phá với những người cùng sở thích.

Từ một hình thức quảng bá sách thông qua người nổi tiếng, xu hướng này đang dần hình thành cộng đồng độc giả xoay quanh văn hóa thần tượng. Việc cùng đọc một tác phẩm không chỉ giúp người hâm mộ cảm thấy gần gũi hơn với nghệ sĩ mà còn tạo cơ hội để họ kết nối với nhau thông qua văn học.