Người hâm mộ làm nóng bầu không khí tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
Tối 7/11, đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, với sự tham gia của 25 thí sinh xuất sắc.
Đêm thi là chặng quyết định của hành trình tuyển chọn, đào tạo và trải nghiệm kéo dài nhiều tháng, hướng tới tìm kiếm gương mặt hội tụ nhan sắc, trí tuệ, chiều sâu văn hóa và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Người hâm mộ ngồi chật kín khán đài ngoài trời.
Lực lượng chức năng được tăng cường để điều tiết giao thông.
Ai cũng hết mình ủng hộ cho thí sinh yêu thích.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG HOA HẬU VIỆT NAM 2026
Hoa hậu Việt Nam 2026: Vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.
Á hậu 1: Phần thưởng trị giá 300 triệu đồng.
Á hậu 2: Phần thưởng trị giá 250 triệu đồng.
Các danh hiệu Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao: phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cho mỗi danh hiệu.
Các danh hiệu và giải thưởng khác được xét chọn, công bố theo thể lệ và quy chế cuộc thi.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/anh-nguoi-ham-mo-lam-nong-bau-khong-khi-tai-dem-chung-ket-hoa-hau-viet-nam-2026.html