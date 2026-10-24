Người hâm mộ háo hức check-in trước giờ concert BIGBANG

Người hâm mộ xếp hàng dài đợi mua sản phẩm BIGBANG và check - in tại các booth của thần tượng.

Đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ BIGBANG 2026 - 2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI, cũng là đêm nhạc đặc biệt, đánh dấu cột mốc 20 năm thành lập nhóm nhạc BIGBANG.

Trước giờ biểu diễn, khu vực sân vận động Mỹ Đình trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người hâm mộ “đổ” về chờ đợi. Mọi người không giấu được niềm vui khi chụp ảnh tại các booth check-in và tham quan những gian hàng sản phẩm liên quan đến nhóm nhạc. Với nhiều khán giả, concert lần này không chỉ là cơ hội thưởng thức âm nhạc trực tiếp, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt sau nhiều năm yêu mến nhóm nhạc Hàn Quốc.

Bạn Phạm Thanh Trúc check-in trước sân vận động Mỹ Đình.

Từ Thái Nguyên về Hà Nội dự concert, bạn Phạm Thanh Trúc cho biết đã yêu thích BIGBANG từ những năm đầu sự nghiệp của nhóm, khi các ca khúc như “Haru Haru” được đông đảo khán giả biết đến.

“BIGBANG về Việt Nam rất có ý nghĩa với mình”, Trúc chia sẻ. Với cô, nhóm nhạc không chỉ gắn liền với những ký ức tuổi thơ mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Dù đội hình hiện tại không còn đầy đủ các thành viên như trước, nhóm nhạc Hàn Quốc vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lòng nữ khán giả.

Khán giả hào hứng mong đợi concert diễn ra.

Bạn Phạm Lệ Giang check - in tại sân vận động Mỹ Đình.

Cùng chung sự mong đợi, khán giả Phạm Lệ Giang (Hà Nội) cho biết cảm giác được tham gia concert lần này rất đặc biệt. Giang đã chờ đợi cơ hội được trực tiếp xem BIGBANG biểu diễn từ khi biết đến nhóm.

Trong khi đó, Mai Anh (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết đã mong chờ concert từ năm ngoái, đặc biệt vì yêu thích thành viên G-Dragon. Tại khu vực sân vận động, Mai Anh cảm nhận không khí rất đông vui và "nóng lên" khi giờ biểu diễn đến gần.

“Ở những nơi khác, mọi người thường hát theo thôi nên không khí khá trầm lắng, nhưng ở Việt Nam, mọi người rất nhiệt huyết. Nên mình thích không khí Việt Nam hơn nhiều”, Mai Anh nói về điều cô mong đợi ở đêm diễn.

Khán giả tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm lưu niệm trước giờ diễn tại Mỹ Đình.

Mai Anh đặc biệt chọn một bộ trang phục cá tính, phong cách để đến gặp nhóm nhạc thần tượng.

Bên cạnh cảm xúc và sự mong đợi, chi phí tham gia concert cũng được khán giả cân nhắc tùy theo điều kiện kinh tế và sở thích cá nhân. Họ cho rằng những trải nghiệm nhận được sẽ tương xứng với số tiền bỏ ra.

Các khán giả háo hức chờ đợi đêm nhạc, không chỉ để thưởng thức những màn trình diễn trên sân khấu mà còn để trực tiếp gặp gỡ nghệ sĩ gắn bó với sở thích và ký ức của mình. Concert tối 24/10 được kỳ vọng sẽ mang những khoảnh khắc đáng nhớ và bầu không khí cuồng nhiệt đến với người hâm mộ BIGBANG tại Việt Nam.