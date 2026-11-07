Người hâm mộ làm nóng bầu không khí tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm thi là chặng quyết định của hành trình tuyển chọn, đào tạo và trải nghiệm kéo dài nhiều tháng, hướng tới tìm kiếm gương mặt hội tụ nhan sắc, trí tuệ, chiều sâu văn hóa và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Người dân tập trung tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng từ sớm để ủng hộ 25 thí sinh xuất sắc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Các bạn trẻ hào hứng cổ vũ cho các thí sinh.

Người hâm mộ ngồi chật kín khán đài ngoài trời.

Lực lượng chức năng được tăng cường để điều tiết giao thông.

Ai cũng hết mình ủng hộ cho thí sinh yêu thích.

Có người chọn cách ủng hộ lặng lẽ.

Sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000 m² của đêm Chung kết được kết hợp âm thanh, ánh sáng, trình diễn thời trang và nghệ thuật.

Sự xuất hiện của Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương, Huỳnh Thị Thanh Thủy và các Á hậu Châu Anh, Vân Nhi khiến người hâm mộ thêm phấn khích.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG HOA HẬU VIỆT NAM 2026

Hoa hậu Việt Nam 2026: Vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Á hậu 1: Phần thưởng trị giá 300 triệu đồng.

Á hậu 2: Phần thưởng trị giá 250 triệu đồng.

Các danh hiệu Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao: phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cho mỗi danh hiệu.

Các danh hiệu và giải thưởng khác được xét chọn, công bố theo thể lệ và quy chế cuộc thi.